Asiens Börsen geben ab

Am Mittoch stehen die Zeichen in Fernost auf Rot.

SCHWEIZ

Der Versuch einer Erholung am Schweizer Aktienmarkt scheiterte am Dienstag.

Der Leitindex SMI notierte zur Börseneröffnung bereits etwas fester und konnte seine Gewinne zunächst noch kräftig ausbauen. Am Nachmittag fiel er zurück und verabschiedete sich mit minus 0,01 Prozent bei 9'195,93 Punkten wenig verändert zu seinem Vortagesschluss in den Feierabend.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI standen letztlich ebenfalls tiefer. Der SLI schloss marginale 0,08 Prozent tiefer bei 1'383,44 Zählern, während der SPI letztlich 0,19 Prozent verlor auf 11'227,97 Indexeinheiten.

Die Schweizer Börse tendierte am Dienstag zunächst noch auf breiter Front fester. Händler sprachen von einer technischen Erholung nach den massiven Kursverlusten vom Vortag. Aktien, die im Zuge der Panikverkäufe stark gefallen waren, zählten zu den grössten Gewinnern. Viel mehr als eine technische Gegenbewegung sei dies aber nicht, hiess es am Markt. An der Ungewissheit über den Einfluss des Virus auf die Wirtschaft änderten die Hilfspakete, die die verschiedenen Länder planten, nichts. Und so veränderte sich das Bild bis zum Handelsende auch schon wieder: Die wichtigsten Indizes verbuchten letztlich mehrheitlich geringe Verluste.

Zuletzt hatten US-Präsident Donald Trump und die Regierung in Japan Hilfs- und Konjunkturpakete zugunsten der Wirtschaft angekündigt bzw. bereits geschnürt. In Europa steht die EZB, die am Donnerstag über ihre Geldpolitik Auskunft gibt, im Fokus.

Unternehmensseitig legte Geberit vorbörslich Zahlen vor . Auch mehrere Unternehmen aus den hinteren Reihen öffneten am Dienstag noch vor Handelsbeginn ihre Bücher.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt gab am Dienstag im Verlauf seine Gewinne wieder ab.

Der DAX zog nach einem stärkeren Start deutlich an. Nach dem Schwarzen Montag gelang dem DAX zeitweise wieder der Sprung über die Marke von 11'000 Punkte. Am Nachmittag rutschte er jedoch auf rotes Terrain ab und verabschiedete sich mit einem Minus von 1,41 Prozent auf 10'475,49 Punkte in den Feierabend.

Die wichtigsten europäischen Aktienindizes sind am Dienstagnachmittag nach einer anfänglichen Erholung wieder auf Talfahrt gegangen. Als Belastung erwies sich, dass an der Wall Street die viel beachteten Börsenbarometer Dow Jones Industrial und S&P 500 ihre deutlichen Anfangsgewinne eingebüsst hatten und kurz leicht ins Minus gedreht waren.

Weiterhin ist die Unsicherheit rund um die wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus sehr hoch. Hierzulande sprach sich Kanzlerin Angela Merkel für ein striktes Vorgehen der Behörden im Kampf gegen das neuartige Coronavirus aus. Alle nicht notwendigen Veranstaltungen sollten abgesagt werden, sagte die CDU-Politikerin während der Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag, wie die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern erfuhr.

Die Deutsche Post stand derweil mit Zahlen im Blick der Anleger. Diese wurden mit einer höheren Dividende erfreut.

WALL STREET

Die Wall Street legte nach den starken Vortagesverlusten am Dienstag zu.

Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones eröffnete mit einem Zuwachs von 2,52 Prozent bei 24'453,00 Punkten, wechselte im Verlauf zwischenzeitlich das Vorzeichen, konnte am Ende aber 4,71 Prozent fester bei 29'207,00 Punkten schliessen. Auch bei den Techwerten ging es nach volatilem Verlauf wieder nach oben: Der Nasdaq-Composite legte 4,95 Prozent auf 8'344,25 zu.

Der Handel verlief stark volatil, Anleger zeigten sich deutlich nervös. Denn die Belastungsfaktoren mit der globalen Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie und dem von Saudi-Arabien ausgelösten Preiskrieg um das Öl bestehen weiter. Für Hoffnung sorgt dagegen die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump , wirtschaftsstützende Massnahmen bekannt zu geben. Im Gespräch sind Steuersenkungen und Hilfen für nach Stundenlohn bezahlte Arbeiter. Diese sollen jedoch erst nach Handelsschluss bekannt gegeben werden.

ASIEN

Am Mittwoch geht es an den Aktienmärkten in Asien abwärts.

In Japan verliert der Nikkei aktuell 2,11 Prozent auf 19'447,19 Punkte zu. (7.05 Uhr MEZ)

In China werden ebenfalls Abgaben verbucht. Auf dem chinesischen Festland büsst der Shanghai Composite 0,41 Prozent auf 2'984,57 Einheiten ein. Der Hang Seng in Hongkong gibt derzeit 0,71 Prozent auf 25'212,97 Zähler ab.

Die Sorgen rund um das Coronavirus behalten am Mittwoch erneut die Oberhand.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires