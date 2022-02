US-Staatsanleihen im Blick: SMI und DAX leichter -- Börsen in Fernost vor dem Wochenende mit Abgaben

SCHWEIZ

Am Schweizer Markt werden am Freitag Abschläge verzeichnet.

Der SMI notiert weiter in Rot, nachdem er zur Eröffnung um 0,75 Prozent auf 12'220,87 Punkte nachgegeben hatte.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI weisen negative Vorzeichen aus. Sie hatten den Tag zuvor mit Verlusten von 0,90 Prozent auf 1'954,45 Einheiten bzw. 0,80 Prozent auf 15'448,29 Zähler begonnen.

Die Investoren am Schweizer Aktienmarkt beschäftigen sich auch am Freitag weiter mit den jüngsten Inflationsdaten aus den USA. Bereits am Vortag hatten die gespannt erwarteten Konsumentenpreise mit einem neuen Höchststand seit 40 Jahren die Investoren verschreckt. An der Wall Street verstärkte sich der Verkaufsdruck im Handelsverlauf, nachdem James Bullard, Präsident der Notenbank von St. Louis, sagte, er befürworte eine Leitzinsanhebung um einen vollen Prozentpunkt bis Juli. In Asien folgen die Börsen denn auch den schwachen US-Vorgaben.

"Ich gehe davon aus, dass die Volatilität nach diesem Bericht zurückkehren wird", prognostiziert ein Stratege. "Die Anleger sollten sich anschnallen, denn es könnte eine harte Fahrt für Risikopapiere werden, bis die Inflationsdaten abklingen, und ich gehe davon aus, dass dies im Laufe des Jahres der Fall sein wird." Nicht nur an den Aktienmärkten haben die Preisdaten ihre Spuren hinterlassen, in den USA sind auch die Renditen stark angestiegen. So habe sich Bullard nicht nur für Zinserhöhungen ausgesprochen, er habe gleichzeitig vorgeschlagen, dass die Zentralbank eine Dringlichkeitssitzung abhält und die Zinsen frühzeitig anheben sollte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt büsst im Freitagsgeschäft ein.

Der DAX verlor zum Ertönen der Startglocke 0,88 Prozent auf 15'353,86 Punkte und verweilt weiterhin im Minus.

Eine bislang erfreuliche Woche am deutschen Aktienmarkt droht mit Kursverlusten zu enden. Die Aussicht auf kräftige Leitzinserhöhungen in den USA nach überraschend deutlich gestiegenen Verbraucherpreisen lastet auf den Börsen.

Am Donnerstag kam es an den US-Aktienbörsen zu deutlichen Abgaben. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen war erstmals seit Mitte 2019 wieder über die Marke von zwei Prozent gestiegen. Die hohe Teuerung in den USA treibt die Renditen an den Kapitalmärkten immer weiter nach oben. Damit verteuert sich die Refinanzierung von Unternehmen, die Profitabilität dürfte sinken.

WALL STREET

Ein stärker als erwarteter Anstieg der US-Verbraucherpreise sorgte am Donnerstag für Abgaben an der Wall Street.

Der Dow Jones verabschiedete sich daraufhin 1,47 Prozent schwächer bei 35'241,69 Punkten aus dem Handel. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite gab nach und ging mit einem Minus von 2,10 Prozent bei 14'185,64 Zählern in den Feierabend.

Die gute Stimmung am US-Aktienmarkt war am Donnerstag neu aufgeflammten Inflationssorgen gewichen. Die Inflationsrate war im Januar auf 7,5 Prozent gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit Anfang 1982. "Ein Handeln der Fed ist höchste Eisenbahn", sagte NordLB-Analyst Bernd Krampen dazu und verwies auf die Energiepreisentwicklung als wesentlichen Faktor für die Teuerung.

Die US-Notenbank habe mit dem Auslaufen der Anleihekäufe im nächsten Monat erste geldpolitische Schritte eingeleitet und werde im März erstmals seit langem die Leitzinsen wieder anheben, ergänzte Krampen. "Die Finanzmärkte preisen mittlerweile eine ganze Reihe von Zinsanhebungen ein." Auch erste Wertpapierverkäufe noch in diesem Jahr seien sehr wahrscheinlich, solange sich nicht noch gefährlichere Covid-19-Varianten ausbreiteten oder die Geopolitik dazwischenfunke. Diese Perspektive hatte vor allem der US-Technologiebranche in den vergangenen Wochen immer wieder kräftig zugesetzt.

Die vorgelegten neuen Geschäftsberichte kamen überwiegend positiv an. Nach den Aussagen Bullards setzten aber auch bei gefragten Werten wie Walt Disney Gewinnmitnahmen ein.

ASIEN

An den grössten Börsen in Asien herrschte am letzten Handelstag der Woche trübe Stimmung.

Der japanische Leitindex Nikkei gewann am Donnerstag bis zum Handelsschluss 0,42 Prozent auf 27'696,08 Punkte. Aufgrund eines Nationalfeiertages findet dort am Freitag kein Handel statt.

Der Shanghai Composite gab am Freitag letztlich 0,66 Prozent auf 3'462,95 Zähler ab. In Hongkong verlor der Hang Seng vor dem Wochenende schlussendlich noch marginale 0,07 Prozent auf 24'906,66 Einheiten.

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag im Sog der sehr schwachen Vorgabe der Wall Street nachgegeben, während in Tokio der Handel wegen eines Feiertags pausierte. Allerdings fielen die Verluste bei den Indizes nicht ganz so heftig aus wie in den USA. Dort hatte die weiter gestiegene Inflation die Erwartungen einer schnellen und scharfen Zinserhöhung befeuert, worauf die Marktzinsen nach oben schossen und der Aktienmarkt sehr schwach tendierte.

In Schanghai und Hongkong stützte, dass das Kreditwachstum in China im Januar stärker gestiegen ist als erwartet. Das gilt als Signal, dass die Regierung in Peking ihre konjunkturstützenden Massnahmen ausgeweitet hat. Zudem wurde die Platzierung von Staatsanleihen beschleunigt, was auf zunehmende Staatsausgaben hindeutet. Vor diesem Hintergrund zogen die Eisenerzpreise in China an und stiegen auf das höchste Niveau seit August. "Die Erwartungen, dass die Politik die Infrastrukturausgaben intensivieren wird, sind seit der Zinssenkung der People's Bank of China am 20. Januar nur noch gestiegen", kommentierten die Analysten von CBA.

