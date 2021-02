SMI leicht freundlich erwartet -- DAX vor stabilem Start -- Feiertagsbedingt ruhiger Handel in Asien

Im Schweizer Aktienmarkt dürften sich die Anleger am Donnerstag zunächst freundlich zeigen. Der deutsche Leitindex steht vor einer wenig veränderten Eröffnung. In Fernost gab es am Donnerstag aufgrund des chinesischen Neujahrsfests wenig Bewegung.

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt dürften im Donnerstagshandel zunächst freundlich gestimmt sein.

Der SMI präsentiert sich vorbörslich mit knapp positiven Vorzeichen.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI dürften zum Erklingen der Startglocke knapp auf grünem Terrain notieren.

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine leicht freundliche Eröffnung ab. Von den Börsen in Übersee kommen keine klaren Richtungsvorgaben. An der Wall Street haben die Indizes uneinheitlich geschlossen und in Asien sind mit China und Japan die wichtigsten Impulsgeben an diesem Donnerstag geschlossen.

Grundsätzlich wird die Stimmung weiterhin durch die Hoffnung auf ein gewaltiges Konjunktur-Paket in den USA gestützt. Zudem hat der US-Notenbank-Chef Jerome Powell am Vorabend betont, das Fed werde die US-Wirtschaft auch weiterhin so gut es geht unterstützen. Gleichzeitig rief Powell eindringlich zur Unterstützung der Arbeitnehmer in der Corona-Krise auf. Sowohl der Staat als auch der Privatsektor seien in der Verantwortung. Die Aussicht auf anhaltende Liquidität durch die Notenbanken halte die Anleger-Stimmung hoch, meinte ein Händler.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird kaum verändert erwartet.

Der DAX pendelt vorbörslich um den Vortagesschlusskurs.

Stagnation auf hohem Niveau lautet am Donnerstag die Devise am deutschen Aktienmarkt. "Für die Aktienmärkte ist kein Antreiber in Sicht", stellte Analyst Edward Moya vom Handelshaus Oanda am Morgen fest. Von den Anleihemärkten gingen keine Impulse aus und auch die Quartalsberichte grosser Konzerne dürften die Gesamtmärkte wohl nicht stärker bewegen.

Anleger schauen am Donnerstag auch auf die aktuell geltenden Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, die nun grundsätzlich bis zum 7. März verlängert werden. Darauf verständigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder am Mittwoch nach mehrstündigen Beratungen. Sollte die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen bis dahin stabil unter 35 gesunken sein, sollen die Länder die Beschränkungen danach ihre Corona-Schutzverordnungen jeweils schrittweise lockern.

WALL STREET

Der US-Leitindex hielt sich am Mittwoch im Plus, während die Techwerte abgaben.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas Prozent fester und legte zunächst weiter auf einen neuen Rekordstand zu, fiel dann jedoch an seinen Vortagesschlusskurs zurück. Zum Handelsschluss tendierte er 0,20 Prozent stärker bei 31'438,40 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich schwächer und ging 0,25 Prozent tiefer bei 13'972,53 Stellen in den Feierabend, nachdem er höher gestartet war.

Die Hoffnung auf ein baldiges neues US-Konjunkturpaket und die Aussicht auf ein noch lange niedriges Zinsniveau stützten die Börsen weiter. Die Abschwächung sei mit "zahmen" US-Inflationsdaten zu begründen, die Sorgen über das kurzfristige Wirtschaftswachstum aufkommen liessen.

Auf Unternehmensseite standen Quartalsbilanzen im Fokus der Anleger, so legten unter anderem Twitter, Lyft, Cisco, General Motors und Coca-Cola Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor. Nach Handelsschluss folgte ausserdem Uber

ASIEN

Am Donnerstag blieb es an den asiatischen Handelsplätzen ruhig.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss am Mittwoch 0,19 Prozent fester bei 29'562,93 Einheiten. Am Donnerstag ruht der Handel in Japan.

Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite bis Handelsende am Vortag um 1,43 Prozent auf 3'655,09 Punkte nach oben. Auch hier wird am Donnerstag nicht gehandelt. In Hongkong hingegen fand ein verkürzter Handel statt - der Hang Seng beendete diesen schlussendlich 0,45 Prozent fester bei 30.182,44 Zählern.

Wenig Bewegung gibt es am Donnerstag an den Börsen in Asien. Die Vorgaben aus den USA sind leicht negativ. Impulse aus der Region sind rar, denn die wichtigen Börsen in Japan, China und Südkorea sind feiertagsbedingt geschlossen. An den Börsen in Festlandchina ruht der Handel wegen der Feiertage zum chinesischen Mondneujahr bis einschliesslich Mittwoch kommender Woche.

In Hongkong fand ebenfalls wegen des chinesischen Neujahrsfests am Donnerstag nur ein verkürzter Handel statt. Dort wird der Handel am Dienstag wieder aufgenommen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires