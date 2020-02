SMI in Rekordlaune -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen im Plus

Datum Unternehmen/Event

11.02.20 3M India Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 A10 Networks Inc / Quartalszahlen

11.02.20 Aadhaar Ventures India Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 ACCO Brands Corp / Quartalszahlen

11.02.20 Adarsh Mercantile Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 ADCC Infocad Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Advent Computer Services Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Advik Capital Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Allahabad Bank Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Alliance Integrated Metaliks Limited / Quartalszahlen

11.02.20 Amco India Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Amino Technologies PLCShs / Quartalszahlen

11.02.20 Amit Securities Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Amrapali Industries Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Amrit Corporation Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Amsons Apparels Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Anjani Synthetics Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Arch Capital Group LtdShs / Quartalszahlen

11.02.20 Ardmore Shipping Corp / Quartalszahlen

11.02.20 Aries Agro Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Arihant Superstructures Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Arunjyoti Enterprises Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Arvind Fashions Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Assurant IncShs / Quartalszahlen

11.02.20 Aster DM Healthcare Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Astral Poly Technik Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Astron Paper and Board Mill Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Asustek Computer Inc / Quartalszahlen

11.02.20 Atlanta Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 ATN International Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Available Finance Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Aventus Retail Property Fund / Quartalszahlen

11.02.20 Azure Power Global Limited / Quartalszahlen

11.02.20 Balgopal Commercial Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Ballarpur Industries Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Banca Ifis SPA / Quartalszahlen

11.02.20 Basf India Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Beach Petroleum LtdShs / Quartalszahlen

11.02.20 BEML Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Bentley Commercial Enterprises Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Bhilwara Technical Textiles Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 BIGBLOC Construction Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Bioceres Corp Solutions Corp Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 BLB Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Bliss GVS Pharma Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Boadicea Resources Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Brawn Biotech Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Bridge Securities Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Brilliant Portfolios Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Bullish Bonds And Holdings Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Byke Hospitality Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 CalWest Bancorp / Quartalszahlen

11.02.20 Cambridge Technology Enterprises Ltd Demateralised / Quartalszahlen

11.02.20 Camson Bio Technologies Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Capital Trust Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Capri Global Capital Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Capricorn Systems Global Solutions Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Capstone Mining CorpShs / Quartalszahlen

11.02.20 CESC Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Chamak Holdings Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Chemtech Industrial Valves Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 China XD Plastics Co Ltd / Generalversammlung

11.02.20 City Online Services Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Cni Research Ltd Dematerisiled / Quartalszahlen

11.02.20 CNO Financial Group Inc / Quartalszahlen

11.02.20 CNX Coal Resources LP Partnership Units / Quartalszahlen

11.02.20 Coastal Corporation Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Cochin Shipyard Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 CONSOL Mining Corp Registered Shs When Issued / Quartalszahlen

11.02.20 Crayon Group Holding ASA Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 CRISIL Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 CSP IncShs / Generalversammlung

11.02.20 Cyanotech CorpShs / Quartalszahlen

11.02.20 D B Realty Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Dae Hyun Co Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Dae Won Kang Up Co Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Daikaffil Chemicals India Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 DAMAC Properties Dubai Co PJSC / Quartalszahlen

11.02.20 Darjeeling Ropeway Company Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 DCP Midstream Partners LPPartnership Units / Quartalszahlen

11.02.20 DCW Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Deep Industries Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Det Norske Oljeselskap ASA / Quartalszahlen

11.02.20 Dhanada Corporation Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 DHP India Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Dollar Industries Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Douglas Emmett Inc / Quartalszahlen

11.02.20 Dredging Corporation Of India Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Drew Industries Inc Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Duke Offshore Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Dynamatic Technologies Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Dynatronics Corp / Quartalszahlen

11.02.20 Eastern Treads Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 eDynamics Solutions Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Energy Development Co Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Epic Energy Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Epsom Properties Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Sh / Quartalszahlen

11.02.20 Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim SirketiShs / Quartalszahlen

11.02.20 Euro Asia Exports Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Evolution Gaming Group AB Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 F Mec International Financial Services Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Fine Organic Industries Ltd Registered Shs Reg S / Quartalszahlen

11.02.20 Firan Technology Group Corporation / Quartalszahlen

11.02.20 Fortis Healthcare Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Fortune International Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Franklin Street Properties CorpShs / Quartalszahlen

11.02.20 Future Retail Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 G K Consultants Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Gagan Gases Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Galaxy Bearings Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Ganesh Holding Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Gayatri Sugars Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 GC Rieber Shipping ASA / Quartalszahlen

11.02.20 Generic Engineering Construction and Projects Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Genesys International Corporation Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 GI Engineering Solutions Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 GIC Housing Finance Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 GlassBridge Enterprises Inc Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Gold Line International Finvest Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Goldstone Infratech Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 GPT Infraprojects Limited / Quartalszahlen

11.02.20 Greenply Industries Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 GRENKE AG / Quartalszahlen

11.02.20 Greycells Education Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Groupon Inc Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Grupo Aeromexico SAB de CV / Quartalszahlen

11.02.20 GTL Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Gujarat Petrosynthese Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Gujarat Raffia Industries Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Gulf Oil Lubricants India Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 H P Cotton Textile Mills Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Harrisons Malayalam Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Hawa Engineers Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 HCP Inc Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Heg Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 HeidelbergCement India Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Heidelberger Druckmaschinen AG / Quartalszahlen

11.02.20 Heidelberger Druckmaschinen AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Hennessy Advisors Inc / Generalversammlung

11.02.20 Hercules Hoists Ltd Dematerialsied / Quartalszahlen

11.02.20 Hexaware Technologies Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 High Street Filatex Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Hilton Worldwide Holdings Inc Registered Shs When Issued / Quartalszahlen

11.02.20 Hisar Metal Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Hitech Plast Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 IDBI Bank Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Ideal Optics Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Idogen AB / Quartalszahlen

11.02.20 Idox PLCShs / Quartalszahlen

11.02.20 Il Yang Pharmaceutical Co Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 India Home Loan Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Indian Bank / Quartalszahlen

11.02.20 Indo Count Industries Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Insilco Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Insteel Industries IncShs / Generalversammlung

11.02.20 Intelligent Systems Corp / Quartalszahlen

11.02.20 IntriCon CorpShs / Quartalszahlen

11.02.20 Ircon International Ltd Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen

11.02.20 Ishita Drugs And Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 IsoRay IncShs / Quartalszahlen

11.02.20 ITD Cementation India Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 J Kumar Infraprojects Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Jain Irrigation Systems Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Jain Irrigation Systems Ltd Differential Voting Rights / Quartalszahlen

11.02.20 Jayaswal NECO Industries Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Jaypee Infratech Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 JD Orgochem Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Jeotex Inc Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 JHS Svendgaard Laboratories Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Jindal Hotels Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Jindal Stainless Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 JW LIFESCIENCE CORP Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Jyoti Structures Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Kamadgiri Fashion Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Kanishk Steel Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Kapil Cotex Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Kesoram Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Keynote Corporate Services Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Khandwala Securities Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Kilburn Engineering Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Kilpest India Ltd Demateralised / Quartalszahlen

11.02.20 KIOCL Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Kitex Garments Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Kothari Fermentation And Biochem Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 KYODO PAPER HOLDINGS / Quartalszahlen

11.02.20 Kyung In Electronics Co Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd Stapled security / Quartalszahlen

11.02.20 Lawreshwar Polymers Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Lloyds Steels Industries Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 LogMeIn Inc / Quartalszahlen

11.02.20 LOTTE Himart Co Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Lumax Auto Technologies Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Machino Plastics Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Madhucon Projects Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 MAKEMYTRIP LIMITED / Quartalszahlen

11.02.20 Manali Petrochemicals Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Mangalam Organics Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Marathwada Refractories Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Marksans Pharma Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Matra Kaushal Enterprise Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Mediagrif Interactive Technologies IncShs / Quartalszahlen

11.02.20 Mehta Housing Finance Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Mehta Integrated Finance Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Mehta Securities Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 MFL India Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 MIC Electronics Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Microse India Ltd Dmaterialised / Quartalszahlen

11.02.20 Moberg Pharma AB Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Modern Converters Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Monotype India Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Morguard North American Residential Real Esate Investment Trust Trust Units / Quartalszahlen

11.02.20 Moryo Industries Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Munak Chemicals Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Munoth Communication Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Munoth Financial Services Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 myFC Holding AB / Quartalszahlen

11.02.20 National Oxygen Ltd India / Quartalszahlen

11.02.20 Natural Resource Partners LP Partnership Units / Quartalszahlen

11.02.20 NCC Bluewater Products Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Nectar Lifesciences Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Neelkanth Technologies Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Nepon Inc / Quartalszahlen

11.02.20 Neuland Laboratories Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Neyveli Lignite Corporation Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Nidhi Granites Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Nihon Form Service Co Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Nimbus Projects Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Noida Toll Bridge Co Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Nordic Mining ASA / Quartalszahlen

11.02.20 Northern Star Resources LtdShs / Quartalszahlen

11.02.20 Novartis India Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Novaturas AB Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 NRB Bearings Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Oaktree Capital / Quartalszahlen

11.02.20 Ocado Group PLC / Quartalszahlen

11.02.20 OCL Iron and Steel Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Ontic Finserve ltd Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Oswal Leasing Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Pain Therapeutics Inc Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Palsoft Infosystems Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Panama Petrochem Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Parshwanath Corp Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 pdvWireless Inc Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Pennar Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 PFL Infotech Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Photoquip India Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Piccadily Agro Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Pioneer Embroideries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Platinum Capital Limited PMC / Quartalszahlen

11.02.20 PNB Gilts Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Polygenta Technologies Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Polyus Gold OJSC / Quartalszahlen

11.02.20 Power Mech Projects Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Premier Synthetics Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Prime Securities Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Prism Cement Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Pritish Nandy Communications Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Probi Ab / Quartalszahlen

11.02.20 Prozone Capital Shopping Centres Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 PSL Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 PT Excelcomindo Pratama TbkShs / Quartalszahlen

11.02.20 PT XL Axiata TBK Unsponsored American Deposit Receipt Repr 20 Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Punjab Communications Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Pushpanjali Floriculture Ltd Dematerialisation / Quartalszahlen

11.02.20 Raaj Medisafe India Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Raasi Enterprises Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Raj Packaging Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Rama Steel Tubes Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Ramelius Resources LtdShs / Quartalszahlen

11.02.20 RCC Cements Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Reliance Home Finance Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Rexford Industrial Realty Inc Trust Units / Quartalszahlen

11.02.20 Risa International Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 RMG Alloy Steel Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 RTI Biologics Inc / Quartalszahlen

11.02.20 Rubfila International Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Ruby Mills Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Rutron International Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Sabaf Technology and Safety / Quartalszahlen

11.02.20 Safal Herbs Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Sahyog Credits Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Sakuma Exports Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Salasar Techno Engineering Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Sam Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Sanjivani Paranterals Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Sarthak Global Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Saurashtra Cement Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Savant Infocomm Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Sawaca Business Machines Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 SBS Media Holdings Co Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Seasons Furnishings Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Seasons Textiles Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Sezal Glass Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 SFC Energy AG / Quartalszahlen

11.02.20 Shalimar Wires Industries Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Sharp India Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Shashank Traders Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Shemaroo Entertainment Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Shivalik Bimetal Controls Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Shri Bajrang Alloys Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Shri Dinesh Mills Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Shri Jagdamba Polymers Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Shyam Century Ferrous Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Siam Commercial Bank PCL / Quartalszahlen

11.02.20 Siemens Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Singer India Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 SK GAS Co Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Solar Industries India Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Som Datt Finance Corporation Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Sonal Adhesives Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 South India Projects Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Spaceage Products Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Speedage Commercial Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 SPML Infra Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 SPX FLOW Inc / Quartalszahlen

11.02.20 Sree Jayalakshmi Autospin Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Swelect Energy Systems Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Swiss Glascoat Equipments Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Syndicate Bank Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Synergy Bizcon Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Synex International Inc / Quartalszahlen

11.02.20 T2 Biosystems Inc / Quartalszahlen

11.02.20 Talwalkars Better Value Fitness Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Taparia Tools Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Tata Investment Corporation Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Technofab Engineering Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Telecom Service One Holdings Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Tethys Oil AB Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Textainer Group Holdings LtdShs / Quartalszahlen

11.02.20 The Navigator Company / Quartalszahlen

11.02.20 Tim Participacoes SA ADR Cert Deposito Arg Repr 1 Sp ADR / Quartalszahlen

11.02.20 Tonkens Agrar AG / Generalversammlung

11.02.20 Toromont Industries Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 TPL Plastech Limited Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Transurban / Quartalszahlen

11.02.20 Triton Valves Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 TUI / Generalversammlung

11.02.20 TVS Srichakra Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 UDR Inc / Quartalszahlen

11.02.20 United Bank of India / Quartalszahlen

11.02.20 Uniworth Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 US Foods Holding Corp / Quartalszahlen

11.02.20 Vanda Pharmaceuticals IncShs / Quartalszahlen

11.02.20 Varex Imaging Corp Registered Shs When Issued / Quartalszahlen

11.02.20 Vidhi Dyestuffs Manufacturing Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Viji Finance Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 VINX CORP / Quartalszahlen

11.02.20 Viper Energy Partners LP Partnership Units / Quartalszahlen

11.02.20 VST Tillers Tractors Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Watford Holdings Ltd Cum Red Pref Registered Shs Accred Inv / Quartalszahlen

11.02.20 Watford Holdings Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Websol Energy System Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Welspun Investments and Commercials Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Western Forest Products Inc / Quartalszahlen

11.02.20 WPG Holding Co Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Xpro India Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Yash Chemex Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Yashraj Containeurs Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

11.02.20 Yuranus Infrastructure Ltd / Quartalszahlen

11.02.20 Cape Lambert Resources Ltd / Generalversammlung

11.02.20 Water Oasis Group LtdShs / Generalversammlung

11.02.20 Norway Royal Salmon ASA / Quartalszahlen

11.02.20 Dios Fastigheter AB / Quartalszahlen

11.02.20 TUI / Quartalszahlen

11.02.20 Veidekke ASA / Quartalszahlen

11.02.20 Air Liquide prime fidelite / Quartalszahlen

11.02.20 Air Liquide SA Prime de fidelite 2021 / Quartalszahlen

11.02.20 ams AG / Quartalszahlen

11.02.20 Bufab Holding AB / Quartalszahlen

11.02.20 Daimler AG / Quartalszahlen

11.02.20 Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh / Quartalszahlen

11.02.20 International Petroleum Corp Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Kemira Oyj / Quartalszahlen

11.02.20 Wihlborg Fastigheter AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh / Quartalszahlen

11.02.20 Wihlborgs Fastigheter AB Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Cramo PLC Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Harvia Plc Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Spar Group Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh / Generalversammlung

11.02.20 Spar Group LtdShs / Generalversammlung

11.02.20 Asiakastieto Group Plc / Quartalszahlen

11.02.20 TUI / Generalversammlung

11.02.20 Diurnal Group PLC / Quartalszahlen

11.02.20 Etteplan OYJShs / Quartalszahlen

11.02.20 Glaston Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Sensata Technologies Holding PLC Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Under Armour Inc When Issued / Quartalszahlen

11.02.20 Nampak LtdShs / Generalversammlung

11.02.20 On Deck Capital Inc / Quartalszahlen

11.02.20 Jones Lang Lasalle IncShs / Quartalszahlen

11.02.20 Palatin Technologies Inc / Quartalszahlen

11.02.20 TEGNA Inc / Quartalszahlen

11.02.20 HOCHTIEF AG / Quartalszahlen

11.02.20 Banca Mediolanum / Quartalszahlen

11.02.20 Banca Mediolanum Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Input Capital Corp / Generalversammlung

11.02.20 Vastned Retail NV / Quartalszahlen

11.02.20 Telekom Austria AG / Quartalszahlen

11.02.20 Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh / Quartalszahlen

11.02.20 Amcor PLC Registered Shs / Quartalszahlen

11.02.20 The Western Union Company Shs / Quartalszahlen

11.02.20 Lyft / Quartalszahlen