Abwarten vor US-Daten: SMI um Nulllinie --DAX freundlich -- Asiatische Börsen schliessen uneinheitlich

SCHWEIZ

Nach dem gestrigen Rücksetzer zeigen sich die heimischen Börsen zur Wochenmitte bislang ohne klare Richtung.

Der SMI eröffnete relativ stabil bei 11'174,08 Punkten (+0,1 Prozent) und bewegt sich auch aktuell um die Nulllinie.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigen sich aktuell ebenfalls etwas leichter. Eröffnet hatte der SPI bei 14'319.37 Punkten um 0,08 Prozent höher, beim SLI stand zum Start ebenfalls ein Mini-Plus von 0,08 Prozent auf 1'727,72 Zähler an der Tafel.

Die Schweizer Börse notiert am Mittwoch im frühen Handel knapp gehalten. Die Vorgaben aus den USA seien zwar positiv, aber vor den am Donnerstag mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen hielten sich die Anleger zurück, heisst es am Markt. Denn die Zahlen gelten als mitentscheidend für den kurzfristigen Kurs der US-Notenbank.

Am Vortag hatten die Hoffnungen auf eine weniger restriktive US-Geldpolitik durch Äusserungen zweier Vertreter des Fed einen Dämpfer erhalten. Am Nachmittag konnte Fed-Chef Jerome Powell die Märkte dann etwas beruhigen. Powell habe auf einer Notenbankerkonferenz in Schweden keine weiteren falkenhaften Worte von sich gegeben und damit auch kein weiteres Öl ins Feuer gegossen, sagt ein Händler.

DEUTSCHLAND

Die deutschen Anleger greifen nach der gestrigen Verschnaufpause am Mittwoch wieder zögerlich zu.

Der DAX eröffnete mit einem Kleinen Plus von 0,21 Prozent bei 14'805,40 Punkten und hält sich weiter auf grünem Terrain.

Nach einem Tag Verschnaufpause setzt sich die Jahresanfangsrally im DAX am Mittwoch damit in langsamem Tempo fort. Auch an der Wall Street hatten die Anleger tags zuvor bei Aktien schnell wieder zugegriffen. Sie agieren damit mutig, obwohl am Donnerstag mit den Verbraucherpreisen für Dezember ein wichtiger Signalgeber für den weiteren Kurs der Notenbank auf der Agenda steht. Insbesondere dürfte der Fokus dann auf der Kerninflationsrate liegen, abseitig der Energie- und Nahrungsmittelpreise, denn diese zeige den unterliegenden Inflationsdruck besser an als die Gesamtrate, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen.

WALL STREET

Die US-Börsen fuhren am Dienstag Gewinne ein.

Der Dow Jones legte am zweiten Handelstag der Woche 0,56 Prozent auf 33'705,55 Zähler zu. Der NASDAQ Composite schloss 1,01 Prozent höher und ging bei 10'742,63 Zählern aus dem Handel.

Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise am Donnerstag und der zum Wochenausklang beginnenden Berichtssaison dominierte Zurückhaltung. Daneben wurde mit Spannung auf eine Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell im Tagesverlauf auf einer Konferenz der Riksbank in Schweden gewartet.

Zur Bekämpfung der Inflation wird die US-Notenbank Federal Reserve die Zinsen nach Ansicht der Präsidentin der Fed von San Francisco, Mary Daly, auf über 5 Prozent hieven. "Ich glaube, irgendetwas über 5 ist nach meinem Dafürhalten absolut wahrscheinlich", sagte sie im Interview mit dem Wall Street Journal. Die Notenbank sei in der "kniffligeren" zweiten Phase des Straffungszyklus angekommen.

Am Freitag werden die US-Grossbanken JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo und Bank of America mit ihren Ergebnissen für das vierte Quartal die Berichtssaison einläuten. Diese wird womöglich von Konjunktur- und Inflationssorgen geprägt sein. Analysten erwarten, dass diese den ersten Rückgang bei den Quartalsgewinnen im Vorjahresvergleich seit dem Höhepunkt der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 berichten werden. Für das vierte Quartal rechnen die Analysten für die US-Banken laut Factset mit einem Gewinnrückgang von im Schnitt 4,1 Prozent, was eine deutliche Kehrtwende gegenüber dem Wachstum von mehr als 31 Prozent im Vorjahr bedeuten sollte.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten waren am Mittwoch gemischte Vorzeichen zu sehen.

In Japan ging der Leitindex Nikkei um 1,03 Prozent fester bei 26'446,00 Punkten aus der Sitzung.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite letztlich hingegen 0,24 Prozent auf 3'161,84 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong schloss mit einem Gewinn von 0,49 Prozent bei 21'436,05 Zählern.

-Die asiatischen Börsen haben sich am Mittwoch mehrheitlich mit Aufschlägen gezeigt. Damit demonstrierten Aktienanleger ihre positive Stimmung im Vorfeld der wichtigen Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Donnerstag und der zum Wochenausklang beginnenden Berichtssaison in den USA. Schon das Ausbleiben schlechter Nachrichten reiche offenbar für Käufe, hiess es im Handel. Denn US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte am Vortag keine neuen Erkenntnisse zur Zinsthematik geliefert.

Fed-Gouverneurin Michelle Bowman sah noch jede Menge zu tun, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Und nach Ansicht der Fed-Präsidentin aus San Francisco, Mary Daly, wird die US-Notenbank die Zinsen zur Bekämpfung der Inflation auf über 5 Prozent hieven. Diese eher falkenhaften Aussagen verschreckte nicht mehr, weil sie bereits zuvor aus dem Kreise der Fed zu hören gewesen waren. Stattdessen spielten Investoren weiter die Karte Konjunkturerholung in China nach der 180-Gradwende in der Coronapolitik. Dazu passten Meldungen zur Kreditvergabe in China. Denn die Zentralbank hat die grossen Banken des Landes aufgefordert, die Kreditvergabe im Jahr 2023 vorzuziehen und die schwachen Glieder der Wirtschaft gezielt zu unterstützen.

In China wurde jedoch der Optimismus über die Aufhebung der meisten Coronamassnahmen etwas durch die weiter explodierenden Neuinfektionen getrübt, was auch die Kurse belastete, so ein Händler. Laut den CICC-Analysten dürften die Abgaben aber nur kurzfristiger Natur sein, denn die jüngsten Beschlüsse der Politik seien auf eine Verbesserung der Konjunktur ausgelegt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires