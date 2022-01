Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der heimische Markt begrüsste die neue Handelswoche mit kräftigen Verlusten.

Der SMI war zwar mit einem marginalen Plus gestartet, rutschte anschliessend aber tief auf rotes Terrain ab. Letztlich beendete er den Tag 1,57 Prozent tiefer bei 12'597,35 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI drehten im Handelsverlauf ins Minus. Sie schlossen mit kräftigen Abschlägen von 1,93 Prozent bei 2'014,02 Zählern, bzw. 1,96 Prozent bei 15'966,87 Einheiten.

Nach einer freundlichen Eröffnung habe der Markt rasch wieder an Schwung verloren und sei abgerutscht, sagte ein Händler. Die Marktteilnehmer seien wegen der anhaltenden Inflations- und gestiegenen Zinssorgen verunsichert. Daher komme es vermehrt zu Gewinnmitnahmen in Aktien, die im Vorjahr stark gestiegen waren.

Die Märkte bewegten sich weiter im Spannungsfeld zwischen Coronapandemie sowie Zins- und Inflationssorgen, hiess es im Markt. Nun aber beginne die Bilanzsaison, so dass diese Sorgen etwas in den Hintergrund rücken könnten, hiess es. Der Ergebnisreigen beginnt am Dienstag mit den Umsatzzahlen 2021 von Sika, im weiteren Verlauf der Woche folgen dann mit Geberit und Partners Group weitere Unternehmen aus dem SMI. Am Freitag legen die US-Grossbanken Citigroup, JPMorgan und Wells Fargo Zahlen vor.

DEUTSCHLAND

Der Handel am deutschen Aktienmarkt war zu Wochenbeginn weiter von Nervosität geprägt.

Der DAX war zwar fester in den Handel eingestiegen, im weiteren Verlauf drehte er aber klar ins Minus. Schlussendlich ging der deutsche Leitindex 1,13 Prozent schwächer bei 15'768,27 Zählern in den Feierabend.

Durch den Rücksetzer liegt der DAX mittlerweile wieder unter seinem Stand vor Silvester. "Das Börsenjahr 2022 hatte fulminant begonnen, allerdings schleichen sich nun seit dem vergangenen Mittwoch Schwächetendenzen ein", sagte Charttechniker Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel.

In der Vorwoche kam der DAX noch knapp an sein Rekordniveau von 16'290 Punkten heran, dann überkam die Anleger aber wieder die Angst vor steigenden Zinsen. "Der Zinsschrecken steckt den meisten Marktteilnehmern noch tief in den Knochen", sagte daraufhin Marktbeobachter Andreas Lipkow von der comdirect. Er verwies dabei vor allem auf die US-Börsen und die Aktien aus der Technologiebranche, die sich dort neuerdings rasant auf Talfahrt befinden.

WALL STREET

Am US-Aktienmarkt blieben die Anleger weiterhin sehr vorsichtig.

So schloss der Dow Jones 0,45 Prozent schwächer bei 36'068,01 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite reduzierte seine Verluste im späten Handel unterdessen und schaffte es sogar 0,05 Prozent auf 14'942,83 Zähler ins Plus.

Auch in der neuen Handelswoche belasteten weiter steigende Marktzinsen das Umfeld. In der vergangenen Woche hatten bereits Sorgen über eine schnellere Zinserhöhung durch die US-Notenbank auf das Sentiment gedrückt. Vor allem Technologiewerte, die durch einen hohen Fremdkapitalanteil gekennzeichnet sind, hatten deutlich nachgegeben. Gespannt warten die Anleger daher auf die am Mittwoch anstehenden Daten zur Inflationsentwicklung, um weitere Anhaltspunkte über den künftigen Kurs der Fed zu bekommen.

Am Markt wird damit gerechnet, dass die US-Notenbank im März die Zinssätze anheben und kurz darauf damit beginnen könnte, ihre Bestände an Anleihen und anderen Vermögenswerten zu verringern. Die Ökonomen von Goldman Sachs erwarten nun vier Zinserhöhungen der US-Notenbank im Jahr 2022, statt wie bisher drei, und rechnen damit, dass die Bilanzverkürzung im Juli statt im Dezember beginnen wird.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert nach der Feiertagpause 0,89 Prozent tiefer bei 28'225,31 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland dominierten die Käufer: Der Shanghai Composite sackt um 0,47 Prozent auf 3'576,80 Zähler ab. In Hongkong legt der Hang Seng unterdessen um 0,07 Prozent auf 23'762,77 Indexpunkte zu. (7.02 Uhr MEZ)

Die steigenden Zinsen sind auch am Dienstag das beherrschende Thema an den asiatischen Aktienmärkten und halten die Käufer in Schach. Hinzu kommt, dass am Mittwoch in den USA die Verbraucherpreise für Dezember gemeldet werden, die mutmasslich weitere Erkenntnisse über das Tempo des Zinsanstiegs in den USA bringen könnten.

Zuletzt mehrten sich die Stimmen, beispielsweise von Goldman Sachs, dass es 2022 sogar zu vier Zinserhöhungen kommen könnte, davon die erste im März. In Südkorea rechnen Ökonomen für Freitag mehrheitlich mit der dritten Zinserhöhung in dem Land seit August 2021, weil auch in Südkorea die Inflation zu hoch ist.

In diesem Umfeld dominiert an den Börsen weiter Vorsicht. Auch nachdem die Vorgaben der Wall Street bestenfalls neutral sind. Dort hatte es am Vortag nach einem schwachen Start noch zu einer wenig veränderten Schlusstendenz gereicht. Hilfreich dabei war, dass sich die anfangs weiter gestiegenen Marktzinsen im Verlauf wieder zurückbildeten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires