SMI im Minus -- DAX schwächer -- Asiens Börsen schliessen ohne gemeinsame Richtung

Am heimischen Markt zeigen sich Anleger am Montag zurückhaltender. Der deutsche Leitindex bewegt sich ebenfalls im Minus. An den Börsen in Fernost liessen sich zu Beginn der neuen Handelswoche gemischte Vorzeichen beobachten.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt gibt seine anfänglichen Gewinne am Montag wieder ab.

Der SMI eröffnete 0,08 Prozent höher bei 10'807,09 Zählern und hielt sich auch anschliessend kurze Zeit über der Nulllinie, fiel dann aber in die Verlustzone.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI starteten 0,09 Prozent fester bei 1'722,29 Einheiten bzw. 0,12 Prozent stärker bei 13'442,94 Stellen und folgen dem Trend des Leitindex dann.

Nach dem erfolgreichen Start ins 2021 rechnen die Händler mit einer Atempause. Die Anleger dürften nach den jüngsten Kursrekorden an den US-Börsen erst einmal die Details zum Konjunkturpakt abwarten wollen, das der designierte US-Präsident Joe Biden Ende Woche präsentiert, sagen Händler. Zudem erhalten die Marktteilnehmer in der nächsten Zeit zunehmend Impulse von der Bilanzsaison, die hierzulande mit den Umsatzzahlen des Bauchemiekonzerns Sika am Dienstag beginnt.

Am Markt herrsche ausserdem dank des Beginns der Impfkampagnen gegen COVID-19 eine grosse Zuversicht und diese stütze die Märkte. Daher habe auch der am Freitag veröffentlichte enttäuschende US-Arbeitsmarktbericht den Aufwärtstrend nur gebremst. Die Credit Suisse gibt sich optimistisch, "dass diese Schwäche nur von kurzer Dauer sein wird". Das kürzlich verabschiedete Konjunkturprogramm und die Aussicht auf weitere fiskalische Anreize der Biden-Administration sollten den Weg für eine Verbesserung der Lage ebnen.

Am deutschen Aktienmarkt halten sich Anleger am Montag zurück.

Der DAX ging 0,45 Prozent tiefer bei 13'986,42 Punkten in den Handel. Auch m weiteren Verlauf bewegt er sich deutlich auf rotem Terrain.

Da die Börsen Europas gerne denen in den USA folgen, geht der Blick erst einmal über den Atlantik: Dort hatten am Freitag die US-Börsen überwiegend neue Rekorde aufgestellt und waren angetrieben von der Hoffnung auf ein weiteres Konjunkturpaket nahe ihren Tageshochs aus dem Handel gegangen. Doch nun steht die Berichtssaison wieder bevor. Die Anleger dürften in den bevorstehenden Tagen daher etwas zögerlicher agieren, heisst es. Dabei werden die ersten bedeutenden Quartalszahlen am Freitag aus der US-Bankenbranche erwartet. Zudem bereiten auch die Coronavirus-Mutationen Sorgen, die verstärkt inzwischen auch ausserhalb Grossbritanniens und Südafrikas nachgewiesen werden.

Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners sieht ausserdem noch eine weitere Gefahr: "Still und heimlich steigen die Zinsen von US-Staatsanleihen immer weiter an. Und das könnte für die aktuelle Börsenrally zur Bedrohung werden." Zum einen steigen damit die Finanzierungskosten der Unternehmen, zum anderen werden Anleihen im Vergleich zu Aktien wieder zu einer Alternative.

WALL STREET

Am US-Aktienmarkt waren zum Wochenausklang letzlich ganzheitlich Pluszeichen auszumachen.

Der Dow Jones eröffnete marginal höher und schloss die Sittzung nach einem Auf und Ab um die Nulllinie 0,18 Prozent höher bei 31'097,97 Punkten.

Der NASDAQ Composite zog zum Ertönen der Startglocke an und konnte sein Plus auf 1,03 Prozent und damit 13'201,98 Zähler ausweiten - ein neuer Rekordschluss.

Nach den jüngsten politischen Entscheidungen zugunsten der vom designierten Präsidenten Joe Biden angeführten US-Demokraten hofften die Investoren auf ein etwas ruhigeres und beständigeres politisches Umfeld, erläuterte Analyst Neil Wilson von Markets.com. Sie setzten auf eine Ausweitung der Wirtschaftshilfen sowie anhaltende Unterstützung durch die Notenbanken. Untermauert wurde diese Hoffnung von enttäuschend ausgefallenen Arbeitsmarktdaten für den Monat Dezember. Angesichts dessen dürfte sich die US-Notenbank Fed in ihrer ultra-expansiven Geldpolitik bestätigt sehen, schrieben die Experten der Helaba. Die Geldflut der Zentralbanken gilt als einer der wichtigsten Treiber der Börsenrally.

ASIEN

Mit unterschiedlichen Tendenzen zeigten sich die grössten Börsen in Fernost am ersten Handelstag der Woche.

In Japan blieb die Börse am heutigen Montag aufgrund des Tag des Erwachsenwerdens geschlossen. Zuletzt dominierten abermals Käufer den Markt: Der Nikkei legte am Freitag 2,36 Prozent auf 28'139,03 Indexpunkte zu.

Auf dem chinesischen Festland ging es heute abwärts: Der Shanghai Composite verlor 1,08 Prozent auf 3'531,50 Zähler.

Aufschläge wurden unterdessen aus Hongkong gemeldet, wo es für den Hang Seng um 0,11 Prozent auf 27'908,22 Einheiten nach oben ging.

Die positiven Vorgaben aus den USA beflügelten die Indizes in Asien zunächst, doch drehten diese im Verlauf mehrheitlich ins Minus. Teilnehmer verwiesen auf verstärkte Gewinnmitnahmen nach den jüngsten deutlichen Aufschlägen. Übergeordnet stützend wirkte weiterhin die Hoffnung auf ein neues Konjunkturpaket in den USA. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht für Dezember am Freitag habe die Hoffnungen auf ein sehr umfangreiches Volumen nochmals bestärkt, hiess es. Der designierte US-Präsident Joe Biden will in dieser Woche sein Hilfspaket präsentieren. Keinen grösseren Einfluss haben die Bestrebungen der US-Demokraten, ein Amtsenthebungsverfahren gegen den noch amtierenden US-Präsident Donald Trump einzuleiten. Die Demokraten werfen dem abgewählten Präsidenten eine Mitverantwortung für die Erstürmung des Kongresses durch Randalierer am vergangenen Mittwoch vor.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires