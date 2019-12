SMI mit kräftigen Verlusten -- DAX unter 13'000 Zählern -- Börsen in Fernost letztlich kaum verändert

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag in Rot. Die Börsen in Fernost zeigten sich nur mit geringen Ausschlägen.

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse entwickelt sich am Dienstag deutlich schwächer.

Der Leitindex SMI hat 0,18 Prozent leichter bei 10'416,57 Punkten eröffnet und steht auch im weiteren Handelsverlauf tief im Minus.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI liegen nach einem schwachen Start weiterhin in der Verlustzone.

Erneut sorgt der US-chinesische Zollstreit an den Börsen für fallende Kurse. Laut Händlern werden Investoren vor der nächsten Frist in dem seit mehr als einem Jahr andauernden Handelsstreit zunehmend nervös. So läuft am Sonntag eine Frist ab, die zu weiteren US-Strafzöllen auf chinesische Importe wie etwa Smartphones führen könnte. Derzeit halten es Marktteilnehmer zwar für unwahrscheinlich, dass sich die beiden Seiten grundsätzlich einigen, allerdings halten sie es für gut möglich, dass die neuen Zölle abgewendet werden können.

Hinzu kommen an den nächsten zwei Tagen die Treffen der führenden Notenbanken Fed, SNB und EZB. Auch hier könnten die begleitenden Kommentare die Investorengemüter bewegen. Zudem wählen die Briten am Donnerstag eine neue Regierung, womit sie auch über den weiteren Brexit-Kurs abstimmen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag durch kräftige Verluste aus.

Der DAX weist aktuell einen deutlichen Abschlag aus, nachdem er bereits 0,62 Prozent tiefer bei 13'065,83 Einheiten gestartet war.

Händler sprachen von Zurückhaltung vor wichtigen Ereignissen in dieser Woche. Am Mittwoch und Donnerstag entscheiden die Notenbanken der USA und der Eurozone über ihre Zinspolitik. Auf beiden Seiten ist keine konkrete geldpolitische Massnahme zu erwarten. Im Mittelpunkt stehen Signale für die künftige Ausrichtung. In Europa ist es der erste Entscheid unter der neuen EZB-Chefin Christine Lagarde. Am Donnerstag wählen zudem die Briten vorzeitig ein neues Parlament, was als wichtiger Richtungszeiger für den Brexit gilt.

Zudem bleibt der Handelsstreit zwischen China und den USA im Fokus. Als nächster Stichtag gilt hier dieser Sonntag. Ohne eine weitere Annäherung der beiden Streithähne werden die Amerikaner dann wohl höhere Zölle für chinesische Importe verhängen. Es sei nicht klar, ob die US-Regierung in den verbleibenden fünf Tagen noch die Zeit finden werde, zu einer Einigung mit China zu kommen, schrieb Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Zu sehr sei man in Washington noch mit dem Nachfolger des NAFTA-Freihandelsabkommens beschäftigt. Im Markt seien derzeit viele unbekannte Faktoren.

WALL STREET

Am Montag zeigten sich die US-Börsen etwas leichter.

Der Dow Jones hatte bereits mit einem Verlust eröffnet, baute diesen anschliessend aus und ging schliesslich 0,38 Prozent schwächer bei 27'909,60 Punkten in den Feierabend. Auch der NASDAQ Composite vergrösserte sein anfängliches Minus im weiteren Handelsverlauf und beendete den Tag 0,40 Prozent tiefer bei 8'621,83 Einheiten.

"Nach dem arbeitsmarktgetriebenen Anziehen der Märkte am Freitag war es wohl unausweichlich, dass der Wochenstart nun etwas langsamer verlaufen wird", schrieb CMC-Marktexperte Michael Hewson in einem Kommentar. "So ist es denn nun auch gekommen, in einer Woche, die ganz im Zeichen der Geldpolitik, dem Handelskrieg und der Wahl in Grossbritannien steht."

Derweil gingen die Vorbereitungen der Demokraten für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump weiter. Trump brach einem führenden demokratischen Abgeordneten zufolge seinen Amtseid und stellte seine eigenen politischen Interessen über jene des Landes. Es gebe gewichtige und dringende Gründe, eine Amtsenthebung des Präsidenten zu prüfen, sagte Jerrold Nadler, der Vorsitzende des Justizausschusses im Repräsentantenhauses.

Neuigkeiten mit Blick auf eine Lösung im US-chinesischen Zollstreit gab es darüber hinaus zuletzt nicht. Wenn es in dieser Woche nicht zu einem Aufschub oder gar dem ersehnten ersten Teilabkommen kommt, werden wohl am 15. Dezember weitere US-Zollerhöhungen gegenüber China in Kraft treten.

ASIEN

Die asiatischen Indizes präsentierten sich am Dienstag zurückhaltend.

In Japan schloss der Nikkei 0,09 Prozent schwächer bei 23'410,19 Punkten.

Auch die Börsen in China traten quasi auf der Stelle. Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland bis Handelsende um 0,10 Prozent auf 2'917,32 Zähler zulegte, gab der Hang Seng in Hongkong um 0,22 Prozent auf 26'436,62 Einheiten ab.

Zu viele Unwägbarkeiten liegen vor den Anlegern, die sich scheuten Risiken einzugehen. Denn im Laufe der Woche stehen die Sitzungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank an, zudem finden in Grossbritannien Unterhauswahlen statt. Vor allem aber läuft die Frist für neue US-Strafzölle auf chinesische Einfuhren am Sonntag aus, mit deren Hilfe die USA gegen Pekings Handelsüberschuss, aber auch die technologischen Ambitionen Chinas ankämpfen will. Betroffen wären Waren im Umfang von 160 Milliarden Dollar.

Es bleibt weiter unklar, ob es zu einem Phase-eins-Deal kommen wird, der die Gefahr neuer Zölle ausräumen würde. Am Markt kursieren Hoffnungen, dass US-Präsident Donald Trump die neuen Zölle verschieben wird, auch wenn kein Abkommen vorliegt, aber weiter verhandelt wird. US-Landwirtschaftsminister Sonny Perdue sagte, es sei unwahrscheinlich, dass die neuen Zölle am Sonntag im Kraft treten. "Es wäre womöglich die Hölle los, wenn die Zölle nicht verschoben würden", lautet die Einschätzung von AxiTrader-Experte Stephen Innes.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires