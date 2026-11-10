Erholung an Asiens Börsen setzt sich fort

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich am Montag stärker.

Dereröffnete knapp im Minus, drehte anschliessend jedoch ins Plus und behielt seine positive Tendenz im Verlauf bei. Er beendete die Sitzung 1,01 Prozent im Plus bei 14'946,15 Punkten.Die Nebenwertindizesundzogen ebenfalls an. Der SPI legte letztlich 0,97 Prozent auf 21'033,26 Zähler zu, während der SLI 0,82 Prozent auf 2'398,64 Einheiten gewann.

Dabei waren vor allem die defensiven Schwergewichte Novartis und Roche eine Stütze für den Markt. Nach zwei Verlusttagen in Folge zeigte sich damit wieder eine Gegenbewegung. Insgesamt sei die Stimmung aber eher zurückhaltend, hiess es von Händlern. Sie verwiesen dabei auf die besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, welche eine Zinserhöhung wahrscheinlicher machten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt konnte am Montag deutlich zulegen.

Der DAX startete kaum verändert. Im weiteren Verlauf schaffte er es zurück über die runde Marke von 26'000 Punkten und weitete sein Plus letztlich bis auf 1,73 Prozent bei 26'267,19 Punkten aus.

Bis zum Donnerstagnachmittag hatte es für DAX-Anleger noch glänzend ausgesehen. Mit einem Rekordhoch von 26'692 Punkten gab es nach 9 Prozent Jahresplus ein sehr frühes Weihnachtsgeschenk. Dann aber erwischte auch den DAX der sogenannte blaue Tsunami - die Verkaufswelle bei den KI-Werten in den USA nach dem Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen.

Hatten sich die Anleger bisher nur Sorgen gemacht, ob sich die Milliardeninvestitionen im KI-Bereich rechnen, kam nun die Befürchtung über eine politische Bremse für den Ausbau hinzu. Dies sorgte im NASDAQ 100 am Donnerstag für den schwärzesten Tag seit dem Corona-Crash 2020.

"Von einer Jahresendrally spricht auf dem Parkett derzeit kaum noch jemand", schrieben die Marktbeobachter von Index Radar. "Stattdessen haben die heftigen Kursschwankungen der vergangenen Woche und der scharfe DAX-Rücksetzer am Freitag die Risikobereitschaft spürbar gedämpft." Die Index-Radar-Experten sehen in der Tech-Schwäche aber vor allem eine Marktbereinigung nach überzogenem Optimismus. "Wir halten es für unwahrscheinlich, dass die politischen Entscheidungsträger eine wirtschaftlich und strategisch bedeutende Schlüsselindustrie dauerhaft beschädigen wollen."

WALL STREET

An den US-Börsen zeigte sich am Montag ein sehr guter Wochenauftakt.

Der Dow Jones baute seinen frühen Gewinn anschliessend kräftig aus und schloss 2,15 Prozent fester bei 52'389,75 Punkten.

Auch der technologielastige NASDAQ Composite zog nach seinem freundlichen Start weiterhin deutlich an und beendete den Montagshandel 2,74 Prozent stärker bei 25'253,14 Zählern.

Stützend wirkte unter anderem der fallende Ölpreis, nachdem US-Präsident Donald Trump neue grossangelegte US-Angriffe im Iran als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet hatte.

Anleger zeigten sich am New Yorker Gesamtmarkt eher gelassen davon, dass die NVIDIA-Aktien unter der Sorge vor einer Führungskrise litten.

Konzernchef Jensen Huang steht unter Druck wegen einer Affäre mit einer Frau, bei der es sich laut Medienberichten um eine chinesische Spionin gehandelt haben soll. China wies die Vorwürfe zurück. Anleger reagierten verunsichert. Die Experten von Index-Radar sehen in einem möglichen Rücktritt ein erhebliches Risiko. Huang habe NVIDIA geprägt wie kaum ein anderer Vorstandschef sein Unternehmen. Er gelte als eine der Schlüsselfiguren des KI-Booms.

Strategen der Citigroup sind bei US-Aktien und dem globalen Technologiesektor erst einmal vorsichtiger geworden. Die Experten der US-Bank bleiben zwar konstruktiv gestimmt für KI-Werte. Für eine Rückkehr zum "Overweight"-Votum wollen sie aber erst einmal abwarten, bis Positionen bereinigt sind und die Stimmung sich stabilisiert. In der Zwischenzeit sehen sie Potenzial in europäischen Aktien ausserhalb Grossbritanniens.

Laut dem Marktanalysten Maximilian Wienke vom Broker E-Toro bleibt Anlegern vor den am Dienstag erwarteten Inflationsdaten aus den USA ohnehin kaum Zeit zum Durchatmen - auch im Hinblick auf eine mögliche Zinserhöhung im Dezember, die noch nicht vollständig eingepreist sei. "Diese Woche könnte sich entscheiden, ob der Markt nach der monatelangen Wahlunsicherheit noch Kraft für eine Jahresendrally hat", so der Experte.

ASIEN

Die Börsen in Fernost setzen ihre Erholungsbewegung angetrieben vom Technologiesektor am Dienstag fort.

In Tokio klettert der Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ um 3,28 Prozent auf 60'703,24 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,25 Prozent höher bei 3,669.90 Zählern.

Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich 0,51 Prozent fester bei 24'572,93 Einheiten.

Die Börsen folgen damit den positiven US-Vorgaben vom Vorabend. Besonders üppig fallen die Aufschläge in Japan und Südkorea aus. Die südkoreanische Börse hatte am Vortag im späten Handel noch ins Minus gedreht und dürfte somit Nachholbedarf aufweisen. Investoren fassen nach der grössten Rally an der Wall Street seit rund sieben Monaten wieder Mut und greifen im zuvor stark gefallenen Halbleitersektor zu.

Begünstigt wird die Kauflaune vom weiter fallenden Ölpreis. US-Präsident Donald Trump setzt offenbar verstärkt auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg. Sinkende Ölpreise lindern Inflations- und in der Folge auch Zinserhöhungssorgen. Diese Überlegung kommt den Aktien der kapitalintensiven Technologie-Unternehmen zugute.

Redaktion Finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires