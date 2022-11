Vor US-Inflationsdaten: SMI vorbörslich im Minus -- DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen verbuchen Verluste

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag tiefer erwartet.

Der SMI tendiert rund eine Stunde vor Handelseröffnung auf rotem Terrain.

Die Nebenwerteindizes zeigten sich am Mittwoch stärker. Der SPI schloss 0,48 Prozent fester bei 1'654,41 Zählern und der SLI gewann zu Handelsschluss 0,74 Prozent auf 13'946,62 Einheiten.

Neben den US-Zwischenwahlen, den Midterms, rücken am Donnerstag die anstehenden Inflationsdaten aus den USA in den Fokus der Anleger. Diese dürften das weitere Vorgehen der US-Notenbank Fed mitbestimmen.

DEUTSCHLAND

Die Anleger gehen am Donnerstag vor den US-Inflationszahlen bei deutschen Aktien in die Defensive.

Der DAX tendiert vorbörslich leichter.

Der deutsche Markt folgt der Schwäche an den New Yorker Börsen, die mit ersten Ergebnissen der US-Zwischenwahlen begründet wurden. Demnach blieb die zunächst erwartete Erfolgswelle der Republikaner aus. Nun verlagert sich die Aufmerksamkeit auf die US-Inflationsdaten, von denen sich die Anleger am Nachmittag Hinweise auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank erhoffen. Laut den Experten der Commerzbank dürfte der Hochpunkt der Inflation in den USA erreicht sein, wenngleich sie wohl nur langsam nachgeben sollte.

WALL STREET

Am Mittwoch hatten Anleger an der Wall Street die Zwischenwahlen vom Vortag zu verdauen.

Der Dow Jones eröffnete den Handel im Minus. Anschliessend ging es weiter bergab, so dass er den Tag mit einem Abschlag von 1,95 Prozent bei 32'514,27 Punkten beendete. Der NASDAQ Composite bewegte sich zum Start ebenfalls tiefer und grub sich dann tiefer in die Verlustzone. Sein Schlussstand: 10'353,17 Stellen (-2,48 Prozent).

Im Blick standen die Zwischenwahlen in den USA, die sogenannten Midterms. Ersten Ergebnissen zufolge blieb die zunächst erwartete Erfolgswelle der Republikaner aus. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank, betonte gleichwohl, dass für die Finanzmärkte der Ausgang der Kongresswahlen eigentlich von keiner grösseren Relevanz sei. Wichtiger für die Märkte seien die Themen Inflation und Geldpolitik. Die nächsten Daten zur Teuerung stehen am Donnerstag an.

ASIEN

Asiens Aktienmärkte verbuchen am Donnerstag Verluste.

In Tokio verliert der Nikkei gegen 07:00 MEZ 1,02 Prozent auf 27'434,63 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil um 0,77 Prozent auf 3'024,56 Punkte nach. In Hongkong fällt der Hang Seng um 2,15 Prozent auf 16'007,08 Zähler.

Im Fahrwasser deutlicherer Verluste der Wall Street geht es am Donnerstag an den ostasiatischen Börsen nach unten. Dabei halten sich die Abgaben nach der zuletzt guten Stimmung aber zumeist in Grenzen. In den USA hatte unter anderem das noch offene Endergebnis der Zwischenwahlen auf die Stimmung gedrückt, wobei sich insgesamt ein Sieg der Republikaner abzeichnet, wenn auch weniger deutlich als erwartet. Das Regieren für US-Präsident Joe Biden würde damit schwieriger.

Für Zurückhaltung an den Börsen sorgt laut Händlern aber auch, dass im späteren Tagesverlauf neue Inflationsdaten aus den USA berichtet werden, die massgeblich mit darüber bestimmen könnten, ob die US-Notenbank auf ihrem Zinserhöhungskurs einen Gang zurückschalten kann oder nicht.

Steigende COVID-19-Infektionsfälle werden an den chinesischen Aktienmärkten neben der schwachen US-Vorgabe als Belastungsfaktor angeführt. Insbesondere in der Region Guangzhou, wo es viele Fertigungstätten gebe, stiegen die Infektionszahlen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires