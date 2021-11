SMI kommt kaum voran -- DAX um Vortagesschluss -- Asiatische Börsen mit gemischten Vorzeichen

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Mittwoch kaum voran.

Der SMI eröffnete lediglich um 0,03 Prozent höher bei 12'371,49 Punkten und zeigt sich auch aktuell nur minimal höher.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI bewegen sich um die Nulllinie. Der SLI verlor zum Start 0,06 Prozent auf 2'008,27 Zähler, der SPI ging um 0,01 Prozent tiefer bei 15'980,74 Einheiten in den Tag.

Zur Wochenmitte bewegt sich der Schweizer Aktienmarkt zunächst kaum von der Stelle. Händler sprechen von einer nachlassenden Dynamik. Zudem seien die Märkte in den letzten Wochen mehr oder weniger nahtlos weiter nach oben geklettert, so dass eine Verschnaufpause angezeigt sein dürfte, eine grössere Korrektur befürchten die meisten Akteure aber nicht. Vielmehr deute die Tatsache, dass trotz des stagnierenden Marktes Gewinnmitnahmen ausbleiben, darauf hin, dass Anleger eine anhaltend dynamische Aufwärtsbewegung in den verbleibenden Handelswochen des Jahres erwarteten, meint ein Händler.

Auch wenn die Stimmung als grundsätzlich gut eingestuft wird, sorgt das Thema Inflation aktuell für eine gewisse Vorsicht. So drückten beispielsweise die hohen Inflationsdaten aus China etwas auf die Stimmung. Dort haben die Erzeugerpreise den höchsten Anstieg seit 26 Jahren verzeichnet. Die wieder deutlich steigenden Energiepreise befeuerten diese Befürchtungen zusätzlich. Am Nachmittag stehen in den USA die mit Spannung erwarteten Inflationszahlen auf der Agenda. Ausserdem rückt der angeschlagene chinesische Immobilienkonzern Evergrande wieder in den Fokus wegen fälliger Zinszahlungen. Auch ein anderer Immobilienentwickler Fantasia Holding steht im Fokus. Die Aktie bricht wegen Liquiditätsproblemen ein.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex tritt zur Wochenmitte auf der Stelle.

Der DAX eröffnete mit einem minimalen Plus von 0,08 Prozent bei 16'053,00 Zählern und bewegt sich weiter um seinen Vortagesschluss.

An einem erneut von der Berichtssaison geprägten Mittwoch behalten die Anleger beim DAX die Marke von 16'000 Punkten im Fokus. Börsianern zufolge könnte die runde Marke mit darüber entscheiden, welche Richtung der Markt zeitnah einschlägt.

Ausserdem stehen am Nachmittag mit Spannung erwartete Inflationszahlen aus den USA auf der Agenda. Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners ist ein weiterer Anstieg der Teuerung bereits Konsens. "Entscheidend könnte für die Börsen sein, welche Ziffer vor dem Komma steht. An die 5 haben sich die Börsianer bereits gewöhnt", sagte der Experte.

Eher bremsend wirken derweil die Vorgaben aus Fernost. "Die asiatischen Aktienmärkte haben einen Rückschlag erlitten", urteilte Marktanalyst Jeffrey Halley vom Oanda. Er verwies dabei auf Inflationsdruck, der in China herrsche. Dort gab es bei den Erzeugerpreisen den höchsten Anstieg seit 26 Jahren. Ausserdem rückt zur Wochenmitte der angeschlagene chinesische Immobilienkonzern Evergrande wieder in den Fokus wegen fälliger Zinszahlungen.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Dienstag abwärts.

Der Dow Jones gab im Dienstagshandel 0,31 Prozent auf 36'320,50 Indexpunkte nach. Der Techwerteindex NASDAQ Composite verlor daneben 0,60 Prozent auf 15'886,54 Zähler.

Vor den zur Wochenmitte anstehenden US-Verbraucherpreisdaten nahmen die Anleger nun offenbar erst einmal Gewinne mit, erläuterte Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK. Die Inflation ist schon seit längerer Zeit eines der Hauptthemen am Aktienmarkt, es wurde jedoch zuletzt von der erfreulich gelaufenen Berichtssaison etwas in den Hintergrund gedrängt. Die am Dienstag veröffentlichten Erzeugerpreise riefen kaum Kursreaktionen hervor.

ASIEN

Die Börsen in Asien präsentierten sich am Mittwoch uneinheitlich.

In Japan verlor der japanische Leitindex Nikkei bis zum Handelsschluss 0,61 Prozent auf 29'106,78 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite um 0,41 Prozent schwächer bei 3'492,46 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong ist im Handelsverlauf ins Plus gedreht und liegt gegen 8:40 Uhr unserer Zeit bei 24'949 Punkten 0,55 Prozent höher.

An den asiatischen Börsen geht es am Mittwoch getrieben von Inflationsängsten bergab. Bereits in den USA hatte das Thema belastet. Die chinesischen Erzeugerpreise bewegen sich auf einem 25-Jahreshoch - die Teuerung im produzierenden Gewerbe fiel im Oktober zudem höher als vom Markt veranschlagt aus - gleiches gilt auch für die Verbraucherpreise. Auch der Immobiliensektor in China macht weiter Sorgen. Die Titel des Immobilienentwicklers Fantasia Holdings brechen in Hongkong um über 36 Prozent ein, nachdem sie zuletzt ausgesetzt waren. Die Gesellschaft gerät in massive Liquiditätsprobleme, weil bestimmte Kreditgeber ihr Geld zurückfordern. Und auch beim ohnehin in Schieflage befindlichen Krisenkonzern China Evergrande stehen Fälligkeiten von Anleihen ins Haus.

"Das Risiko einer Stagflation steigt weiter", warnt Ökonom Zhiwei Zhang von Pinpoint Asset Management mit Blick auf die chinesischen Daten. Denn neben der hohen Inflation schwächt sich auch das chinesische Wachstum immer deutlicher ab. Die Volkswirte von Nomura haben ihre Schätzungen für das chinesische BIP-Wachstum 2022 auf 4,3 Prozent gesenkt - von zuvor 4,8 Prozent. Neben den harten Lockdown-Massnahmen identifizieren die Analysten auch die Schwäche des Immobilensektors als Problemfeld. Dazu gesellten sich steigende Schwierigkeiten mit der Stromversorgung. Der Markt unterschätze die Probleme, heisst es.

