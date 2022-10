Hoffnung auf lockere Geldpolitik zerschlagen: SMI vorbörslich mit roten Vorzeichen -- Roter DAX-Start erwartet -- Verluste an den Börsen in Asien

SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt dürfte die neue Handelswoche mit roten Vorzeichen begrüsst werden.

Der SMI hatte bereits am Freitag 0,87 Prozent auf 10'308,57 Einheiten verloren.

Die Nebenwerteindizes folgten der Tendenz des Leitindex. Der SPI schloss bei 13'190,98 Zählern (minus 1,03 Prozent), der SLI rutschte auf 1'546,34 (minus 1,37 Prozent).

Der überraschend starke US-Arbeitsmarkt hat Zinssorgen zurück an die Börsenparketts gebracht. Wirtschaftsdatenseitig steht zum Wochenstart die Sentix-Konjunkturstimmung an, grosse Sprünge sind aber von diesem Konjunkturindikator aber zunächst nicht zu erwarten.

DEUTSCHLAND

Deutsche Anleger dürften zum Start in die neue Handelswoche zunächst vorsichtig agieren.

Der DAX, der am Frietag 1,59 Prozent auf 12'273 Zähler verloren hatte, zeigt sich auch am Montag im vorbörslichen Handel tiefer.

Die Stärke des US-Arbeitsmarktes nimmt den Anlegern die Hoffnung auf eine bald wieder gemächlichere Geldpolitik der ÚS-Notenbank Fed. Nach einem vielversprechenden Auftakt in den Oktober ziehen an den Börsen schon wieder dunkle Wolken auf. "Die jüngste Erholung hat sich als Strohfeuer entpuppt. Ernüchtert haben die Anleger die Flinte ins Korn geworfen", sagte Marktbeobachter Christian Henke vom Broker IG. Der DAX orientiert sich nach zuletzt drei Verlusttagen wieder in Richtung seines Schlussniveaus vom September. "Die Marktteilnehmer, die gehofft hatten, die Notenbanken treten auf die Zinsbremse, wurden auf dem falschen Fuss erwischt", so der Experte.

WALL STREET

Am US-Aktienmarkt prägten am Freitag rote Vorzeichen das Bild.

So eröffnete der Dow Jones mit einem Verlust in die Sitzung und fiel im Handelsverlauf noch viel tiefer. Schlussendlich gab der US-amerikanische Leitindex 2,11 Prozent auf 29'296,79 Punkte nach. Auch der technologielastige NASDAQ Composite vergrösserte sein Minus, nachdem er bereits zum Start war. Sein Schlussstand betrug 10'652,40 Zähler (-3,8 Prozent).

Ein unerwartet robuster Arbeitsmarktbericht hatte den Anlegern an der Wall Street die Lust auf Aktien am Freitag weiter verdorben. Die Job-Daten wurden von Börsianern als Hinweis auf eine unverdrossen strenge Geldpolitik in den USA interpretiert. Hoffnungen, die US-Notenbank Fed könnte angesichts schwacher Konjunktursignale etwas weniger forsch im Kampf gegen die hohe Inflation vorgehen, haben sich damit wohl vorerst zerschlagen.

Die US-Wirtschaft hatte im September mehr Arbeitsplätze geschaffen als von Analysten erwartet. Zudem wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten Juli und August nach oben revidiert. Während die Arbeitslosenquote überraschend sank, legten die Stundenlöhne erneut deutlich zu.

Der US-Arbeitsmarkt gilt als wichtiger Gradmesser, an dem die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Womöglich hatte deshalb der ein oder andere Börsianer auf schwächere Daten gehofft, um die US-Währungshüter doch noch zum Umdenken zu bewegen. Denn unter Investoren die Sorge gross, dass die Zinsschritte über das Ziel hinausschiessen und der Konjunktur noch einen weiteren Dämpfer verpassen. Mit den Jobdaten ist für die Börsianer aber das Szenario schnell steigender Leitzinsen wieder real. Es bestehe nach den Daten "kein Grund daran zu zweifeln, dass die Fed demnächst nochmals kräftig an der Zinsschraube drehen wird und dieses auch im weiteren Verlauf 2022 und zu Beginn des Jahres 2023 tun wird", hiess es dazu von der Bank Helaba.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte geben im Montagshandel nach.

Der Nikkei blieb in der Feiertagspause, das japanische Börsenbarometer hatte am Freitag 0,71 Prozent auf 27'116,11 Punkte verloren.

Auf dem chinesischen Festland wird nach der Feiertagswoche am Montag erstmals wieder gehandelt. Der Shanghai Composite rutscht zeitweise um 0,88 Prozent auf 2'996,83 Punkte ab. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng zeitweise ebenfalls 2,76 Prozent tiefer bei 17'249,82 Indexpunkten.

Die US-Vorgaben belasten. Gut ausgefallene Arbeitsmarktdaten trotz der unvermindert straffen Geldpolitik hatten in den USA die Spekulation auf noch weiter und länger steigende Leitzinsen befeuert. Zudem hatte der Präsident der Fed von New York, John Williams, bekräftigt, dass weitere Zinserhöhungen notwendig sein werden, um die Inflation zurückzubringen. Dies könne den Leitzinssatz bis auf 4,5 Prozent. Gespannt warten die Teilnehmer in diesem Umfeld nun auf die US-Verbraucherpreise im späteren Wochenverlauf. Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires