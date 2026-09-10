Vor EZB-Entscheid: SMI fester erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen in Rot

SCHWEIZ

Der Schweizer Leitindex dürfte am Donnerstag zunächst zulegen.

Eine Stunde vor Handelseröffnung tendiert der SMI 0,2 Prozent höher bei 13'834 Punkten.



DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag wohl kaum verändert starten.

Eine Stunde vor Handelsbeginn gewinnt der DAX minimale 0,07 Prozent auf 25'594 Punkte.

Dank eines zunächst nicht mehr weiter steigenden Ölpreises könnte sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag stabilisieren. Erwartet werden zum Auftakt moderate Kursgewinne. Über den Tagesausgang dürfte voraussichtlich aber die Zinsentscheidung und die begleitenden Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) am frühen Nachmittag entscheiden.

Von der EZB wird von Experten ganz überwiegend die zweite Zinserhöhung in diesem Jahr. Damit würde sich der Leitzins auf 2,50 Prozent erhöhen. Höhere Zinsen sind tendenziell eine Belastung für die Aktienmärkte. Sie erhöhen die Finanzierungskosten von Unternehmen, verteuern Investitionen und machen Anleihen als alternatives Investment attraktiver.

"Entscheidend wird der Ausblick der EZB sein. Die Märkte gehen aktuell von weiter steigenden Leitzinsen und zwei weiteren Zinsschritten im kommenden Jahr aus", sagte Thomas Altmann von QC Partners.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Mittwoch nach unten.

Der Dow Jones startete etwas schwächer und hat auch anschliessend abgegeben. Zum Handelsende notierte er 0,77 Prozent leichter bei 52'381,08 Punkten.

Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls mit einem Minus und verweilte auch weiterhin auf rotem Terrain. Er ging 0,64 Prozent tiefer bei 26'253,34 Zählern aus dem Handel.

Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte erneut im Minus, nachdem bereits der Dienstag Verluste gebracht hatte. Belastet wurde die Stimmung durch die anhaltend hohen Ölpreise, die bei Anlegern die Sorge vor anziehender Inflation und in der Folge vor steigenden Zinsen schüren. Grund für den Preisanstieg sind neue wechselseitige Angriffe am Persischen Golf. Die Nordseesorte Brent kletterte dadurch erstmals seit Juli wieder über die Marke von 100 US-Dollar je Barrel.

Joachim Klement von Panmure Liberum sieht durch die Ölpreise von 100 Dollar den Inflationsdruck wieder verstärkt in den Fokus rücken. Da die Fed derzeit keine klare Orientierung für die kommende Geldpolitik gebe, gewönnen dadurch die EZB-Entscheidung sowie die Aussagen von Christine Lagarde am Donnerstag zusätzlich an Gewicht.

ASIEN

An den Aktienmärkten in Asien haben am Donnerstag die Bären das Ruder fest in der Hand.

Der Nikkei 225 verbucht aktuell (06:43 Uhr) einen Verlust von 0,48 Prozent bei 64'831,78 Punkten.

Hier sorgt zusätzlich der weiter feste Yen für Kaufzurückhaltung vor dem Hintergrund von Spekulationen über eine Zinserhöhung durch die japanische Notenbank. Dazu passend sagte das Vorstandsmitglied Kazuyuki Masu, dass man gezwungen sein könnte, die Zinssätze schnell anzuheben, falls die Inflation anziehe. Schliesslich seien die finanziellen Bedingungen im Land weiterhin locker. Die Inflation habe das 2-Prozent-Ziel zwar noch nicht erreicht, sei diesem aber sehr nahe.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,35 Prozent auf 3'937,78 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng 1,29 Prozent auf 24'949,52 Einheiten ab.

Die Marktteilnehmer sind nervös und agierten vorsichtig angesichts von Ölpreisen über 100 Dollar pro Barrel und steigenden Anleiherenditen und vor wichtigen Inflationsdaten aus den USA. Dazu kommt eine leichtere Vorgabe der Wall Street. Der jüngste Anstieg der Ölpreise folgt einer Eskalation von Angriffen auf die Schifffahrt in der Strasse von Hormus. Das schürt Befürchtungen weiterer Störungen der globalen Energieversorgung.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires