Asiens Märkte auf Erholungskurs

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt ging es am Donnerstag abwärts.

Der SMI startete bereits leichter und zeigte sich auch im weiteren Verlauf mit Verlusten. Letztlich notierte er 0,81 Prozent tiefer bei 12'116,43 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI eröffneten ebenfalls auf rotem Terrain und folgten anschliessend der negativen Tendenz des Leitindex. Sie beendeten die Sitzung mit minus 0,36 Prozent bei 1'984,56 Einheiten respektive 0,55 Prozent schwächer bei 15'655,95 Indexpunkten.

Der schweizerische Aktienmarkt hat am Donnerstag den dritten Tag in Folge mit Abgaben geschlossen. Die mit Spannung erwartete Sitzung der Europäischen Zentralbank stützte die europäischen Börsen etwas, in der Schweiz kam von diesem Schwung aber nicht viel an. Zwar hatte die EZB eine Reduzierung der Wertpapierkäufe im Rahmen des PEPP-Programms in Aussicht gestellt.

Analysten hielten es aber für denkbar, dass dafür das APP-Programm aufgestockt werde, so dass sich am Quantum insgesamt möglicherweise gar nicht viel ändern werde, hiess es. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte solche Überlegungen nicht ausgeschlossen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex konnte seine Verluste am Donnerstag ausgleichen.

Der DAX startete mit Abschlägen, konnte sich im weiteren Verlauf jedoch der Nulllinie nähern und zeitweise sogar Gewinne verbuchen. Bis zum Handelsende fiel er jedoch wieder auf 15'623,15 Punkte (+0,08%) und damit in etwa auf sein Vortagesniveau zurück.

Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag positiv auf die geldpolitischen Signale der Europäischen Zentralbank (EZB) reagiert. Die EZB geht angesichts der gut laufenden Konjunktur bei ihren milliardenschweren Anleihenkäufen leicht vom Gas. Im vierten Quartal soll der Erwerb von Staats- und Unternehmenspapieren im Rahmen des Corona-Notkaufprogramms PEPP "moderat" geringer ausfallen als derzeit. Zugleich bestätigte die EZB die Laufzeit von PEPP mit einem Volumen von 1,85 Billionen Euro bis mindestens Ende März 2022. Ein Ende des Zinstiefs im Euroraum ist nicht in Sicht. Den Leitzins im Euroraum hält die EZB weiter auf dem Rekordtief von null Prozent.

"Da hat der EZB-Rat das Minimum des Möglichen beschlossen. Gar nichts zu ändern, wäre angesichts des Inflationsanstiegs zu wenig gewesen. Dafür bleibt die volle Flexibilität und der Rahmen des Pepp sowie der bisherige Zeitplan erhalten", kommentierte Jens-Oliver Niklasch, Analyst der Landesbank Baden Württemberg. Angesichts der weiter vorhandenen Abwärtsrisiken für die Konjunktur wegen der Delta-Variante, der Impfmüdigkeit und den Lieferengpässen sei dies eine nachvollziehbare Entscheidung.

WALL STREET

Die US-Börsen gaben am Donnerstag nach.

Zwar eröffnete der Dow Jones mit einem moderaten Minus, anschliessend konnte er jedoch zeitweise in die Gewinnzone vorrücken. Zuletzt notierte er aber wieder in der Verlustzone, wo er die Sitzung auch 0,43 Prozent schwächer bei 34'879,38 Punkten beendete. Auch der NASDAQ Composite notierte zeitweise fester, während er zum Start um marginal gestiegen war. Auch er bewegte sich im späten Handel wieder auf rotem Terrain, ehe er 0,25 Prozent tiefer bei 15'248,25 Zählern in den Feierabend ging..

"Wir sind etwas vorsichtiger", kommentierte Charles Hepworth, Investment Director bei GAM Investments, laut Dow Jones Newswires die Stimmung. Er habe den Eindruck, dass die Anleger nervös seien angesichts der Bewertungen am Aktienmarkt. Hepworth sieht das Wachstum der Weltwirtschaft durch die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus bedroht. Ein zu frühes Zurückfahren der Anleihekäufe ("Tapering") durch die Notenbanken könnte die Erholung abwürgen, befürchtet er.

Etwas Unterstützung erhielt der Aktienmarkt jedoch von ermutigenden Arbeitsmarktdaten. In der vergangenen Woche beantragten weniger Amerikaner als erwartet erstmals Arbeitslosenhilfe. Die Zahl der Erstanträge sank auf das niedrigste Niveau seit Beginn der Pandemie.

ASIEN

Nach den teils derben Verlusten vom Vortag sind die Aktienmärkte in Asien am Freitag auf Erholungskurs.

Der japanische Leitindex Nikkei legt derzeit um 1,06 Prozent zu auf 30'325,49 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,43 Prozent nach oben auf 3'709,05 Einheiten, während der Hang Seng in Hongkong stolze 1,65 Prozent gewinnt auf 26'139,24 Zähler.

Leicht negative Vorgaben aus den USA werden abgeschüttelt. In Tokio werden wieder Stimulihoffnungen gespielt mit Blick auf die laufende Suche der Regierungspartei LDP nach einem neuen Vorsitzenden und damit dem kommenden Ministerpräsidenten. Und auch der Hongkonger Markt zeigt sich kräftig erholt von seinem am Donnerstag noch etwas stärker ausgefallenen Rücksetzer.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires