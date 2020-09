SMI wenig bewegt -- DAX nahe Nulllinie -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot

Der heimische Markt bewegt sich am Donnerstag um die Nulllinie. Der deutsche Leitindex tendiert in einer engen Range um seinen Vortagesschluss. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag vorwiegend abwärts.

SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt herrscht am Donnerstag Zurückhaltung.

Der Leitindex SMI zeigte sich zum Ertönen der Startglocke 0,11 Prozent leichter bei 10'394,81 Punkten und tendiert - nach zwischenzeitlich deutlicheren Verlusten - am Mittag in einer engen Range um die Nulllinie.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI eröffneten 0,23 Prozent schwächer bei 1'575,32 Zählern bzw. 0,13 Prozent leichter bei 12'897,45 Stellen und folgen dem Trend des Leitindex anschliessend.

Nach den Gewinnen vom Vortag hielten sich die Anleger vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) zurück. Es werde zwar keine Weichenstellung betreffend der Geldpolitik gemacht, aber EZB-Chefin Christine Lagarde könnte dennoch Hinweise auf neue Hilfsmassnahmen später im Jahr geben, weil die wirtschaftliche Erholung nach wie vor fragil ist, heisst es am Markt.

Insgesamt äussern sich die Marktteilnehmer aber optimistisch. "Wir konsolidieren. Danach kann es weitergehen", sagt ein Händler. Die Marktstimmung habe sich dank optimistischerer Aussagen zur Konjunktur aufgehellt. Am Vortag hatten ranghohe Vertreter der EZB die konjunkturellen Aussichten trotz der Corona-Krise nicht mehr ganz so trübe bewertet. Zudem haben sich auch BAK Economics und die Seco am Mittwoch weniger pessimistisch für 2020 geäussert. Das Geschäft verläuft laut Händlern in ruhigen Bahnen. "Warten auf die EZB, lautet die Devise", sagt ein Händler. Neben der EZB könnten am Nachmittag aber auch noch die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gewisse Kursakzente setzen.

DEUTSCHLAND

Am Donnerstag agieren Anleger am deutschen Aktienmarkt vorsichtig.

Der DAX ging mit einem Plus von 0,21 Prozent bei 13'265,51 Punkten in den Donnerstagshandel. Nachdem er mehrfach das Vorzeichen wechselte, tendiert er am Mittag in einer engen Range um seinen Vortagesschlusskurs.

Am frühen Nachmittag werden die neuen Projektionen der EZB erwartet. Dabei wird es auch darum gehen, ob Notenbankchefin Christine Lagarde auf die geänderte geldpolitische Strategie der US-Zentralbank Fed eingehen wird. Ihre lockere Geldpolitik wird die EZB laut Ökonomen indes bestätigen. Darin sehen Markteilnehmer weiterhin einen der wichtigsten Treiber für die Aktienmärkte.

Tags zuvor waren die Stabilisierung an der US-Technologiebörse NASDAQ sowie die Aussicht auf eine etwas optimistischere Europäische Zentralbank (EZB) die Auslöser eines erneut kräftigen Kursanstiegs. Eine Abkühlung, aber keine Trendwende - so lasse sich die Marktentwicklung der vergangenen Tage vor allem bei den heiss gelaufenen US-Technologieaktien zusammenfassen, schrieb Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets angesichts des Wiedereinstiegs der Anleger in diese Werte.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Mittwoch von ihrer freundlichen Seite.

Der Dow Jones verzeichnete zu Beginn der Sitzung einen deutlichen Kursanstieg. Mit einem Plus von 1,60 Prozent bei 27'940,60 Punkten ging der US-Leitindex aus dem Handel - die psychologisch wichtige, zwischenzeitlich erklommene 28'000er-Marke wurde dabei nicht gehalten. Der NASDAQ Composite kletterte daneben schlussendlich 2,71 Prozent auf 11'141,56 Zähler hoch.

Nach einem dreitägigen Kursrutsch haben die US-Börsen am Mittwoch einen Erholungsversuch hingelegt. Vor allem für die Technologiewerte ging es wieder hoch.

Laut dem Kapitalmarktstrategen Tilmann Galler von JPMorgan Asset Management ist das Verhältnis von Kurs und Buchwert bei Wachstumsaktien, zu denen auch viele Tech-Werte zählen, zuletzt höher geworden als zu Zeiten der Dotcom-Blase. Bei Börsianern rückten daher auch wieder vermehrt die Substanzwerte mit dort gesehenem Aufholpotenzial in den Mittelpunkt. Für eine Trendwende hin zu diesen fordert Galler aber noch zwei Dinge: Erfolge im Kampf gegen die Pandemie und eine nachhaltig kräftige Konjunkturerholung.

Börsianer rätselten nun, ob der Markt damit einen Boden findet oder die Korrektur sich noch fortsetzt. Laut Craig Erlam vom Broker Oanda stehen die Anleger beim beurteilen von Aktienbewertungen vor einem Problem: "Die Welt wird nie wieder so sein, wie sie im Februar war, aber es wird auch nicht so weitergehen wie bisher. Der Abstand zwischen beiden Realitäten ist weit, das macht es so schwer wie nie, den Wert von Firmen zu bemessen."

ASIEN

Der Donnerstag brachte den asiatischen Börsen hauptsächlich Verluste.

In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei um 0,88 Prozent auf 23'235,47 Zähler zu.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite derweil um 0,61 Prozent auf 3'234,82 Punkte nach unten. In Hongkong notierte der Hang Seng 0,64 Prozent schwächer bei 24'313,54 Indexeinheiten.

Der Markt warte nun auf die Verlautbarungen der EZB am Nachmittag (MESZ), hiess es im Handel. Allgemein erwartet wurde, dass der geldpolitische Kurs bestätigt und zugleich Bereitschaft betont wird, falls nötig die Geldpolitik weiter zu lockern.

Etwas Rückenwind für die Kurse in Japan kam von den Maschinenbauaufträgen im Juli, die im Monatsvergleich stärker zugelegt haben als prognostiziert, im Jahresvergleich aber immer noch ein kräftiges Minus aufweisen.

