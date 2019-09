SMI mit Verlusten -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneinheitlich

Am heimischen Aktienmarkt werden Abgaben verzeichnet. Der deutsche Leitindex zollt der Erholungsrally Tribut. Am Dienstag präsentieren sich die Indizes in Fernost uneins.

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt übernehmen die Bären das Ruder.

Der Leitindex SMI verlor zur Eröffnung 0,34 Prozent auf 10'024,85 Punkte und gibt weiter ab.

Auch für die Nebenwerteindizes SLI und SPI geht es bergab, nachdem der SLI zum Start 0,19 Prozent auf 1'537,26 Zähler abgeben musste und der SPI mit einem Abschlag von 0,40 Prozent auf 12'190,99 Einheiten gestartet war.

Die Schweizer Börse ist am Dienstag mit tieferen Kursen gestartet. Die Konsolidierung setzt sich somikt fort. Die Anleger strichen bei den als krisenresistent geltenden Schwergewichten erneut Gewinne ein und kauften dagegen Finanz- und zyklische Werte, heisst es im Handel.

Das Geschäft sei aber von Vorsicht geprägt, denn vor der Veröffentlichung der Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag verhielten sich die Anleger vorsichtig. Neben der EZB zieht auch der Brexit weitere Aufmerksamkeit auf sich. In der vergangenen Nacht erlitt der britische Premierminister Boris Johnson eine weitere Niederlage, indem er zum zweiten Mal mit seinem Antrag auf eine Neuwahl gescheitert ist. "Daher werden die Anleger keine unnötigen Risiken eingehen", sagte ein Händler.

DEUTSCHLAND

Nach vier Handelstagen in Folge mit Kursgewinnen fehlt es dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag an weiterem Auftrieb.

Der DAX verlor zum Erklingen der Startglocke 0,12 Prozent auf 12'210,88 Punkte. Er bleibt auch anschliessend auf rotem Terrain.

Die Anleger warten auf Signale der Notenbanken. Vor allem die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag wirft bereits ihre Schatten voraus. Während der Ratssitzung im Juli hatte Präsident Mario Draghi die Erwartungen angefacht, dass es neue geldpolitische Lockerungen geben könnte. Inzwischen gehen Ökonomen davon aus, dass der Strafzins für Banken weiter gesenkt wird. Eine Wiederaufnahme der Anleihekäufe indes gilt als unwahrscheinlich, da dies im EZB-Rat sehr umstritten ist. In den USA entscheidet die Fed in der nächsten Woche über ihre weitere Geldpolitik. Auch dort rechnen die Börsianer mit weiteren Zinssenkungen. Erst Ende Juli hatte die US-Notenbank ihren Leitzins erstmals seit gut zehn Jahren gesenkt.

WALL STREET

Die Wall Street startete verhalten optimistisch in die Woche.

Der Dow Jones ging mit einem Plus in die Sitzung und um 0,14 Prozent tiefer bei 26'835,51 Zählern aus dem Handel. Der Techwerteindex NASDAQ Composite fiel daneben um 0,19 Prozent auf 8'087,44 Punkte zurück.

Die jüngste Unterstützungsmassnahme der chinesischen Notenbank zur Stabilisierung der vom Handelsstreit mit den USA gebeutelten Konjunktur verlieh den US-Börsen am Montag noch geringen Auftrieb.

Zum Ausklang der Vorwoche hatte die Wall Street darauf allenfalls moderat reagiert, zumal der Fokus da stärker auf dem US-Arbeitsmarktbericht gelegen hatte. Gleichwohl war es an der Börse in Schanghai am Montag zu etwas kräftigeren Kursgewinnen wegen der Senkung der Mindestreserveanforderungen in China gekommen. Die Zentralbank schleust damit umgerechnet rund 126 Milliarden Dollar in das Finanzsystem, Geld, das der Kreditvergabe dienen soll. Wie sehr China die Rückendeckung durch die Geldpolitik nötig hat, zeigten schwache Export- und Importdaten, die die Markterwartungen verfehlt haben.

Die US-Anleger dürften aber mehr auf ihre eigene Notenbank setzen. Und von der kamen zuletzt uneinheitliche Signale. So sprach Fed-Chef Jerome Powell von einer grundsätzlich optimistischen Sichtweise beim Wachstums- und Inflationsausblick. Zugleich hielt er aber die bei über 90 Prozent liegende Erwartung einer Zinssenkung im September am Köcheln.

Dazu passend waren die Arbeitsmarktdaten für August etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben. "Am breiten Markt ist der Risiko-Appetit am Montag zurückgekehrt - in Asien standen die Börsenampeln trotz der enttäuschenden Handelsdaten aus China auf grün. Auch wenn die Exportdaten im August schwächer als vorhergesagt ausgefallen sind, haben sich die chinesischen Behörden beeilt, die Märkte mit der Andeutung neuer geldpolitischer Stimuli zu beruhigen", hiess es von den XM-Analysten.

ASIEN

An den Aktienmärkten in Fernost herrscht Unstimmigkeit.

In Japan legte der Nikkei am Dienstag um 0,35 Prozent zu auf 21'392,10 Einheiten.

Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland letztlich 0,12 Prozent abgab auf 3'021,20 Punkte, steht der Hang Seng in Hongkong aktuell (gegen 10.15 Uhr MESZ) 0,07 Prozent tiefer bei 26'663,50 Zählern.

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich am Dienstag uneinheitlich, nachdem zu Wochenbeginn der jüngste Zins-Konjunkturstimulus Pekings in der Region für moderate Aufschläge gesorgt hatte. Während es an der Börse in Tokio leicht aufwärts geht, zeigt sich der HSI in Hongkong wenig verändert. Von der Wall Street kommen kaum Impulse. Dort hatten die Indizes mangels frischer Impulse uneinheitlich tendiert.

Chinas Zentralbank hatte am Freitag den Mindestreservesatz gesenkt, um so die unter dem Handelskonflikt mit den USA leidende Wirtschaft zu stützen. Zuvor bereits hatte es zuletzt schon diverse andere Stimuli gegeben. Zum Handelsstreit selbst sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin dem Sender Fox am Montag, die im kommenden Monat neu anlaufenden Handelsgesprächen mit China, betrachte er als Zeichen "guten Glaubens" und dass es "viel Fortschritte" in den Gesprächen geben. Direkt stattfinden sollen letztere im Oktober wieder. Zuletzt hatten die USA Anfang September neue Strafzölle auf chinesische Waren erhoben, ab dem kommenden Monat sollen weitere folgen.

Weiter richten sich die Blicke der Anleger auf die anstehenden Notenbanktreffen, zunächst das der EZB am Donnerstag. Von ihr erhofft man sich nach den zuletzt verhaltenen Konjunkturdaten geldpolitische Lockerungsmassnahmen. Auch von der US-Notenbank wird in der kommenden Woche ein Schritt in die gleiche Richtung erwartet. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung liegt bei klar über 90 Prozent.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires