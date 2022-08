Gebanntes Warten auf den US-Inflationsbericht: SMI tiefer -- DAX leicht im Plus -- Asiatische Börsen beenden Handelstag in Rot

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Mittwoch in Rot.

Der SMI begann den Börsentag 0,39 Prozent schwächer bei 11'089,52 Punkten und bleibt auch anschliessend unterhalb der Nulllinie.

Der SPI und der SLI folgen der negativen Tendenz des Leitindex und starteten schwächer. Beim SPI beliefen sich die Anfangsverluste auf 0,38 Prozent auf 14'354,68 Zähler, beim SLI betrug das Minus 0,63 Prozent auf 1'711,54 Einheiten. Daraufhin bewegen sich beide Indizes weiterhin auf rotem Terrain.

Am Schweizer Aktienmarkt ist zur Wochenmitte Zurückhaltung angesagt. Denn vor der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen am Nachmittag dürften viele Anleger laut Händlern an der Seitenlinie verharren. Am Markt ist von der berühmten "Ruhe vor dem Sturm" die Rede. Zusätzlich drückte der schwache Technologiesektor auf die Marktstimmung, ist zu hören. Mit NVIDIA (am Montag) und Micron Technology (am Dienstag) hatten sich gleich zwei grosse Chipkonzerne zurückhaltend zu ihren Geschäftsaussichten geäussert.

Zu einem Sturm an den Märkten könnte es dann kommen, wenn die US-Inflation im Juli stark von den Erwartungen abweicht. Ökonomen gehen davon aus, dass sich die Inflation im Juli etwas abgeschwächt hat. Im Juni war die Inflationsrate noch bis auf 9,1 Prozent gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit mehr als 40 Jahren. Ohne böse Überraschung könne jedenfalls die Hoffnung auf einen kleineren Zinsschritt des Fed im September von 0,5 statt 0,75 Prozent gestärkt werden, heisst es bei der Credit Suisse. Vor der nächsten Fed-Zinsentscheidung steht aber noch ein weiterer Bericht an. Bis zu den US-Inflationszahlen dürften sich die Marktteilnehmer um die Aktien der Firmen kümmern, die Ergebnisse vorgelegt haben.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt tendiert am Mittwoch etwas höher.

Der DAX startete 0,39 Prozent tiefer bei 13.482,63 Zählern, kann die Verluste daraufhin aber schnell einholen. Zuletzt notierte das deutsche Börsenbarometer wieder im grünen Bereich.

Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners sprach von einem "Abwarte- und Beobachtungsmodus" der Anleger. Analyst Christian Henke vom Broker IG konstatierte: "Die Angst vor einer bösen Überraschung scheint gross zu sein", denn allgemein werde mit einem leichten Rückgang der Teuerungsrate in der weltgrössten Volkswirtschaft gerechnet. "Allerdings hat die Preisentwicklung schon das eine oder andere Mal böse überrascht und fiel höher aus als prognostiziert." Sollte dies erneut der Fall sein, könnten erneut Sorgen über eine straffere Zinspolitik der Fed aufflammen. Derzeit wird im September mit einem weiteren Zinsschritt von 75 Basispunkten gerechnet.

WALL STREET

Am US-Aktienmarkt agierten die Anleger am Dienstag weiter vorsichtig.

So vergrösserte der Dow Jones sein anfänglich kleines Minus und verlor zum Handelsende 0,18 Prozent auf 32'774,41 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite hatte bereits zum Start deutlicher nachgegeben, rutschte dann noch tiefer in die Verlustzone und schloss letztlich 1,19 Prozent schwächer bei 12'493,93 Zählern.

Einen Tag vor der Veröffentlichung viel beachteter Verbraucherpreisdaten in den USA für Juli scheuten die Anleger eher das Risiko. Ökonomin Tiffany Wilding vom Vermögensverwalter Pimco geht zwar davon aus, dass sich die Kerninflation ohne die schwankungsanfälligen Komponenten Energie und Lebensmittel im Monatsvergleich gegenüber dem alarmierend hohen Wert des Vormonats abschwächen wird. Die Expertin erwartet dennoch, dass eine feste Kerninflationsrate und steigende Lohnstückkosten die Stärke des zugrunde liegenden Inflationsdrucks bekräftigen werden.

In den USA liegt die Inflation derzeit deutlich über der von der Fed anvisierten Zielmarke von zwei Prozent. Zuletzt hatten US-Notenbanker mehrfach Hinweise auf weiter steigende Zinsen gegeben. Allerdings gibt es auch die Befürchtung, dass höhere Zinsen die Konjunktur deutlich belasten. In einem solchen Szenario würden insbesondere die stark wachstumsorientierten Technologiefirmen unter hohe Finanzierungskosten leiden.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte mussten am Mittwoch zum Teil herbe Verluste verkraften.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei letztlich 0,65 Prozent auf 27'819,33 Punkte.

Der Shanghai Composite verbuchte zum Börsenschluss ein Minus von 0,54 Prozent auf 3'230,02 Zähler. Den Hang Seng traf es besonders hart, schlussendlich büsste er satte 1,96 Prozent auf 19'610,84 Punkte ein.

Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten waren Aktien an den asiatischen Börsen nicht gefragt. Sollten die nach Börsenschluss in Asien anstehenden Verbraucherpreisdaten der US-Notenbank Handlungsspielraum für eine forschere Gangart bei künftigen Zinserhöhungen einräumen, ginge dies auch zulasten asiatischer Aktienmärkte, hiess es im Handel. Die klar über Erwartung gestiegenen Lohnstückkosten in den USA lieferten bereits ein mögliches Indiz, dass die Verbraucherpreise auch höher als erwartet ausfallen könnten.

Zur trüben Stimmung am Aktienmarkt gesellten sich zudem immer deutlichere Signale für eine konjunkturelle Eintrübung in China. Denn die Ratingagentur Fitch hat die BIP-Prognose für die wichtige Sonderwirtschaftszone Hongkong gesenkt und rechnet nun für 2022 mit einem lokalen BIP-Rückgang um 0,5 Prozent, nachdem man zuvor noch an ein Wachstum von 1,0 Prozent geglaubt hatte. Wenig verwunderlich stellte Hongkong die schwächste Börse.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires