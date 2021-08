Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen

SCHWEIZ

Anleger agierten am Schweizer Aktienmarkt am Montag optimistisch.

Der SMI notierte bereits zum Handelsstart in der Gewinnzone und baute die Zuschläge im Verlauf bis auf ein neues Rekordhoch aus (12'321,37 Punkte). Zu guter Letzt verbuchte er ein Plus von 1,1 Prozent auf 12'310,75 Zähler.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI hielten sich ebenfalls auf positivem Terrain auf. Der SLI gewann 0,72 Prozent auf 1'996,25 Indexeinheiten, während der SPI 0,89 Prozent auf 15'783,30 Stellen zulegte.

Positive Vorgaben aus Asien, wo die Börsen auf die starken US-Arbeitsmarktdaten vom vergangenen Freitag mit Kursgewinnen reagieren, sorgten laut Händlern für steigende Kurse. In den USA wurden im Juli mehr neue Stellen geschaffen als erwartet. Zudem wurden die Zahlen vom Vormonat noch nach oben korrigiert. Auch in der Schweiz gab es gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt. Im Juli ist die Zahl der Arbeitslosen leicht zurückgegangen. Doch die Quote beträgt weiter 2,8 Prozent.

Damit dürfte die Wahrscheinlichkeit steigen, dass die US-Notenbank Fed bald mit dem Abschmelzen der Anleihenkäufe beginnt. Davon zeigten sich die Anleger wenig beeindruckt. Zudem stimmten starke Exportdaten aus Deutschland die Marktteilnehmer zuversichtlich. Es werde sich allerdings noch zeigen müssen, ob die positiven Konjunkturerwartungen berechtigt seien, sagte ein Händler. Denn in vielen Ländern komme es wegen der steigenden Infektionszahlen mit der Delta-Variante des Coronavirus bereits wieder zu Einschränkungen. Dies könnte die Konjunktursorgen wieder schüren.

DEUTSCHLAND

Die Anleger in Deutschland agierten zum Wochenstart unentschlossen.

Der DAX notierte zur Sitzungseröffnung nahe der Nulllinie und bewegte sich dann auf etwas tieferem Niveau überwiegend seitwärts. Der Schlusskurs wurde bei 15'745,41 Zählern festgestellt (-0,1 Prozent).

Die Lage am US-Arbeitsmarkt hatte zum Wochenausklang positiv überrascht. Für Anleger war dies als Konjunktursignal für gewöhnlich eine positive Nachricht, derzeit hat sie aber auch eine Kehrseite. "Es zeichnet sich mehr und mehr ab, dass die US-Notenbank im vierten Quartal die geldpolitische Wende einleitet", schrieb die Commerzbank. Ausserdem machen sich Börsianer derzeit wieder mehr Sorgen wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Experte Jeffrey Halley vom Broker Oanda verwies auf die Gefahr, dass die US-Notenbank bald ihre Zinspolitik straffen könnte. Auf der anderen Seite aber könne China dazu veranlasst werden, zusätzliche Anreize zu geben, um eine langsamere Erholung auszugleichen.

WALL STREET

Nachdem es bereits am Freitag an der Wall Street in unterschiedliche Richtungen gegangen war, setzte sich diese Tendenz in der neuen Woche fort.

So eröffnete der Dow Jones war zwar mit einem kleinen Zuwachs gestartet, im weiteren Handelsverlauf drehte er aber ins Minus. Zur Schlussglocke gab er dann 0,30 Prozent auf 35'101,85 Zähler ab. Dagegen schloss der NASDAQ Composite mit einem Gewinn von 0,16 Prozent bei 14'860,18 Punkten, nachdem er schon zum Start leicht um zugelegt hatte.

Furcht vor einer weiteren Pandemiewelle liess die Anleger zurückhaltend agieren, zumal Goldman Sachs wegen der sich ausbreitenden hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus die Wachstumsschätzung für China drastisch gesenkt hat.

Gleichzeitig wirkten die überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag noch nach. Sie haben einen neuerlichen Beweis dafür geliefert, dass sich die Wirtschaft von ihrem pandemiebedingten Einbruch erholt, befeuerten aber auch Inflationsängste. Anleger richteten die Blicke daher schon auf die US-Verbraucherpreise, die am Mittwoch veröffentlicht werden, so Steen Jakobsen, CIO bei der Saxo Bank.

ASIEN

Die asiatischen Indizes zeigen sich am Dienstag ohne klare Richtung.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert zuletzt (07:05 MESZ) marginale 0,05 Prozent fester bei 27'834,01 Indexpunkten.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland hingegen fällt um 0,14 Prozent auf 3'489,74 Zähler. Der Hang Seng kann um 0,29 Prozent zulegen und notiert bei 26'359,72 Indexpunkten.

Die Indizes sind gedeckelt wegen der Sorge vor der sich weiter ausbreitenden Deltavariante des Coronavirus. Im Blick stehen auch Aussagen des Atlanta-Fed-Präsidenten Raphael Bostic, der sich dafür aussprach, die Fed möge ihre Anleihekäufe rascher vermindern als in früheren Phasen. Investoren setzten auf eine weitere Erholung der Unternehmensregbnisse und eine Schwächung des Yen, heisst es. Derweil hat die japanische Leistungsbilanz für Juni einen deutlich höheren Überschuss ausgewiesen als erwartet.

