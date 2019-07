SMI verabschiedet sich mit einem Minus -- DAX beendet den Dienstagshandel tiefer -- Asiens Börsen kaum bewegt

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag leichter. Der DAX verbuchte, von der BASF-Gewinnwarnung belastet, ebenfalls Verluste. Die Wall Street präsentierte sich am Dienstag uneinheitlich. In Asien kommen die meisten Indizes am Mittwoch kaum vom Fleck.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnete am Dienstag Abschläge.

Der Leitindex SMI eröffnete bereits tiefer, gab anschliessend weiter ab und beendete den Handel mit minus 0,33 Prozent bei 9'961,34 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI fuhren im Verlauf Verluste ein. Der SPI wies letztlich einen Abschlag von 0,38 Prozent auf 12'043,18 Zähler aus, während der SLI 0,62 Prozent tiefer bei 1'521,63 Indexpunkten schloss.

Nachdem die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten am vergangenen Freitag die Zinsfantasie gedämpft hatten, bereiten sich Investoren auf wichtige Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell Mitte dieser Woche vor. Dieser wird im Rahmen seiner Anhörung vor dem US-Kongress möglicherweise weitere Hinweise auf die künftige Geldpolitik in den USA geben. Zudem beginnt die Berichtssaison in wenigen Tagen und auch die geopolitischen Themen wie die Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben als potenzielle Bremsklötze weiter Bestand.

DEUTSCHLAND

Auch in Deutschland ging es am Dienstag abwärts.

Der DAX blieb den tag über im roten Bereich und schloss 0,85 Prozent tiefer bei 12'436,55 Punkten.

Auf dem deutschen Leitindex lastete die Prognosesenkung des Schwergewichts BASF. Der Chemieriese gab am Montagabend bekannt, die zuvor gesteckten Ziele mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht erreichen zu können. Schon im nachbörslichen Handel fielen die Papiere kräftig.

"Im Vorfeld der Berichtssaison werden wir noch einige Gewinnmitnahmen sehen", so ein Aktienhändler. Diese nimmt in der kommenden Woche in den USA mit den Geschäftszahlen der Banken Fahrt auf. "Die ambitionierte Bewertung an den Börsen ist der Geldpolitik der grossen Notenbanken geschuldet", so der Aktienhändler weiter. Nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht wird daher mit Spannung auf Mittwoch gewartet, wenn Fed-Präsident Jerome Powell seinen halbjährlichen Bericht über die Geldpolitik dem Kongress übergibt. Zudem steht am Mittwochabend die Veröffentlichung des jüngsten Fed-Sitzungeprotokolls an.

WALL STREET

An der Wall Street herrschte am Dienstag Zurückhaltung.

Der Dow Jones verbuchte zum Handelsstart ein Minus und blieb in der Verlustzone. Zum Erklingen der Schlussglocke blieb ein kleines Minus von 0,08 Prozent bei 26'783,49 Punkten an der Kurstafel stehen. Auch der NASDAQ Composite eröffnete tiefer, konnte anschliessend aber wieder etwas Boden gut machen und gewann letztendlich 0,54 Prozent auf 8'141,73 Einheiten.

Die Wall Street war am Dienstag geprägt von der Vorsicht der Anleger. Denn an den nächsten Tagen kann es eine Reihe von neuen Signalen für die weitere Geldpolitik geben. Am Mittwoch und Donnerstag stellt sich Powell einer Anhörung vor den beiden Kammern des Kongresses. Ebenfalls am Mittwoch wird das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht.

Das Thema Zinsen hat sich vor allem wegen des starken US-Arbeitsmarktberichts für Juni wieder nach vorne geschoben, während die Handelskonflikte und die Irankrise eher im Hintergrund schwelen. Die Vorgaben aus Asien und Europa waren sehr schwach. Eine Gewinnwarnung der deutschen BASF führte den Chemiesektor abwärts und weckte darüber hinaus generelle Konjunktursorgen.

ASIEN

Die grössten asiatischen Indizes zeigen sich zur Wochenmitte kaum bewegt.

Der japanische Leitindex Nikkei weist derzeit (06:55 Uhr MESZ) einen marginalen Abschlag von 0,05 Prozent auf 21'554,39 Zähler aus.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite indes 0,02 Prozent nach auf 2'927,68 Indexpunkte. Der Hang Seng kann dagegen ein Plus von 0,32 Prozent auf 28'205,41 Einheiten verbuchen.

Das Warten auf die halbjährlichen Einlassungen von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem US-Repräsentantenhaus bestimmt am Mittwoch das Geschehen an den Aktienmärkten in Asien. Die Akteure erhoffen sich davon später am Tag Hinweise darauf, wie es mit den Zinsen in den USA weitergeht. Zuletzt hatte wegen guter US-Arbeitsmarktdaten zumindest die Spekulation auf eine grosse Zinssenkung um einen halben Prozentpunkt am 31. Juli einen Dämpfer erhalten. Dessen ungeachtet wird aber weiter fest mit einer Senkung um 25 Basispunkte gerechnet.

