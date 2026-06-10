Eskalation im Nahen Osten: SMI und DAX starten etwas höher -- Börsen in Fernost unter Druck

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Mittwoch knapp im Plus.

Der SMI zieht zu Beginn leicht an.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex.

Von den US-Vorgaben gibt es nur wenig Unterstützung, denn insbesondere an der Tech-Börse kam es zu neuerlichen Verkäufen im heiss gelaufenen Halbleitersektor. Die anstehenden Rekord-Börsengänge, insbesondere SpaceX am Freitag, werfen aufgrund der wahrscheinlichen Kapitalrotation bereits ihre Schatten voraus. Auch der Handel an den asiatischen Märkten gestaltete sich holprig, besonders der KOSPI in Südkorea gab stark nach. "Langsam macht sich in dem Sektor eine gewisse Erschöpfung bemerkbar", sagte eine Händlerin am Morgen.

Zudem bleibt der Iran-Krieg ein Unsicherheitsfaktor. So griffen sich die USA und der Iran nach dem Abschuss eines US-Militärhubschraubers erneut gegenseitig an und auch Kuwait und Bahrain gerieten trotz der Waffenruhe unter Beschuss. Dennoch blieb der Ölpreis am Morgen für die Sorte Brent mit gut 92 US-Dollar klar unter der Marke von 100 Dollar. Laut Händlern ist die Stimmung angespannt und Anleger positionieren sich derzeit eher auf der vorsichtigen Seite - auch angesichts der am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten für Mai und deren Auswirkungen auf die Zinserwartungen.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt greifen am Mittwoch vorsichtig zu.

So startet der DAX 0,3 Prozent fester bei 24'507,4 Punkten.

Der deutsche Aktienmarkt reagiert am Mittwoch zur Eröffnung nicht negativ auf die wieder verschärfte Lage im Nahost-Konflikt. Allerdings dürfte ein erneuter Schwächeanfall im globalen Technologiesektor die Anleger zunächst davon abhalten, vor den US-Inflationsdaten ins Risiko zu gehen.

Die USA und der Iran haben sich in der Golfregion trotz Waffenruhe und laufenden Verhandlungen über ein Kriegsende erneut gegenseitig angegriffen. Als Reaktion auf den Abschuss eines US-Militärhubschraubers bombardierte das US-Militär im Iran Luftabwehranlagen, Bodenkontrollstationen und Radaranlagen im Bereich der Strasse von Hormus. Teheran griff daraufhin laut iranischen Medien US-Stützpunkte in der Golfregion und in Jordanien an.

Mit Spannung erwartet wird die am Nachmittag anstehende Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise für Mai. Experten rechnen mit einem Anstieg der Inflationsrate auf 4,2 Prozent. "Das wäre gleichbedeutend mit dem stärksten Preisanstieg seit mehr als 2 Jahren. Eine negative Überraschung bei der Inflation könnte die ohnehin schon bestehenden Spekulationen über Zinserhöhungen noch weiter anheizen", fürchtet Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Dienstag uneins.

Der Dow Jones Industrial eröffnete die Sitzung wenig bewegt. Im Verlauf fiel er jedoch auf rotes Terrain zurück, wo er sich grösstenteils aufhielt. Im Späthandel ging es jedoch leicht aufwärts. Er schloss 0,17 Prozent höher bei 50'870,94 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte zum Start noch zu, drehte im Verlauf allerdings ins Minus. Letztlich verabschiedete er sich 0,97 Prozent tiefer bei 25'678,82 Zählern.

Die US-Aktienmärkte gerieten am Dienstag im Handelsverlauf teilweise deutlich unter Druck. Belastet wurden sie vor allem durch erneute Kursverluste bei zuvor stark gelaufenen Halbleiterwerten. Zudem sorgten Äusserungen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Konflikt für Verunsicherung unter den Anlegern. Im weiteren Verlauf konnten die Indizes ihre zwischenzeitlichen Tiefstände jedoch teilweise wieder wettmachen.

Im Fokus der Anleger stehen zudem mehrere grosse Kapitalmarkttransaktionen. Der bevorstehende Börsengang von SpaceX sowie die Kapitalmassnahmen bei grossen Technologiekonzernen könnten die hohe Nachfrage nach KI-Aktien auf die Probe stellen. Marktbeobachter verweisen auf die Gefahr, dass das zusätzliche Aktienangebot die Aufnahmekapazität der Investoren belastet und die Volatilität erhöht.

Auch Unternehmen aus dem KI-Sektor drängen verstärkt an den Kapitalmarkt. Nach Anthropic hat inzwischen auch OpenAI eine Aktienplatzierung beantragt. Angesichts der milliardenschweren Investitionen in KI-Infrastruktur wächst jedoch die Diskussion, ob sich diese Ausgaben langfristig ausreichend auszahlen werden. Die anstehenden Börsengänge gelten daher als wichtiger Test für das Vertrauen der Anleger in den KI-Boom.

ASIEN

Die Börsen in Asien notieren am Mittwoch teils mit deutlichen Verlusten.

So verliert der Nikkei 225 in Japan zeitweise kräftige 2,39 Prozent auf 63'853,10 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls nach unten: Der Shanghai Composite gibt 0,58 Prozent ab auf 3'986,66 Zähler.

In Hongkong notiert der Hang Seng derweil 1,11 Prozent tiefer bei 24'292,95 Einheiten.

Eine Eskalation des Iran-Kriegs setzt die asiatischen Aktienmärkte am Mittwoch unter Druck. Nach dem Abschuss eines US-Hubschraubers haben die USA mit massiven Angriffen auf iranische Ziele zurückgeschlagen. Teheran griff daraufhin laut iranischen Medien US-Stützpunkte in der Golfregion und in Jordanien an. Die militärischen Auseinandersetzungen lassen Zweifel am Fortschritt eines möglichen Friedensabkommens aufkommen. Die nur moderat steigenden Ölpreise zeigen aber, dass Anleger weiterhin auf ein Abkommen zur Beendigung des Krieges hoffen.

Zudem berichten Händler auch wieder über aufkommende Zweifel an den langfristigen Renditen bei Künstlicher Intelligenz, weswegen der Technologiesektor in einigen Teilen der Region unter Druck steht. Bereits an der Wall Street hatten Technologiewerte gelitten. Die in den USA am Nachmittag (MESZ) anstehenden Verbraucherpreise vergrössern die Vorsicht gegenüber Technologietiteln. "Ein hoher Inflationswert würde die Erwartungen an 'länger hohe' US-Zinsen untermauern, (...) insbesondere da der Konflikt zwischen den USA und dem Iran keine Anzeichen für eine schnelle Lösung zeigt, urteilt MUFG-Analyst Lloyd Chan. Die Spannungen im Nahen Osten stünden weiterhin im Mittelpunkt, die Spannungen belasteten die globale Risikostimmung.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires