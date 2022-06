Nach EZB-Zinsentscheid: SMI vorbörslich schwächer -- DAX vor Handelsstart tiefer -- Asiens Börsen zeigen in unterschiedliche Richtungen

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt werden am Freitag Verluste erwartet.

Der SMI schloss gestern auf rotem Terrain.

Die Nebenwerteindizes folgen der Tendenz des Leitindex. Sowohl der SPI als auch der SLI gingen gestern in Rot aus der Sitzung.

Die schwergewichtigen Roche-Bons erwiesen sich am Donnerstag als Marktstütze. "Die Stimmung ist sehr von Unsicherheit und Vorsicht geprägt", sagte ein Händler. Nach der EZB stehen dann am heutigen Freitag die erwarteten Inflationsdaten aus den USA im Fokus. Diese fänden angesichts der laufenden Diskussionen ebenfalls starken Widerhall an den Märkten, heisst es weiter.

Die EZB verkündete wegen der hohen Inflation die geldpolitische Wende mit dem Ende ihrer Netto-Anleihekäufe und signalisierte die erste Zinsanhebung seit einem Jahrzehnt für die folgende Sitzung im Juli. Kommende Woche ist dann der Blicke auf die US-Notenbank (Fed) und die Schweizerische Nationalbank gerichtet. Während ein weiterer Zinsschritt der Fed als gesetzt gilt, dürfte die SNB nach Ansicht der meisten Ökonomen sicher bis im September damit zuwarten.

DEUTSCHLAND

Der DAX wird am Freitag nach den geldpolitischen Signalen der EZB mit schwächer taxiert.

Der DAX beendete den gestrigen Donnerstag mit Abschlägen von 1,71 Prozent auf 14'198,80 Punkte an der Kurstafel.

US-Finanzministerin Janet Yellen hat eingeräumt, dass die hohe Inflation und das Risiko einer Konjunkturabschwächung fortbestehen. Die Politikerin glaubt aber nicht, dass die USA in naher Zukunft eine Rezession erleben werden. "Ich weiss, dass sich die Menschen zu Recht über die Inflation aufregen", sagte Yellen. Es gebe aber keine Anzeichen dafür, dass eine Rezession bevorstehe. Die ehemalige Notenbank-Präsidentin glaubt, dass es für die Fed einen Weg gibt, eine so genannte weiche Landung zu erreichen, bei der die Notenbank die Inflation erfolgreich abkühlt, ohne einen erheblichen Rückschlag auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesamtwirtschaft zu verursachen. Sie verwies auf die Stärke des Arbeitsmarktes und die Ersparnisse der privaten Haushalte als Faktoren, die der US-Wirtschaft derzeit Auftrieb gäben. Angesichts dieser grundlegenden Stärken sei es überraschend, wie negativ viele Amerikaner die Wirtschaft einschätzten.

WALL STREET

In den USA dominierten am Donnerstag die Bären.

Der Dow Jones stieg etwas leichter in die Sitzung ein. Im Verlauf rutschte er jedoch weiter ab und notierte letztlich 1,94 Prozent schwächer bei 32'271,80 Punkten. Auch der NASDAQ Composite tendierte zur Eröffnung im Minus und fiel im späten Handel dann tief in der Verlustzone. Er beendete den Handel mit einem Abschlag von 2,75 Prozent bei 11'754,23 Zählern.

Als Belastung erwiesen sich die jüngsten Entscheidungen und Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB). Die hohe Inflation bringt die Notenbanker der Eurozone zum Gegensteuern: So ist das Ende der Netto-Anleihekäufe zum 1. Juli beschlossen, zudem wird es im kommenden Monat erstmals seit elf Jahren eine erste Zinserhöhung geben. Im September könnte ein weiterer Zinsschritt folgen.

Dass die Währungshüter allerdings auch ihre Inflationsprognosen kräftig anhoben, habe die Anleger "auf dem falschen Fuss erwischt", kommentierte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Mit einer so deutlichen Anpassung nach oben hin haben die wenigsten gerechnet." Dies drückte bereits auf die Kurse an Europas Börsen und sorgte laut Altmann für einen "Ausverkauf" an den Anleihemärkten, wo im Gegenzug die Renditen stiegen.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich am Freitag uneinheitlich.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 1,37 Prozent tiefer bei 27'858,17 Punkten (Stand 8:00 Uhr MEZ).

Der Shanghai Composite gibt derweil um 0,98 Prozent auf 3'270,74 Zähler nach. Der Hang Seng verbucht ein minimales Plus von 0,04 Prozent auf 21'877,10 Einheiten.

Schwache US-Vorgaben und anhaltende Konjunktursorgen haben die Aktienmärkte in Asien diese Woche belastet. Dabei wurden die Verluste im späten Handel teilweise noch ausgebaut. Schwache Konjunkturaussichten drücken weiter auf das Sentiment, heisst es. Befeuert wurden diese am Vortag von der Weltbank und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die ihre globalen Wachstumsprognosen kräftig gesenkt haben. Dazu kamen die weiter gestiegenen Ölpreise, welche die Sorgen vor einer anhaltend hohen Inflation schürten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires