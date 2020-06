SMI vorbörslich im Plus -- DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen ohne klare Richtung

Der heimische Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte freundlich präsentieren. Der DAX wird ebenfalls mit Aufschlägen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Mittwoch wenig verändert. An der Wall Street kam es am Dienstag beim Dow Jones zu Kursverlusten, während die Tech-Werte leicht zulegen konnten.

SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt dürfte es zur Wochenmitte zu Gewinnen kommen.

Der Leitindex SMI tendiert rund eine Stunde vor Handelseröffnung zeitweise 0,33 Prozent höher bei 10'218,40 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI dürften sich ebenfalls freundlich zeigen.

Alle Augen seien auf das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank gerichtet, grosse Anlageentscheidungen dürften vorher nicht umgesetzt werden. "Das ist heute so ein Tag, der erst abends richtig beginnt", fasst Thomas Altmann von QC Partners die Stimmung am Markt zusammen. Grosse Änderungen der Fed-Politik erwarten Händler nicht, wohl aber ihre Bestätigung. Geachtet wird besonders auf den Wirtschaftsausblick. Die Gewinnmitnahmen vom Vortag werden mittlerweile als übertrieben betrachtet: Sie wurden vor allem mit dem starken US-Arbeitsmarktbericht begründet, der die lockere Geldpolitik unwahrscheinlicher mache. "Die Fed wird das aber einfach als ein Einmal-Event vom Tisch wischen", kommentierte ein Händler: "Erst bei einer erneuten Wiederholung ist diese Sorge berechtigt. Entsprechend sprang die US-Techbörse Nasdaq auf ein neues Rekordhoch und bietet damit eine Steilvorlage für Europas Technologietitel. Konjunkturdaten aus China dürften nicht mehr belasten, sie reihen sich einfach in die schlechten Nachrichten der Vergangenheit ein.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch fester erwartet.

Der DAX verbucht in vorbörslichen Indikationen zeitweise einen Zuwachs von 0,8 Prozent auf 12'716,00 Zähler.

Nach dem Rücksetzer am Vortag dürften sich am Mittwoch wieder mehr Anleger in den Aktienmarkt wagen.

"Für diejenigen, die auf dem Weg nach oben nicht dabei waren, ist jeder kleine Rücksetzer eine willkommene Kaufgelegenheit", kommentierte Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners die Lage.

In elf Tagen war der DAX bis Wochenbeginn ohne grösseren Stopp um fast 19 Prozent nach oben gerannt, bevor am Dienstag Anleger Gewinne mitnahmen. Die erste Erholungsphase am Markt, in der es das "leichte Geld" zu verdienen gebe, sei nun vorüber, erklärte Marktstratege Eduardo Lecubarri von JPMorgan. Der auf mittelgrosse und kleine Werte fokussierte Experte rät vor allem auf Nachzügler zu setzen, die sich bislang wenig vom Corona-Crash erholt hätten und gleichzeitig eine besonders geringe Bewertung aufwiesen.

Am Abend steht die US-Notenbank Fed im Fokus, die an ihrem Corona-Krisenkurs zunächst kaum etwas ändern dürfte. Beachtung dürften vor allem neue Prognosen zu Wachstum, Inflation und Arbeitsmarkt finden. Die Fed hatte sich dazu eigentlich schon im März äussern wollen. Wegen der massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde das jedoch verschoben.

WALL STREET

Am Dienstag nutzten einige Anleger die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen nach der Vortagsrally.

Der US-Leitindex Dow Jones gab bis zum Handelsende um 1,09 Prozent auf 27'272,30 Punkte nach, nachdem er bereits 0,45 Prozent niedriger bei 27'447,37 Einheiten gestartet war. Daneben wies der NASDAQ Composite zum Börsenschluss ein Plus in Höhe von 0,29 Prozent bei 9'953,75 Einheiten aus. Zum Ertönen der Startglocke hatte er noch einen Verlust von 0,58 Prozent bei 9'867,19 Punkten verbucht, konnte dann aber in die Gewinnzone drehen und ein neues Rekordhoch bei 10'002,50 Stellen erreichen. Damit schaffte er es erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 10'000 Punkten.

Teilnehmer sahen in dem Rückschlag beim Dow Jones eher eine gesunde Entwicklung nach dem Voranstürmen der Aktienkurse. Analyst Andreas Büchler vom Börsenmagazin Index Radar sprach von einem "zunehmend überhitzten Zustand" an der Wall Street. Die Aktienkurse hätten sich zuletzt auffällig weit ausserhalb ihrer gewöhnlichen Schwankungsbreiten bewegt. Eine Konsolidierung des Dow Jones Industrial in Richtung der 25'000er Marke sei zunächst wahrscheinlicher als ein "weiterer Durchmarsch zu neuen Höchstständen". "Nach einer Rally wie der gestern ist die Stimmung auf Gewinnmitnahmen ausgerichtet", sagt Chefstratege Luca Paolini von Pictet Asset Management. Es sei "keine Schande", die Positionen zu neutralisieren und zu pausieren. Zumal der Ausblick für die Weltwirtschaft "sehr, sehr herausfordernd" sei.

So ist die US-Wirtschaft im Februar offiziell in die Rezession übergegangen - und dies nach einer 128 Monate andauernden Expansion. In der Sorge um die Wirtschaft des Landes hat die US-Notenbank am Montag günstigere Konditionen für ihr Programm zugunsten kleiner und mittlerer Unternehmen angekündigt.

Sorgen bereitet aber auch die Entwicklung der Corona-Pandemie. In über einem Dutzend US-Staaten hat die Zahl der neuen Fälle stärker zugenommen als in der Woche zuvor. Allerorten geht nun das böse Wort von der "zweite Welle" um.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien finden am Mittwoch keine klare Tendenz.

In Japan notiert der Nikkei gegen 07:00 MESZ marginale 0,07 Prozent tiefer bei 23'074,54 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil 0,50 Prozent auf 2'941,26 Punkte nach. In Hongkong kann der Hang Seng dagegen um 0,10 Prozent zulegen auf 25'082,79 Einheiten.

Nach meist mehr oder weniger deutlichen Verlusten zu Handelsbeginn zeigen sich die Börsen in Asien am Mittwoch im Verlauf wenig verändert. Anleger warteten das Ergebnis der US-Notenbanksitzung am späten Mittwoch ab, sagen Händler. In vielen Fällen würden auch Gewinne mitgenommen. Etwas Unterstützung komme von den US-Futures, die ins Plus gedreht haben.

Der Nikkei wird wieder von dem etwas festeren Yen, der die Chancen japanischer Unternehmen auf dem Exportmarkt mindert, gebremst. Dazu sind die Aufträge im japanischen Maschinenbau im April stärker als erwartet eingebrochen. Die Daten gelten allerdings als notorisch volatil.

Auf der Börse in Schanghai lasten enttäuschende Inflationsdaten. Die Erzeugerpreise gingen im Mai stärker zurück als erwartet, und auch der Anstieg der Verbraucherpreise fiel geringer aus als von Ökonomen prognostiziert. Die Analysten von Nomura sehen jedoch auch Positives in der schwachen Inflation. Sie verschaffe der chinesischen Zentralbank mehr Spielraum für weitere geldpolitische Lockerungen, meinen sie.

