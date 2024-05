Asiens Börsen höher

SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt wurde am Donnerstag aufgrund des Feiertages "Christi Himmelfahrt" nicht gehandelt.

Zuletzt schloss der SMI 0,78 Prozent höher bei 11'602,21 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI konnten am Mittwoch ebenfalls zulegen. Der SPI ging 0,68 Prozent fester bei 15'477,38 Zählern aus dem Handel, während der SLI 0,65 Prozent auf 1'895,05 Stellen gewann.

DEUTSCHLAND

Mit dem deutschen Aktienmarkt ging es im Donnerstagshandel freundlich voran.

Der DAX eröffnete die Sitzung minimal tiefer und drehte anschliessend in die Gewinnzone. Am Nachmittag knackte er mehrere Rekordstände, das neue Rekordhoch liegt nun bei 18'699,29 Zählern. Das Börsenbarometer verzeichnete zudem einen neuen Rekordschlussstand, nämlich bei 18'686,60 Zählern (+1,02 Prozent).

Leicht positive Konjunktursignale aus China sowie schwächer als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten aus den USA lieferten Rückenwind. Vor allem aber seien die unterdurchschnittlichen Umsätze der Grund für das deutliche Kursplus an diesem Donnerstag gewesen, denn "im dünnen Markt reichen bereits deutlich weniger Orders, um den DAX nachhaltig zu bewegen", so Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners.

Tagesthema war die Sitzung der Bank of England, kurz BoE. Die BoE hat dabei ihren Leitzins konstant auf einem 16-Jahreshoch gelassen, aber angedeutet, dass sie auf dem Weg ist, sich ihren europäischen Pendants anzuschliessen und die Zinsen in den kommenden Monaten zu senken. So wurde der Leitzins bei 5,25 Prozent bestätigt, was damit den Erwartungen von Börsianern und Ökonomen entsprach. Zwei der neun Ratsmitglieder stimmten jedoch für eine Senkung des Leitzinses auf 5,00 Prozent - ein weiteres Zeichen dafür, dass ein solcher Schritt näher rückt.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag mit freundlicher Tendenz.

Der Dow Jones Index eröffnete die Sitzung marginal höher bei 39.064,27 Punkten und tendierte anschliessend etwas fester. Er verabschiedete sich letztlich 0,85 Prozent stärker bei 39'387,63 Zählern. Der NASDAQ Composite konnte zum Start leicht zulegen und bewegte sich im weiteren Verlauf in der Gewinnzone. Sein Schlussstand: 16'346,26 Stellen (+0,27 Prozent).

Die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten stiegen etwas stärker als prognostiziert. Zugleich läuft die Berichtssaison der Unternehmen allmählich aus. Dazu sieht es so aus, als hätten sich die Zinssenkungserwartungen erst einmal eingependelt.

Nachdem sich die US-Notenbank jüngst eher etwas falkenhaft geäussert hatte und kurz darauf der US-Arbeitsmarktbericht für April unter Erwarten ausgefallen war, waren die Renditen deutlich zurückgekommen, wobei die Ausschläge nach und nach abnahmen. Am Vortag waren sie leicht gestiegen, nachdem US-Notenbanker wiederholt betont hatten, dass die Zinsen für eine längere Zeit stabil bleiben könnten und es bei Zinssenkungen keine Eile gebe. Aktuell zeigen sich die Renditen wenig verändert.

ASIEN

Zum Wochenende zeigen sich die Börsen in Asien in Grün.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewinnt zwischenzeitlich 0,22 Prozent bei 38'156,02 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt unterdessen der Shanghai Composite um 0,19 Prozent auf 3'160,32 Zähler. In Hongkong gewinnt der Hang Seng zweitweise 2,43 Prozent auf 18'988,45 Punkte (MEZ: 07:44).

Zinssenkungshoffnungen und gute Vorgaben der Wall Street sorgen am Freitag an den ostasiatischen Börsen für eine freundliche Stimmung. In den USA waren am Vortag die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung höher als erwartet ausgefallen und hatten die zuletzt schon gestiegene Spekulation nochmals angefacht, dass die US-Notenbank im Laufe des Jahres die Zinsen senken wird. Dazu kam die Bank of England einer Zinssenkung möglicherweise bereits im Juni näher, wie der Markt aus deren Verlautbarungen interpretierte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires