"Turnaround Tuesday": SMI legt im Dienstagshandel zu -- DAX auf Erholungskurs -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer

SCHWEIZ

Grüne Vorzeichen prägen das Bild am heimischen Aktienmarkt.

Der SMI war mit einem Plus von 0,72 Prozent bei 11'526,71 Punkten in den Handel eingestiegen und zeigt sich auch im Handelsverlauf höher.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI starteten zunächst 0,69 Prozent höher bei 14'793,63 Punkten sowie mit einem Plus von 0,86 Prozent bei 1'767,32 Zählern. Auch hier zeigen im Verlauf die Käufer Dominanz.

Die Marktteilnehmer an der Schweizer Börse setzen am Dienstag auf eine Erholung. Nach den starken Verlusten der vergangenen Wochen sei eigentlich eine technische Erholung mehr als angezeigt, heisst es am Markt. Konjunktursorgen, Zinsängste, Ukraine-Krieg und die rigorosen Coronamassnahmen Chinas müssten nun genügend eingepreist sein, meint ein Händler. Am Markt ist denn auch von einem möglichen "Turnaround Tuesday" die Rede. Doch dafür bräuchte es mutige Anleger, die Anschlusskäufe tätigten.

Die Stimmung sei sehr schlecht und die Marktteilnehmer seien wie immun gegenüber positiven Nachrichten, warnt jedoch ein anderer Händler vor zu hohen Erwartungen. Die Sorgen vor einer konjunkturellen Abschwächung seien stark. Und solange die Inflation nicht nachlasse, dürften die Zinssorgen die Anleger weiter umtreiben. Doch die Credit-Suisse-Fachleute warnen explizit vor "Panikverkäufen". Die Aussichten für die Finanzmärkte seien zumindest für dieses Jahr gar nicht so schlecht, wie es aktuell scheine. Zudem sei die Bilanzsaison bisher gut verlaufen, so ein Händler. Der US-Arbeitsmarkt sei trotz Inflation und der geldpolitischen Straffung weiterhin sehr robust. Zudem sei die US-Notenbank trotz allem nicht ganz so aggressiv wie viele Marktteilnehmer glaubten.

Darüber, ob Anleger nun im Falle einer Erholung auf die besonders arg gebeutelten Technologie- und Wachstumswerte setzen sollen, oder lieber den defensiven Schwergewichten oder den von den steigenden Zinsen profitierenden Finanzwerten den Vorzug geben sollen, sei ungewiss, sagt ein Händler. "Es ist ja alles unter die Räder geraten."

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt zeigen sich die Anleger am Dienstag ebenfalls zuversichtlicher.

Der DAX startete 1,26 Prozent höher bei 13'550,02 Punkten und gewinnt damit die 13'500-er Marke zurück. Auch im weiteren Handel bleibt der deutsche Leitindex in der Gewinnzone.

Damit leitet der deutsche Markt eine Gegenbewegung ein nach den massiven Verlusten der vergangenen Tage. Geprägt war der stärkste Kursrutsch seit den ersten Tagen der Corona-Pandemie von Sorgen vor einer globalen Wachstumsdelle, hiess es bei den Experten der Commerzbank. Marktbeobachter der Credit Suisse sehen ein "Extremlevel an Pessimismus" und nennen dafür vier Gründe: Inflation, steigende Zinsen, Lieferkettenprobleme sowie geopolitische Krisen. Dabei seien die Aussichten für die Finanzmärkte gar nicht so schlecht, wie es aktuell scheine, zumindest für dieses Jahr. Die Credit-Suisse-Fachleute warnen explizit vor "Panikverkäufen".

Neben Quartalszahlen von Unternehmen standen am Vormittag die ZEW-Konjunkturerwartungen auf der Agenda, die wider Erwarten gestiegen sind.

WALL STREET

Die US-Börsen starteten nach den vergangenen schwachen Wochen erneut tiefer in die neue Handelswoche.

Der Dow Jones rutschte nach einem schwachen Start noch tiefer in die Verlustzone und schloss dann 1,99 Prozent leichter bei 32'245,57 Punkten. Die gleiche Entwicklung zeigte sich beim NASDAQ Composite, der somit zur Schlussglocke ein kräftiges Minus von 4,29 Prozent bei 11'623,25 Zählern auswies.

Die Talfahrt der Wall Street dauerte damit am Montag an. Stagflationssorgen hatten die US-Börsen im Anschluss an die Leitzinsanhebung der US-Notenbank Fed belastet. Diese Sorgen seien übers Wochenende nicht weniger geworden, hiess es.

"Wir haben eine Verlangsamung des Wachstums und eine Verschärfung der finanziellen Bedingungen. Das ist das Gegenteil von dem, was wir in den 18 Monaten vor diesem Jahr hatten, was die ideale Kulisse für die Risikomärkte war", erläuterte Portfolioverwalter Hani Redha von PineBridge Investments.

"Die Umstände haben die Federal Reserve und die US-Inflation in einen Wettlauf verwickelt, um zu sehen, wer am aggressivsten sein kann, aber die Fed scheint immer im Aufholmodus zu sein. Die Frage, ob die Zentralbanken in der Lage sind, die Inflation wirksam zu bekämpfen, ist nach wie vor eine wichtige Quelle von Ängsten (...)", sagte Managing Partner Stephen Innes von SPI Asset Management.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigten sich am zweiten Handelstag der Woche mehrheitlich mit Verlusten.

Der Nikkei verlor am Dienstag 0,58 Prozent auf 26'167,10 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland waren unterdessen gegen den Trend grüne Vorzeichen zu sehen: Der Shanghai Composite gewann 0,97 Prozent auf 3'033,40 Zähler. Kräftig abwärts ging es in Hongkong, wo der Markt Nachholpotenzial hatte, da am Vortag feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde. Der Hang Seng verlor 1,84 Prozent auf 19'633,69 Punkte.

Mit sehr schwachen Vorgaben der Wall Street ging es auch am Dienstag an den meisten asiatischen Börsen abwärts. In der gesamten Region wurden vor allem Technologiewerte verkauft, die ihren US-Pendants nach unten folgen. Stagflationsängste dominierten klar das Geschehen an der Wall Street und auch anderswo.

Als einer von wenigen Börsenplätzen konnte sich Schanghai erneut der negativen Tendenz entziehen. Chinesische Anleger setzten darauf, dass die heimische Börse nach dem Ausverkauf im Zuge der jüngsten Pandemiewelle ihren Boden gefunden habe, hiess es. Marktteilnehmer verwiesen überdies auf die Hoffnung, dass die strengen Kontakt- und Bewegungseinschränkungen in Teilen des Landes bald gelockert werden und sich die chinesische Wirtschaft erholt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires