Israel will mit Libanon verhandeln: SMI vorbörslich wenig bewegt -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen im Plus

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt dürften sich vor dem Wochenende zurückhalten.

Der SMI bewegt sich vorbörslich nahe seines Vortagesschlusskurses.

Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI gingen am Donnerstag 0,32 Prozent fester bei 18'377,07 Punkten bzw. 0,23 Prozent im Plus bei 2'101,32 Zählern in den Feierabend.

Freundliche Vorgaben der US-Börsen dürften auch den europäischen Aktienmärkten zu einem positiven Start in den Freitagshandel verhelfen. An der Wall Street hatte sich die Hoffnung durchgesetzt, dass der Waffenstillstand im Iran-Krieg halten werde. Allzu weit dürften sich die Anleger jedoch nicht aus dem Fenster lehnen, denn am Nachmittag (MESZ) werden die US-Verbraucherpreise für März veröffentlicht. Sollten diese infolge des Ölpreisschocks noch stärker gestiegen sein als angenommen, dürfte das Zinserhöhungssorgen befeuern. In Europa stehen die deutschen Verbraucherpreise, ebenfalls aus dem März, im Blick. Unternehmenstermine sind derweil rar.

DEUTSCHLAND

Nach dem Rückschlag vom Vortag dürfte es am deutschen Aktienmarkt am Freitag wieder etwas aufwärtsgehen.

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf grünem Terrain.

Trotz fragiler Waffenruhe im Nahen Osten kommt bislang kein neuer Druck durch die Ölpreise auf, die aktuell der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt sind. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent bleibt klar unter 100 Dollar, nachdem er am Mittwoch nach Vereinbarung der Waffenruhe sogar fast auf 90 Dollar gesunken war. Am Morgen mussten rund 96 Dollar bezahlt werden.

Dabei kritisierte US-Präsident Donald Trump die "sehr schlechte Arbeit" des Iran bei der vereinbarten Freigabe der Strasse von Hormus - einer Lebensader für den Welthandel. Trump bezog sich auf Berichte, wonach das Land Gebühren von Tankern für die Durchfahrt verlange. Derweil greift Israel weiter Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon an.

WALL STREET

Die US-Börsen drehten am Donnerstag im Handelsverlauf in die Gewinnzone.

Der Dow Jones verlor anfänglich leicht, konnte im Anschluss jedoch Aufschläge verzeichnen. Sein Schlussstand: 48'185,80 Punkte (+0,58 Prozent).

Der NASDAQ Composite eröffnete dagegen kaum bewegt und gab im Anschluss leicht nach. Auch er verbuchte im weiteren Verlauf Gewinne und beendete den Handel 0,83 Prozent stärker bei 22'822,42 Punkten.

Nach anfänglichen Kursverlusten, die auf Zweifel an der Stabilität des zweiwöchigen Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran zurückzuführen waren, drehte die Wall Street im Verlauf des Donnerstags ins Plus. Marktteilnehmer beschrieben die Einigung zwar als unsicher, sehen jedoch zugleich ermutigende Anzeichen. Aus den Golfstaaten wurde seit fast 24 Stunden kein Raketen- oder Drohnenbeschuss aus Teheran gemeldet, was als Hinweis darauf gewertet wurde, dass die Waffenruhe zunehmend Wirkung zeigt. Zudem berichteten Medien, dass Israels Premierminister Benjamin Netanjahu bereit sein soll, Gespräche mit dem Libanon aufzunehmen. Zuvor hatten anhaltende israelische Angriffe auf Positionen der vom Iran unterstützten Hisbollah im Libanon das Waffenstillstandsabkommen beinahe gefährdet.

Laut Reza Amiri Moghadam, dem iranischen Botschafter in Pakistan, wollen iranische Unterhändler nach Pakistan reisen, um "ernsthafte Gespräche" mit den USA aufzunehmen. Zuvor hatte Teheran laut Wall Street Journal über Vermittler signalisiert, dass eine Teilnahme an den Verhandlungen von einer Waffenruhe im Libanon abhänge.

ASIEN

Die asiatischen Börsen schliessen sich am Freitag mehrheitlich der positiven Vorgabe der Wall Street an.

In Tokio notiert der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 1,86 Prozent höher bei 56'936,95 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,63 Prozent auf 3'991,14 Zähler.

In Hongkong bewegt sich der Hang Seng derweil 0,60 Prozent im Plus bei 25'907,96 Einheiten.

Zur freundlicheren Grundstimmung trägt wie schon an der Wall Street bei, dass Israel direkte Verhandlungen mit dem Libanon aufnehmen will und dass Israel nach den Worten von US-Präsident Trump zudem seine Angriffe auf den Libanon verringern will. Derweil sollen später am Tag im pakistanischen Islamabad erste Gespräche zwischen USA und Iran stattfinden. Hauptstreitpunkt ist neben den andauernden Angriffen Israels auf den Libanon die weiter vom Iran nicht voll geöffnete Strasse von Hormus. Offenbar sind seit Vereinbarung der zweiwöchigen Waffenruhe nur sehr wenige Schiffe durch die Wasserstrasse gelangt. Dazu soll Iran Mautgebühren für die Passage erwägen.

Vor diesem Hintergrund bleiben die Ölpreise erhöht, was wiederum eine deutlichere Aufwärtstendenz an den Börsen verhindert. Das Barrel der US-Sorte Brent kostet 96,30 Dollar. Das ist etwas mehr als am späten Vortag und liegt bereits wieder 6 Dollar über dem jüngsten Tief.

Für etwas Zurückhaltung könnte sorgen, dass später am Tag aus den USA Verbraucherpreise für März veröffentlicht werden. Sollten diese als Folge des Energiepreisschocks seit Ausbruch des Krieges noch stärker als erwartet zugelegt haben, könnte das die globalen Inflationssorgen noch anfachen und damit auch Zinserhöhungsbefürchtungen. Ökonomen erwarten eine monatliche Teuerung um 0,9 Prozent, verglichen mit 0,3 Prozent im Februar.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires