Hochrangiges Treffen in Ukraine-Krise: SMI unentschlossen -- DAX gibt deutlich nach -- Asiens Börsen fahren letztlich Gewinne ein

SCHWEIZ

Die Anleger in der Schweiz halten sich am Donnerstag zurück.

Der SMI gewann zur Eröffnung noch 0,21 Prozent auf 11'517,18 Punkte hinzu, bewegt sich nun mit wechselnden Vorzeichen um die Nulllinie.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI zeigen sich ebenfalls volatil. Zum Start hatte der SLI 0,42 Prozent auf 1'819,88 Zähler gewonnen, der SPI war um 0,22 Prozent auf 14'662,15 Stellen gestiegen.

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nur ganz zu Beginn an die eindrückliche Erholung des Vortages angeknüpft. Kurz nach Eröffnung büsste der Leitindex die Gewinn bereits wieder ein. Börsianer gehen indes davon aus, dass die extrem hohe Volatilität vorläufig anhalten wird und dass es somit auch rasch wieder abwärts gehen könnte.

Wie es an den Märkten weitergeht, dürfte vor allem vom Verlauf des Treffens zwischen den Aussenministern Russlands und der Ukraine, Sergej Lawrow und Dmytro Kuleba, abhängen. Diplomatische Entspannungssignale waren am Mittwoch Auslöser der Eindeckungsrally an den Börsen. Russland strebt nach Angaben des Aussenministeriums nicht (mehr) den Sturz der ukrainischen Regierung an, zugleich hat sich auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Kompromissen bereit erklärt.

Neben dem Krieg in der Ukraine richten sich die Blicke auf die geldpolitische Entscheidung der EZB. Die EZB-Sitzung wird ebenfalls von den Geschehnissen in der Ukraine dominiert, denn deren Geldpolitik wird nun noch schwieriger. Vor der Invasion Russlands gingen viele Beobachter davon aus, dass die EZB auf ihrer Sitzung das Ende der Anleihekäufe für September beschliessen wird. Für den Dezember wurde bereits eine erste Zinserhöhung erwartet. Nun steht die Frage im Raum, ob die Notenbank an der bislang erwarteten Normalisierung der Geldpolitik festhalten wird.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag tiefer.

Der DAX fiel zur Eröffnung um 0,2 Prozent auf 13'819,44 Punkten und gibt anschliessend weiter deutlich nach.

Der Dax ist am Donnerstag nach seiner fulminanten Erholungsrally tags zuvor ein Stück weit zurückgefallen. Auch wegen des mit Spannung erwarteten Aussenministertreffens der Ukraine und Russlands in der Türkei sowie des anstehenden Zinsentscheids der Europäischen Zentralbank (EZB) hielten sich die Anleger erst einmal zurück.

Angesichts der bestehenden Risiken bleibe die Rally anfällig für Rückschläge, schrieben die Experten der niederländischen Bank ING. Laut Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets wird es bis zu einer belastbaren Bodenbildung am Aktienmarkt noch mindestens zwei bis drei Wochen dauern. Mit Blick auf das Aussenministertreffen der Kriegsparteien und die EZB seien bisher "lediglich Vorschusslorbeeren verteilt" worden.

Erstmals seit Kriegsausbruch vor zwei Wochen haben sich Russlands Aussenminister Sergej Lawrow und sein ukrainischer Kollege Dmytro Kuleba in der Türkei getroffen. Die beiden Politiker sassen sich in Antalya am Donnerstagmorgen in einem Saal im Beisein des türkischen Aussenministers Mevlüt Çavusoglu gegenüber, wie auf einem Foto des russischen Aussenministeriums zu sehen war. Die Gespräche sollten dazu dienen, die russische Aggression gegen die Ukraine zu beenden, teilte das Aussenministerin in Kiew. Bei der Unterredung sollen nach Angaben aus Kiew Möglichkeiten ausgelotet werden, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden kann.

Abseits des Krieges rückt der EZB-Zinsentscheid in den Blick. Eigentlich schienen die Währungshüter bereit, bei ihrer heutigen Sitzung den Ausstieg aus der seit Jahren ultralockeren Geldpolitik einzuläuten. Doch der russische Krieg gegen die Ukraine birgt neue Risiken für die Wirtschaft, die sich gerade von der Corona-Pandemie erholt. Das erschwert es der EZB, ihre Anleihenkäufe zurückzufahren.

WALL STREET

Die Wall Street wurde am Mittwoch von neuer Hoffnung im Ukraine-Krieg gestützt.

So eröffnete der Dow Jones mit einem Gewinn von 0,70 Prozent bei 32'860,42 Punkten und vergrössert diesen im weiteren Handelsverlauf noch. Zum Handelsende stand bei 33'286,25 Zählern ein Plus von 2,00 Prozent an der Kurstafel. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite zog letztlich kräftig um 3,59 Prozent auf 13'255,55 Einheiten an, nachdem er schon zum Start um 2,49 Prozent auf 13'113,70 Zähler geklettert war.

Angetrieben wurde der Markt von ganz zarten Hoffnungsschimmern auf Entspannung im Ukraine-Krieg. Nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bereits am Dienstag die Bereitschaft zu Konzessionen gezeigt hat, schien sich nun auch der russische Aggressor zu bewegen. Händler sprachen von überraschenden Aussagen aus Moskau.

Denn Russland strebe nach Angaben des Aussenministeriums nicht (mehr) den Sturz der ukrainischen Regierung an. Das hatte noch vor wenigen Tages ganz anders geklungen. In den Verhandlungen mit Vertretern der Regierung in Kiew über eine Beilegung des Konflikts seien "einige Fortschritte erzielt worden", sagte eine Sprecherin. Auch die staatliche Eigenständigkeit der Ukraine werde nicht mehr in Zweifel gezogen, so wie der russische Präsident Wladimir Putin dies noch vor Beginn des Krieges getan hatte.

Damit stiegen am Markt die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung, wenn sich die Aussenminister beider Länder am Donnerstag in der Türkei treffen. "Auch wenn die Konturen eines Kriegsendes sichtbar werden, bedeutet das nicht unbedingt, dass die Kämpfe in absehbarer Zeit aufhören werden", sagte Analyst Arne Petimezas von AFS.

Viele Marktexperten warnten trotz möglicher Schnäppchen bei Aktien vor übersteigerten Hoffnungen. "Ohne eine Deeskalation des Russland-Ukraine-Konflikts könnte es für die Aktienmärkte noch schwer werden, einen Boden zu finden", befürchtete Barclays-Experte Emmanuel Cau. Und Jürgen Molnar von Robomarkets wies darauf hin, dass selbst bei einem Ende des blutigen Konflikts die geo- und wirtschaftspolitischen Spannungen zwischen Russland und dem Westen nicht aus dem Weg geräumt seien. "Was vor allem bleiben dürfte, sind die Konsequenzen steigender Energie- und Rohstoffpreise für Inflation, Geldpolitik und Wirtschaftswachstum. Nicht zu vergessen die Verwerfungen im Finanzsystem, sollte Russland tatsächlich in die Staatspleite schlittern."

ASIEN

Die Börsen in Asien legten am Donnerstag zu.

In Japan ging es für den Leitindex Nikkei letztlich um 3,94 Prozent aufwärts auf 25'690,40 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite bei 3'296,09 Einheiten mit 1,22 Prozent im Plus. In Hongkong stieg der Hang Seng bis zum Handelsende um 1,27 Prozent auf 20'890,26 Einheiten.

Wie schon am Vortag an den europäischen Börsen und an der Wall Street gesehen, kam es am Donnerstag auch an den asiatischen Aktienmärkten zu einer ausgeprägten Erholungsbewegung nach den massiven Verlusten der vergangenen Tage. Neben Schnäppchenkäufen waren es in erster Linie Hoffnungen auf eine rasche Beendigung des Krieges in der Ukraine angesichts zunehmender diplomatischer Bemühungen, den Konflikt beizulegen.

Die Aussenminister Russlands und der Ukraine sprechen am Donnerstag nach Handelsschluss in Asien in der Türkei direkt miteinander. Daneben schienen beide Parteien zuletzt von Maximalforderungen etwas abzurücken, während die russischen Angriffe offenbar unvermindert weitergingen.

In Schanghai halfen auch anhaltende Spekulationen über weitere konjunkturstützende Massnahmen. Weil zuletzt die Verbraucher- wie auch die Erzeugerpreise nicht so stark gestiegen warenwie erwartet, gebe es dafür Spielraum, hiess es bei China Galaxy Internationals.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires