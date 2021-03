SMI und DAX vorbörslich in Rot -- Asiens Börsen mit freundlicher Tendenz

SCHWEIZ

Die heimische Börse gerät vorbörslich unter Druck.

Der SMI notiert rund eine Stunde vor dem Handelsstart im Minus bei zeitweise 10'799,40 Punkten.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI dürften eine schwächere Tendenz zur Wochenmitte ausweisen.

Am Mittwoch stehen die Zahlenvorlagen einiger Unternehmen im Blick. Interesse zieht aus erster Reihe Geberit auf sich: Der Konzern zahlt 2020 nach knapp gehaltenem Gewinn höhere Dividende.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte am Mittwoch sinken.

Der DAX zeigt sich im vorbörslichen Handel mit roten Vorzeichen.

Nach dem Vortagesrekord zeichnet sich im DAX am Mittwoch ein kleiner Rücksetzer ab. Der Broker IG taxiert den Leitindex zwei Stunden vor dem XETRA-Start mit einem Abschlag von 0,2 Prozent auf 14'410 Punkte. An der Wall Street bot sich ein gemischtes Bild: So sattelte der Dow Jones Industrial mit 32'150 Punkten zwar auf seinen Rekord zwei Punkte auf, trat aber kraftlos auf der Stelle. Viel Erholungsdynamik gab es derweil bei den Tech-Werten an der NASDAQ.

Unternehmensseitig steht in Deutschland adidas mit Geschäftszahlen im Fokus.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten am Dienstag Aufschläge.

So eröffnete der Dow Jones 0,28 Prozent höher bei 31'892,35 Punkten und stand auch im weiteren Handelsverlauf im Plus. Am Ende ging das Börsenbarometer 0,09 Prozent fester bei 31'832,08 Zählern in den Feierabend. Daneben legte der NASDAQ Composite 3,69 Prozent auf 13'073,82 Zähler zu.

Zu Wochenbeginn hatten sich die Indizes uneinheitlich gezeigt: während der Dow ein neues Rekordhoch markiert hatte, verbuchte der Nasdaq deutliche Verluste.

Stützend wirkte, dass der US-Kongress vor der Verabschiedung des 1,9 Billionen Dollar schweren Corona-Hilfspakets für die angeschlagene US-Wirtschaft steht. Das US-Repräsentantenhaus stimmt voraussichtlich erst am Mittwoch über das Stützungspaket ab. Der Senat hatte das Paket bereits am Samstag angenommen. Die Zustimmung im Repräsentantenhaus, wo die Demokraten eine klare Mehrheit haben, gilt als sicher.

Die Anleiherenditen kamen indessen zurück und liegen nun deutlich unter dem Jahreshoch von über 1,60 Prozent. Aktuell notiert die US-Zehnjahresrendite bei 1,54 Prozent - ein Rückgang um 5,9 Basispunkte. Am Vortag hatten gestiegene Marktzinsen erneut Technologiewerte unter Druck gesetzt, da der Sektor von einem hohen Fremdkapitalanteil gekennzeichnet ist. Die Stabilisierung an den Anleihemärkten dürfte Technologiewerten dabei helfen, einen Teil der Verluste wieder wettzumachen, heisst es von Marktteilnehmern. Inflationssorgen im Zuge einer Erholung der US-Wirtschaft hatten die US-Anleiherenditen zuletzt immer weiter steigen lassen.

"Wir sind der Meinung, dass ein grosser Teil des Anstiegs der Anleiherenditen vorbei ist", so Hani Redha, Portfoliomanager bei Pinebridge Investments. "Bei diesem Renditeniveau erwarten wir, dass weitere Käufer hinzukommen werden. Das stabilisiert tendenziell das Renditeniveau."

ASIEN

Zur Wochenmitte zeigen sich die asiatischen Börsen mit grünen Vorzeichen.

In Japan notiert der Leitindex Nikkei mit plus 0,03 Prozent wenig verändert bei 29'036,56 Punkten.

Währenddessen geht es für den Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland 0,50 Prozent auf 3'375,97 Zähler hoch. In Hongkong notiert der Hang Seng 0,15 Prozent im Plus bei 28'816,96 Stellen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires