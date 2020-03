SMI und DAX vorbörslich mit grünen Vorzeichen -- Asiens Börsen auf Erholungskurs

Nach dem tiefroten Wochenauftakt stehen am Dienstag die Zeichen in Fernost auf Grün. Auch am heimischen Markt dürfte es wieder aufwärts gehen. Der deutsche Leintindex wird ebenfalls mit einem kräftigen Plus erwartet.

SCHWEIZ

Am Dienstag dürften Anleger am Schweizer Aktiemarkt wieder zugreifen.

Der Leitindex SMI notiert vor Börseneröffnung in der Gewinnzone.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI dürften sich erholen.

Die Anleger setzen nach dem Schwarzen Montag mit weltweit massiven Kursverlusten auf eine konzertierte Aktion der Zentralbanken in Kombination mit einem Fiskalpaket der US-Regierung. Mit Spannung wird insbesondere eine für den Nachmittag angekündigte Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump erwartet. Trump hat "dramatische" Massnahmen gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs angekündigt. Unterdessen wird für die Sitzung der US-Notenbank am 17./18. März eine Zinssenkung von 75 Basispunkten an den Märkten fest eingepreist. Zunächst ist allerdings die EZB an der Reihe am Donnerstag. Hier wird eine Senkung des Einlagensatzes um 10 Basispunkte erwartet.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich am Dienstag wieder aus der Deckung wagen.

Der DAX weist vorbörslich einen kräftigen Gewinn aus. Am Vortag war er deutlich unter die psychologisch wichtige 11'000-Punkte-Marke gerutscht.

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag wegen der von US-Präsident Donald Trump in Aussicht gestellten Hilfsmassnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Krise nach dem Ausverkauf zum Wochenauftakt eine leichte Erholung ab. Zum Wochenbeginn hatte der Dax einen der schwärzesten Tage seiner mehr als 30 Jahre alten Geschichte erlebt. Wegen wachsender Rezessionssorgen infolge des Coronavirus und der zusätzlichen Gefahr eines Ölpreiskrieges flohen die Anleger am Montag panikartig aus dem Aktienmarkt und flüchteten in sichere Häfen.

WALL STREET

An der Wall Street flohen Anleger am Montag in Scharen aus Aktien. Der Handel an der NYSE wurde zeitweise ausgesetzt.

Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones eröffnete bereits im Minus und brach regelrecht ein. Zuletzt stand ein Abschlag von 7,78 Prozent auf 23'851,33 Punkte an der Tafel. Auch bei den Techwerten ging es deutlich abwärts: Der Nasdaq-Composite verlor letztlich 7,29 Prozent auf 7'950,68 Einheiten.

Schon wenige Minuten nach Börseneröffnung wurde der Handel aufgrund heftiger Verluste für 15 Minuten ausgesetzt.

Das Coronavirus und ein Ölpreis-Crash hatten den US-Aktienmarkt am Montag einbrechen lassen. Nach panikartigen Verkäufen unmittelbar nach der Startglocke wurde der Aktienhandel für 15 Minuten unterbrochen. Der Dow Jones fiel auf den tiefsten Stand seit Anfang 2019. In den vergangenen zwei Wochen hatte der Dow bereits fast elf Prozent verloren.

Zu den Folgen des Coronavirus für die Weltwirtschaft kam am Montag ein Absturz der Ölpreise als zusätzliche Belastung hinzu. Nach gescheiterten Verhandlungen führender Ölstaaten über eine Drosselung der Fördermenge erlebte der Ölmarkt den stärksten Preiseinbruch seit fast 30 Jahren. Die Verhandlungspartner des Ölkartells OPEC und mit ihm verbündete Staaten konnten sich auf keine neue Vereinbarung einigen.

ASIEN

Am Dienst zeigen sich die asiatischen Aktienmärkten mit Erholungstendenzen.

In Japan legt der Nikkei aktuell 0,57 Prozent auf 19'810,73 Punkte zu.(7.10 Uhr MEZ)

In China geht es noch deutlicher aufwärts. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 1,54 Prozent auf 2'988,64 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong springt derweil 1,77 Prozent auf 25'484,62 Zähler hoch.

Nach dem globalen Börsencrash des Vortages stabilisieren sich die Aktienkurse in Asien am Dienstag. Händler sprechen rückblickend vom "schwarzen Montag" und machen kaum Hoffnung auf eine nachhaltige Erholung. Der Markt glaube an eine globale Rezession wegen der Coronavirus-Epidemie. Daher müsse kurzfristig mit weiteren Abschlägen in signifikanter Grössenordnung gerechnet werden.

Unterdessen breitet sich das Coronavirus weiter aus, auch die Todeszahlen steigen. Immerhin scheint das Ausmass des Konjunktureinbruchs bei der Politik angekommen zu sein. Die zarten Aufschläge in Asien werden auch mit den Wirtschaftsstimuli erklärt, die weltweit angeschoben werden, um den Konjunkturabschwung zu bremsen.

So kündigte US-Präsident Donald Trump "dramatische" Massnahmen an. Am Dienstag werde er bei einer Pressekonferenz einige dieser Massnahmen vorstellen, sagte Trump. Die US-Regierung will unter anderem eine weitere Reduzierung der Einkommensteuer durchsetzen. Auch über Unterstützungsmassnahmen für von der Corona-Krise betroffene Unternehmen soll mit dem Kongress gesprochen werden.

