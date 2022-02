Vor US-Inflationsdaten: SMI gibt nach -- DAX freundlich -- Asiatische Indizes schliessen im Plus

SCHWEIZ

Am Schweizer Markt geht es am Donnerstag leicht nach unten.

Der SMI notierte zum Handelsstart bei 12'377,52 Punkten und damit nur 0,08 Prozent höher. Aktuell gibt der Leitindex leicht nach.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI zeigen sich ebenfalls schwächer. Sie eröffneten je 0,15 Prozent höher bei 1'981,32 Zählern bzw. 15'641,42 Einheiten.

Die Stimmungsschwankungen der Investoren bleiben ausgeprägt. Das zeigt sich auch am Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag. Nachdem Anleger zur Wochenmitte noch beherzt bei Aktien zugegriffen hatten, halten sie sich nun vor der Veröffentlichung der gespannt erwarteten US-Konsumentenpreise am Nachmittag zurück. Immerhin rechnen die Märkte damit, dass die Inflation in den USA im Januar auf 7,3 Prozent und damit den höchsten Stand seit 40 Jahren gestiegen ist.

"Die Inflation und die Reaktion der Zentralbanken darauf stehen nach wie vor im Mittelpunkt des Interesses der Anleger", sagte ein Händler. Entsprechend könnte der am Nachmittag anstehende heutige US-Inflationsbericht ein Katalysator für die Märkte sein - je nach Datenlage in die eine oder andere Richtungen, ergänzt ein weiterer Händler. Die starken US-Arbeitsmarktzahlen der letzten Woche hätten dazu beigetragen, dass die Möglichkeit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte durch das Fed im März in den Vordergrund gerückt sei - und weiter anstiegende Konsumentenpreise am Nachmittag würden dieses Bild wohl noch verstärken.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt bröckeln die Gewinne am Donnerstag ab.

Der DAX stand zur Eröffnung 0,74 Prozent höher bei 15'597,06 Punkten. Im Verlauf schmilzt das Plus jedoch ab, das deutsche Börsenbarometer hält sich jedoch in grünem Terrain.

Nach einer bislang starken Börsenwoche und vor neuen Inflationsdaten aus den USA bleiben die Anleger vorsichtig. Um mehr als sieben Prozent dürften die Verbraucherpreise in den USA im Januar auf Jahressicht gestiegen sein. Die hohe Inflation schürt schon seit längerem die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen im Laufe dieses Jahres kräftig erhöht. Das kann die Refinanzierung von Unternehmen verteuern und zulasten der Gewinne gehen. Ausserdem verlieren Aktien bei steigenden Renditen an den Anleihemärkten an Attraktivität.

"Die Märkte rechnen mit einem Anstieg der Jahresrate auf 7,2 Prozent", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners mit Blick auf die US-Inflationsdaten. "Jeder niedrigere Wert dürfte am Markt mit grosser Erleichterung aufgenommen werden. Ein höherer Wert wiederum würde die Zinswende noch stärker als bisher in den Fokus rücken."

WALL STREET

Die Wall Street setzte zur Wochenmitte ihre positive Entwicklung des Vortages fort.

Der Dow Jones arbeitete sich um 0,86 Prozent auf 35'768,99 Punkte nach vorn. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite legte zu und beendete den Handelstag 2,08 Prozent höher bei 14'490,37 Zählern.

Die Börsenstimmung ist derzeit wieder etwas besser, was Marktexperten auch darauf zurückführen, dass sich der Ausverkauf von US-Staatsanleihen wieder abgeschwächt hat. In den vergangenen Wochen waren die Bonds vor dem Hintergrund einer zunehmenden Straffung der Geldpolitik erheblich unter Druck geraten, während ihre Renditen kräftig stiegen.

Ausserdem stand vor allem die weiter auf Hochtouren laufende Berichtssaison im Fokus, die bislang mehrheitlich überzeugende Quartalszahlen geliefert hat. Zudem gab es leichte Entspannungssignale in der Ukraine-Krise.

ASIEN

An den grössten Börsen in Asien setzte sich am Donnerstag eine leicht freundliche Stimmung durch.

Der japanische Leitindex Nikkei gewann bis zum Handelsschluss 0,42 Prozent auf 27'696,08 Punkte.

Der Shanghai Composite ist im Handelsverlauf knapp ins Plus gedreht und schloss 0,17 Prozent stärker bei 3'485,91 Zählern. Auch in Hongkong waren letztlich Gewinne zu sehen: Der Hang Seng ging bei 24'924,35 Einheiten um 0,38 Prozent fester in den Feierabend.

Die asiatischen Aktienmärkte liessen sich am Donnerstag von der sehr festen Vorgabe der Wall Street nur bedingt anstecken. Für etwas Zurückhaltung sorgte laut Marktteilnehmern, dass im späteren Tagesverlauf aus den USA die Verbraucherpreise für Januar gemeldet werden. Sie haben das Potenzial, den kurzfristigen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank zu tangieren, von der für März eine erste Zinserhöhung erwartet wird. Noch offen ist aus Marktsicht, ob es dabei zu einem grossen Zinsschritt um 50 Basispunkte kommen wird oder um einen kleinen um 25.

In China bremsten zudem Spekulationen, dass die USA neue Strafzölle auf chinesische Importe aufs Tableau bringen könnten, sollten die derzeitigen Gespräche zwischen beiden Ländern darüber scheitern, dass China wie vereinbart bestimmte US-Produkte kauft.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires