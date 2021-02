SMI freundlich -- DAX stabil -- Asiens Börsen schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Am heimischen Aktienmarkt sind die Vorzeichen am Mittwoch grün. Die deutsche Börse tritt jedoch nur auf der Stelle. Für die Indizes in Fernost ging es zur Wochenmitte nach oben.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Mittwoch Aufschläge.

Der SMI notierte zur Eröffnung 0,13 Prozent im Plus bei 10'818,14 Punkten und baut sein Plus weiter aus.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI etablieren sich ebenfalls in der Gewinnzone.

An der Schweizer Börse setzt sich zur Wochenmitte nach einem verhaltenen Start eine zunehmend positive Tendenz durch. Es scheine, als ob der Markt dank der anhaltenden Konjunkturhoffnungen die Konsolidierungsphase abgeschlossen haben dürfte. Die Anleger trauten sich aber noch nicht so recht aus der Deckung, wie auch die mässigen Umsätze zeigten, sagt ein Händler.

Da Impulse in Form von Abschlüssen grosser Firmen und wichtige Konjunkturzahlen fehlten, steht weiterhin das 1,9 Billionen Dollar schwere US-Rettungspaket im Fokus der Anleger. Bis dieses beschlossen ist, dürften sich die Investoren zurückhalten, heisst es am Markt. Impulse erhoffen sich die Marktteilnehmer aber auch von US-Notenbankchef Jerome Powell, der sich gegen Abend über den US-Arbeitsmarkt äussern wird. Für das Fed steht die Entwicklung des durch die Corona-Krise stark angeschlagenen Jobmarkts im Fokus. Obwohl das Fed derzeit keine Inflationsgefahren ausmacht, befürchten manche Ökonomen, dass das Corona-Hilfspaket zu einer höheren Inflation führen könnte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt kommt am Mittwoch kaum vom Fleck.

Der DAX eröffnete 0,63 Prozent fester bei 14'063,12 Punkten, inzwischen pendelt er aber nur noch um die Nulllinie.

Kurz vor dem Krisen-Gipfel über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie fehlt dem deutschen Aktienmarkt frischer Schwung. In Deutschland werden die Länder wohl bald freie Hand für die Öffnung von Schulen und Kitas bekommen - der Lockdown aber könnte weitgehend bis Mitte März verlängert werden. Das sieht eine neue Vorlage für die Beratungen von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie an diesem Mittwoch vor. Das Papiere liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Zwar sei die Zahl der Corona-Neuinfektionen rückläufig, Sorgen bereiteten jedoch die Virus-Mutationen, die auch hierzulande angekommen seien, schrieb Marktexperte Christian Henke vom Handelshaus IG. Eine Ausbreitung der Mutanten würde die für Sommer erwartete deutliche Konjunkturerholung und eine Rückkehr zur Normalität zeitlich nach hinten schieben, mit entsprechenden Folgen für die Finanzmärkte.

Derweil ging die Berichtsaison der Unternehmen in eine neue Runde. Für ein positives Ausrufezeichen sorgte thyssenkrupp.

WALL STREET

Nach der jüngsten Rekordjagd war an der Wall Street am Dienstag eine kleine Verschnaufpause angesagt.

So eröffnete der Dow Jones mit einem geringfügigen Verlust von 0,08 Prozent bei 31'359,88 Zählern und suchte im Verlauf nach seiner Richtung. Am Ende ging es um 0,03 Prozent auf 31'375,04 Punkte ins Minus. Dagegen konnte der NASDAQ Composite etwas zulegen. Nachdem er zum Start noch um 0,15 Prozent auf 13'966,81 Punkte gefallen war drehte er ins Plus und erreichte sogar ein neues Rekordhoch. Mit einem Plus von 0,14 Prozent ging es bei 14'007,70 Zählern in den Feierabend.

Die Rekordstände in den vergangenen Sitzungen wurden von der Spekulation auf ein billionenschweres Hilfspaket der Regierung von Joe Biden stimuliert. Auch die laufende Impfkampagne gegen COVID-19 und fallende Infektionsraten werden als Kurstreiber genannt.

"Sehr kleine Abwärtsbewegungen sind ein Zeichen für geringe Volatilität", sagt Trevor Greetham von Royal London Asset Management. Eine niedrige bzw. zurückgehende Volatilität kennzeichne einen Bullenmarkt.

Daneben konzentrierte sich die Aufmerksamkeit auf die Berichtsunternehmen. Von den rund 300 bereits vorgelegten Berichten aus dem S&P-500-Universum haben 81 Prozent die Ergebniserwartungen übertroffen.

ASIEN

Am Mittwoch herrschte eine freundliche Grundstimmung an Asiens Aktienmärkten.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss 0,19 Prozent fester bei 29'562,93 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite bis Handelsende um 1,43 Prozent auf 3'655,09 Punkte nach oben. In Hongkong wies der Hang Seng letztlich ein Plus in Höhe von 1,91 Prozent bei 30'038,72 Zählern aus.

Für Bewegung sorgte vor allem die Berichtssaison. Von der Wall Street kamen zuletzt verhaltene Impulse. Nach den jüngsten Rekordhochs hatten die Indizes dort eine Verschnaufpause eingelegt. Das Sentiment ist jedoch weiter positiv in Erwartung des 1,9 Billionen Dollar schweren Hilfspakets der neuen US-Regierung.

Am Donnerstag stehen eine ganze Reihe von Feiertagen in Asien an. So bleiben die Börsen auf dem chinesischen Festland, in Hongkong, Japan und Südkorea geschlossen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires