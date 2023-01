Gewinnmitnahmen erwartet: SMI vorbörslich mit Verlusten -- DAX dürfte schwächer starten -- Börsen in Fernost uneinheitlich

SCHWEIZ

Nach dem positiven Wochenstart dürften die heimischen Anleger am Dienstag wieder verstärkt das Bremspedal bedienen.

Der SMI zeigt sich im vorbörslichen Handel mit Verlusten, zum Wochenstart hatte der heimische Leitindex noch bei 11'212,57 Punkten - und damit 0,61 Prozent höher - geschlossen.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI schlossen 0,79 Prozent höher bei 14'388,69 Einheiten, der SLI ging daneben 1,19 Prozent höher bei 1'734,52 Zählern aus dem Handel.

Zwei Vertreter der US-Notenbank haben sich am Vortag falkenhaft über die weitere Zinspolitik geäussert. Die Präsidentin der Fed von San Francisco, Mary Daly, sagte, das Fed werde bei den Zinserhöhungen keine Pause einlegen und die Politik werde datenabhängig bleiben. Raphael Bostic, Präsident des Atlanta Fed, wies seinerseits auf die nach wie vor hohe Dienstleistungsinflation hin.

Die Analysten der Credit Suisse erwarten nun, dass die US-Notenbank zwei weitere Zinserhöhungen um je 25 Basispunkte im ersten Quartal machen wird und danach aber eine längere Pause einlegen dürfte. Händler gehen davon aus, dass die Anleger vor den am Donnerstag erwarteten US-Inflationszahlen ohnehin eine vorsichtigere Haltung einnehmen dürften.

Zuletzt hatte die Hoffnung, dass das Fed zu einer weniger forschen Zinserhöhungspolitik umschwenken könnte, den Aktienmarkt gestützt. "Doch nach den Worten der beiden Fed-Vertreter bin ich da nicht mehr so sicher", meint ein Händler.

Die globalen Marktstrategen der Bank JPMorgan raten denn nach dem starken Lauf in Europa seit Ende des dritten Quartals 2022 auch zu Gewinnmitnahmen. Die Europäische Zentralbank werde auf Inflationsbekämpfung fokussiert bleiben, was den Markt an seinem zyklischen Hoch bremsen dürfte.

DEUTSCHLAND

Anleger in Frankfurt werden nach dem starken Wochenstart voraussichtlich am Dienstag weniger euphorisch agieren.

Der DAX zeigt sich vorbörslich tiefer. Am Montag hatte der deutsche Leitindex noch ein Plus von 1,25 Prozent auf 14'792,83 Punkte eingefahren.

Im Dax stockt die Rally nach 6,5 Prozent Gewinn in den ersten Tagen des Jahres. Am Dienstag dürfte der deutsche Leitindex weiter von seinem tags zuvor bei 14'832 Punkten erreichten Höchststand seit März 2022 zurückkommen. An der Wall Street hatten am Montag nach starkem Auftakt die Anschlusskäufe gefehlt. Die globalen Marktstrategen der Bank JPMorgan raten nach dem starken Lauf in Europa seit Ende des dritten Quartals 2022 zu Gewinnmitnahmen. Die Europäische Zentralbank werde auf Inflationsbekämpfung fokussiert bleiben, was den Aktienmarkt an seinem zyklischen Hoch bremsen dürfte, schrieben die Experten um Marko Kolanovic. Zudem rechnen sie damit, dass ein schwächerer Gewinntrend der Unternehmen stärker in den Blick rückt.

WALL STREET

An den US-Börsen zeigten sich am Montag uneinheitliche Vorzeichen.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Abschlag von 0,33 Prozent bei 33'517,95 Punkten. Der NASDAQ Composite legte unterdessen zu und gewann 0,63 Prozent auf 10'635,65 Zähler.

Impulse kamen von Konjunkturseite: Zwar wurden am US-Arbeitsmarkt bei gesunkener Arbeitslosenquote mehr Stellen geschaffen als prognostiziert, der Stellenaufbau war allerdings der geringste seit zwei Jahren. Dazu kamen geringer als befürchtet gestiegene Stundenlöhne. Die nachlassenden Zinsängste wurden vor allem durch schwache Daten zu den Auftragseingängen der US-Industrie und einem ebenso mauen ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor gestützt. Diese verstärkte die Hoffnung, die US-Notenbank werde das Tempo bei den Zinserhöhungen drosseln, was eine Rezession vermeiden könnte.

"Die Fed will die US-Wirtschaft nicht zum Spass in eine Rezession treiben, sie möchte den Arbeitsmarkt angespannter sehen, weil dies theoretisch helfen sollte, die Inflation zu lindern. Aber wenn der Inflationsdruck mit geringen negativen Auswirkungen auf die Arbeitsplätze nachlässt, nennen wir das ein Goldilock-Szenario", sagt Ipek Ozkardeskaya, Senior Analyst bei der Swissquote Bank.

Wichtige US-Daten standen zu Wochenbeginn nicht auf der Agenda. Mit den US-Verbraucherpreisen für Dezember werden erst am Donnerstag wieder wichtige Daten veröffentlicht.

ASIEN

An den Märkten Asiens zeigen sich am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen.

In Japan kam der Leitindex Nikkei beschwingt aus der Feiertagspause: Das Börsenbarometer schloss mit einem Plus von 0,78 Prozent bei 26'175,56 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland dreht der Markt ebenfalls ins Plus: Der Shanghai Composite gewinnt zwischenzeitlich 0,46 Prozent auf 3'172,11 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong verliert unterdessen zwischenzeitlich 0,28 Prozent auf 21'328,87 Indexpunkte.

An den asiatischen Börsen geht am Dienstag wieder die Zinssorge um. Aussagen aus dem Kreise der US-Notenbank, wonach die Leitzinsen aller Voraussicht nach über 5 Prozent stiegen, belasten das Sentiment. Ganz neu und völlig überraschend ist diese Erkenntnis nicht, gleichwohl fehlen neue Impulse. Das Inflations- und Zinsthema wird zudem von japanischen Daten weiter am Köcheln gehalten, denn in Japan sind die Kernverbraucherpreise in Tokio im Dezember deutlicher als gedacht gestiegen. Vor dem für den Nachmittag (MEZ) angesetzten Rede von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell in Stockholm gebe es eine gewisse Bereitschaft für Gewinnmitnahmen, heisst es im Handel.

Laut ANZ-Volkswirt Xing Zhaopeng dürften die in der Coronapandemie aufgelaufenen Ersparnisse der chinesischen Verbraucher nicht zu einem verstärken Konsum 2023 führen. Gleichwohl werde sich der private Konsum erholen. Die Analysten von Morgan Stanley haben ihre Wachstumsprognose für China derweil auf 5,7 Prozent von 5,4 erhöht. In Hongkong wird der Markt vom Technologiesektor belastet. Eine falkenhafte Rede von Powell könnte die Zinsängste weiter fördern und die Rentenrenditen befeuern. Technologiewerte gelten als besonders zinsreagibel.

