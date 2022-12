SMI und DAX starten freundlich -- Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Freitag von seiner freundlichen Seite.

So eröffnete SMI 0,1 Prozent höher bei 11'013 Einheiten.

Händler verweisen auf die guten Vorgaben aus den USA, wo sich die Kurse am Vortag dank Signalen vom US-Arbeitsmarkt erholt hatten. Vor allem Technologiewerte waren wieder gefragt, die tagelang besonders stark an Wert verloren hatten. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren wie erwartet ausgefallen und hätten die Gemüter ein wenig beruhigen können, heisst es am Markt. Denn zuvor waren Zinssorgen das Hauptthema. Auch in Asien zogen die Kurse dank der angekündigten Lockerungen der strikten COVID-Politik Chinas an.

Die Zinssorgen dürften noch bis in die kommende Woche anhalten, wenn die US-Notenbank, die Europäische Zentralbank und die Schweizerische Nationalbank ihre Zinsentscheidungen bekanntgeben. Erwartet werden dabei weitere Zinserhöhungen der drei Zentralbanken.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Freitag zu.

So startete der DAX 0,43 Prozent fester bei 14'325,80 Einheiten.

Beim DAX stehen die Zeichen nach dem Rutsch unter den Aufwärtstrend seit Mitte Oktober und die 21-Tage-Linie zwar auf eine Korrektur. Doch am Freitag dürften ihn die Erholung der US-Börsen sowie die überwiegend positive Entwicklung an den asiatischen Märkten stützen. Während in New York der Credit Suisse zufolge der Anstieg der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe half, dominierte in China weiter das Thema Corona-Lockerungen.

WALL STREET

In den USA herrschte am Donnerstag eine ausgelassene Stimmung.

Der Dow Jones zeigte sich zum Handelsstart etwas höher und legte dann weiter zu. Letztendlich gewann er 0,55 Prozent auf 33'781,48 Punkte. Der NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls im Plus. Auch anschliessend behielt er sein grünes Vorzeichen, ehe er die Sitzung 1,13 Prozent fester bei 11'082,00 Punkten beendete.

Die Anleger hielten sich mit Blick auf die in der kommenden Woche anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank zunehmend zurück. Die am Vortag veröffentlichten US-Preisdaten stützten indessen etwas die Hoffnung, dass der Höhepunkt des Inflationsanstiegs in den USA erreicht sein könnte. Die Lohnstückkosten waren im dritten Quartal nur um 2,4 Prozent gestiegen und nicht um 3,5 Prozent, wie auf vorläufiger Basis berichtet. Dies dürfte etwas Druck von der US-Notenbank nehmen, hiess es aus dem Markt.

Zuletzt hatten besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten die Sorge geschürt, dass die Fed ihren aggressiven Zinskurs zur Bekämpfung der hohen Inflation unvermindert fortsetzen und die Wirtschaft im Gefolge in einen massiven Abschwung abrutschen könnte.

Konjunkturseitig hat die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung wie erwartet etwas zugelegt.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost weisen am Freitag grüne Vorzeichen aus.

Der japanische Leitindex Nikkei verzeichnet aktuell (06:39 Uhr) einen Gewinn von 1,29 Prozent bei 27'931,24 Punkten.

Auch in China dominieren die Bullen. Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,19 Prozent auf 3'203,33 Stellen. In Hongkong legt der Hang Seng um 1,85 Prozent auf 19'810,11 Zähler zu.

In China, wo die Zentralbank anders als die US-Notenbank einen konjunkturstützenden Kurs fährt, sind die Verbraucherpreise im November auf Jahressicht einen Tick stärker gestiegen als erwartet, binnen Monatsfrist aber gesunken. Bei den Erzeugerpreisen fiel die Jahresrate deutlich negativ aus, wenngleich Analysten einen noch deutlicheren Rückgang erwartet hatten. Die Daten zeigen nach Ansicht von Volkswirten die trübe Verfassung der chinesischen Konjunktur. Insofern dürften Zinserhöhungen in China weiter nicht auf der Agenda stehen.

Getrieben von der Hoffnung auf weitere Lockerungen der noch immer strengen Corona-Massnahmen ziehen Technologie- und Immobilienwerte an. Eine Abkehr der Null-COVID-Politik verleihe der Wirtschaft einen Schub und stütze den Aktienmarkt, heisst es.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires