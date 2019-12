SMI mit kleinem Abschlag -- DAX schliesst tiefer -- Börsen in Fernost letztlich leicht im Plus

Anleger am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt hielten sich am Montag zurück. An der US-Börse geht es zum Wochenauftakt leicht abwärts. Die Börsen in Fernost sind etwas fester in die neue Woche gestartet.

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse bewegte sich am Montag etwas tiefer.

Der Leitindex SMI eröffnete schon etwas schwächer und notierte auch zum Handelsschluss nach einem zwischenzeitlichen Ausflug an die Nulllinie wieder etwas tiefer.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI zeigten sich mit leichten Abschlägen.

Am schweizerischen Aktienmarkt hat sich am Montag nicht viel getan. Die Nachrichtenlage zu Wochenbeginn wurde alles dünn charakterisiert. Allerdings sprachen Händler von der Ruhe vor dem möglichen Sturm, denn anders als zum Wochenstart stehen im weiteren Wochenverlauf wichtige Termine an - so die Unterhauswahlen in Grossbritannien und diverse Notenbankentscheidungen von Fed, EZB und SNB. Und am Sonntag drohen unter Umständen neue US-Zölle auf chinesische Importe. Daher sei Risikobereitschaft an der eidgenössischen Börse nicht sehr ausgeprägt gewesen, zumal sich die Kurse historisch betrachtet auf einem sehr hohen Niveau bewegten, hiess es.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt herrschte zum Wochenstart Pessimismus.

Der DAX startete etwas höher, hielt sich lange um die Nulllinie, rutschte im späten Handel jedoch zurück. Er beendete den Handel 0,46 Prozent im Minus bei 13'105,61 Einheiten.

Auf der Agenda in dieser Woche stehen die Zinsentscheide der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank sowie die Wahl in Grossbritannien. "Die Marktteilnehmer bleiben daher erst einmal an der Seitenlinie und warten auf mögliche neue Impulse im Wochenverlauf", sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der comdirect Bank.

Unterdessen waren aktuelle Wirtschaftsdaten aus China gezeichnet vom Handelsstreit mit den USA. Die chinesischen Ausfuhren im November waren überraschend gefallen. "Damit müssen die Chinesen nun fertig werden und es ist die wichtigste Voraussetzung für weitere Gespräche", hiess es dazu im täglich erscheinenden Bernecker-Börsenbrief. Neuigkeiten mit Blick auf eine Lösung im US-chinesischen Zollstreit gab es zuletzt nicht. Wenn es in dieser Woche nicht zu einem Aufschub oder gar dem ersehnten ersten Teilabkommen kommt, werden wohl am 15. Dezember weitere US-Zollerhöhungen gegenüber China in Kraft treten.

Die Aktien von OSRAM standen nach der im zweiten Anlauf gelungenen Übernahme durch ams im Fokus.

WALL STREET

Am Montag zeigen sich die US-Börsen etwas leichter.

Der Dow Jones eröffnete mit einem Abschlag von 0,1 Prozent bei 27'987,05 Punkten und notiert derzeit ebenfalls etwas schwächer. Der NASDAQ Composite zeigte sich zum Handelsbeginn dagegen lediglich 0,07 Prozent leichter bei 8'650,86 Einheiten und bewegt sich derzeit in einer engen Range um die Nulllinie.

"Nach dem arbeitsmarktgetriebenen Anziehen der Märkte am Freitag war es wohl unausweichlich, dass der Wochenstart nun etwas langsamer verlaufen wird", schrieb CMC-Marktexperte Michael Hewson in einem Kommentar. "So ist es denn nun auch gekommen, in einer Woche, die ganz im Zeichen der Geldpolitik, dem Handelskrieg und der Wahl in Grossbritannien steht."

Neuigkeiten mit Blick auf eine Lösung im US-chinesischen Zollstreit gab es darüber hinaus zuletzt nicht. Wenn es in dieser Woche nicht zu einem Aufschub oder gar dem ersehnten ersten Teilabkommen kommt, werden wohl am 15. Dezember weitere US-Zollerhöhungen gegenüber China in Kraft treten.

ASIEN

Die asiatischen Indizes profitierten am Montag von guten Vorgaben der Wall Street.

In Japan schloss der Nikkei 0,33 Prozent fester bei 23'430,70 Punkte.

Dagegen traten die Börsen in China quasi auf der Stelle. Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland bis HAndelsende um 0,08 Prozent auf 2'914,48 Zähler kletterte, fiel der Hang Seng in Hongkong um 0,01 Prozent auf 26'494,73 Einheiten.

Besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten stützten die Kurse. Für Zurückhaltung sorgte jedoch, dass ab dem 15. Dezember weitere neue Strafzölle auf chinesische Importe in die USA drohen, denn bislang haben sich beide Seiten nicht auf ein Handelsabkommen einigen können.

Gemischte Impulse lieferten daneben neue Konjunkturdaten aus der Region.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires