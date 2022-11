US-Kongresswahlen und Verbraucherpreise im Fokus: SMI freundlich -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen in Rot

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte fester.

Der SMI verbucht im frühen Handel moderate Gewinne.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI gewannen am Dienstag 0,79 Prozent auf 13'844,45 Einheiten bzw. 1,18 Prozent auf 13'842,56 Zähler.

An den Finanzmärkten herrscht zur Wochenmitte zunächst noch Zurückhaltung. Investoren warten gespannt auf die ersten Resultate der US-Zwischenwahlen, den Midterms. Während die Wall Street am Vortag noch mit Gewinnen geschlossen hat, finden die asiatischen Börsen keine einheitliche Richtung. Bei diesen Zwischenwahlen wird traditionell die Minderheitspartei bevorzugt. Angesichts der schwachen Beliebtheitswerte von Präsident Joe Biden sind die Republikaner als Favoriten in diese Wahlsaison gegangen.

Entsprechend wird erwartet, dass die Republikaner das Repräsentantenhaus zurückerobern könnten. "Ein republikanischer Sieg im Senat hingegen wird als schwieriger eingeschätzt", kommentiert ein Stratege. Eine Spaltung des Kongresses würde die Aussichten für fiskalische Unterstützungsmassnahmen verringern, was dazu führen würde, dass die Anleger erwarten, dass die US-Notenbank die Zinssätze eher weniger aggressiv anheben wird. "Ein solches Ergebnis könnte eine Aktienrallye auslösen." Während die politischen Schlagzeilen aus den USA den ganzen Handelstag über dominieren dürften, seien die morgigen US-Inflationsdaten für die Marktrichtung letztendlich relevanter, so eine weitere Einschätzung.

DEUTSCHLAND

Nach dem erneuten Vorpreschen am Vortag lassen es die Anleger am Mittwoch zunächst wieder langsamer angehen.

Der DAX eröffnet die Sitzung 0,25 Prozent tiefer bei 13'653,98 Punkten.

Die Erholungsrally im DAX scheint auf dem höchsten Niveau seit Mitte August zunächst wieder eine Pause einzulegen. "Der Einfluss der US-Zwischenwahlen auf das Marktgeschehen ist bislang überschaubar", heisst es bei der Helaba. Bei den "Midterms" in der Mitte der vierjährigen Amtszeit von Präsident Joe Biden ist nach der Schliessung der Wahllokale in zahlreichen Bundesstaaten weiter offen, welche Partei künftig im US-Kongress das Sagen haben wird. Ein zuletzt vorhergesagter überwältigender Sieg der Republikaner zeichnete sich aber bis zum späten Dienstagabend (Ortszeit) nicht ab.

In den Fokus rücken stattdessen laut den Helaba-Experten bereits die US-Verbraucherpreise am Donnerstag angesichts ihrer Signalwirkung für die Zinspolitik der US-Notenbank. Die Anleger könnten sich in Zurückhaltung üben, das Umfeld bleibe angesichts hoher Inflationserwartungen schwierig.

Unternehmensseitig müssen die Börsianer nochmals einige Quartalsberichte bewerten. Commerzbank, E.ON, LANXESS, Siemens Healthineers und im Nebenwertebereich EVOTEC sowie Heidelberger Druck haben aktuelle Geschäftszahlen vorgelegt.

WALL STREET

Am Dienstag ging es an den US-Börsen aufwärts.

Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 1,02 Prozent bei 33'162,28 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite legte daneben 0,49 Prozent auf 10'616,20 Punkte zu.

Wegen der Zwischenwahlen am Dienstag und der für Donnerstag anstehenden Veröffentlichung der viel beachteten Verbraucherpreise lehnten sich die Anleger aber nicht zu weit aus dem Fenster. Übergeordnet war die Stimmung recht gut, hiess es. Die Deutsche Bank schrieb das den sogenannten Midterm Elections zu. Diese seien historisch betrachtet "das beste Kaufsignal, das wir haben". Seit dem Zweiten Weltkrieg habe der S&P-500 jeweils ein Jahr nach den Zwischenwahlen stets höher notiert. Die Analysten fragten sich allerdings, ob von den bisher 19 Zwischenwahlen in der Nachkriegszeit jemals welche in einer vergleichbaren Situation stattgefunden hätten, in der die Aussicht auf weiter steigende Zinsen und eine Rezession im kommenden Jahr die Börsen belaste.

Konjunkturdaten von Rang wurden am Dienstag nicht veröffentlicht. Die Anleger konntne sich also ganz auf die Bilanzsaison konzentrieren. Unter den Einzelwerten stand unter anderem der Uber-Konkurrent Lyft im Fokus.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte präsentieren sich am Mittwoch mit negativer Tendenz.

In Tokio gibt der Nikkei gegen 07:00 MEZ um 0,59 Prozent auf 27'707,56 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,47 Prozent tiefer bei 3'049,94 Punkten. In Hongkong verliert der Hang Seng derweil 1,47 Prozent auf 16'314,14 Zähler.

Etwas Zurückhaltung machen Teilnehmer angesichts der noch auf sich warten lassenden Endergebnisse der US-Zwischenwahlen aus. Während die Republikaner im Repräsentantenhaus Gewinne verzeichnen, sieht für den Senat nach einer erneut knappen Entscheidung aus, insgesamt deutet sich damit nicht der vielfach erwartete klare Sieg der Republikaner an. Sollten die Republikaner beide Häuser gewinnen, würde das Regieren für den demokratischen Präsidenten schwierig.

Derweil ist die Inflation in China - gemessen an den Verbraucherpreisen im Oktober - mit 2,1 Prozent etwas weniger gestiegen als erwartet. Tendenziell sehen Marktteilnehmer das als günstig für die chinesische Notenbank, was den Spielraum für weitere Lockerungsmassnahmen zur Stützung der Konjunktur betrifft.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires