Biden-Sieg bei US-Wahl treibt Börsen an: DAX vor festem Start -- SMI auf grünem Terrain erwartet -- Asiens Börsen mit teils deutlichen Gewinnen

Zum heimischen Handelsstart zeichnen sich grüne Vorzeichen ab. Auch der DAX wird die neue Woche wohl mit Gewinnen begrüssen. In Fernost sind die Anleger am Montag ebenfalls in Kauflaune.

SCHWEIZ

Am heimischen Markt dürften auch am Montag mehrheitlich grüne Vorzeichen das Bild prägen.

Der Leitindex SMI schloss am Freitag 0,16 Prozent fester bei 10'322,57 Punkten.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI zeigten sich uneinheitlich. Sie gingen um 0,33 Prozent stärker bei 1'598,59 Zählern respektive um 0,03 Prozent leichter bei 12'821,40 Indexeinheiten aus dem Handel.

Nach dem klaren Sieg von Joe Biden falle die Unsicherheit über die weitere Führung der USA weg, heisst es am Markt. Zudem dürfte es zu weniger regulatorischen Änderungen kommen als befürchtet, da die Demokraten wohl mit einem gespaltenen Kongress regieren müssen. Und die Markteilnehmer können bei weiterhin sehr tiefen Zinsen mit umfangreichen fiskalischen Anreizen zur Ankurbelung der Wirtschaft rechnen. Zudem könnte Biden aussenpolitisch ein wenig diplomatischer auftreten und weniger Porzellan zerschlagen.

Über all dem sollten die Anleger aber nicht vergessen, dass der amtierende Präsident Donald Trump noch mit einigen Störmanövern für Unruhe sorgen dürfte und sich die Corona-Pandemie weiter ausbreitet. UBS schreibt dazu, es sei das beste davon auszugehen, dass die US-Wahlen vorbei seien und sich der Marktfokus nun wieder auf die mittelfristigen Triebkräfte des Wirtschaftswachstums verlagert. Dazu gehörten auch Covid-19, die Entwicklung von Impfstoffen sowie monetäre und fiskalische Anreize.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland dürften am Montag die Entscheidung bei der US-Wahl feiern.

Der DAX wird vorbörslich höher gehandelt.

"Die Börsen begrüssen den Biden-Sieg - und die gute Stimmung schwapppt von den asiatischen Börsen und den US-Index-Futures auch auf die europäischen Märkte über", sagte ein Händler am Morgen. Weiter hiess es: "Der Markt setzt auf eine Entspannung im Handelsstreit und auf umfangreiche Konjunkturpakete", sagt ein Händler. Zwar wolle Trump nun mit juristischen Mitteln sein Amt verteidigen. Seine Karten sind aber laut Beobachtern schlecht, weil er bisher keine Beweise für den Vorwurf des Wahlbetrugs vorlegen konnte. Positiv bewerten Marktteilnehmer auch, dass aufgrund der engen Verhältnisse im Repräsentantenhaus und der wahrscheinlichen Republikaner-Mehrheit im Senat ein Durchregieren für Biden nicht möglich ist. "Steuererhöhungen, höhere Mindestlöhne und neue Regulierungen scheinen kaum breite Zustimmung zu finden", sagt Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank.

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich am Freitag relativ lethargisch.

Der Dow Jones bewegte sich überwiegend im Minus und schloss 0,24 Prozent tiefer bei 28'323,40 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite kam kaum vom Fleck und legte um 0,04 Prozent auf 11'895,23 Zähler marginal zu.

Nur wenig verändert und ohne klare Richtung haben die US-Aktienmärkte am Freitag eine gewinnträchtige Woche abgeschlossen. Erneut war das spannende Rennen um die US-Präsidentschaft das alles beherrschende Thema am Markt. Dabei haben sich die Chancen für Präsident Donald Trumps demokratischen Herausforderer Joe Biden zuletzt erheblich verbessert. Neue US-Arbeitsmarktdaten wirkten sich leicht positiv auf die Notierungen aus.

ASIEN

Zum Wochenstart herrscht Kauflaune an den grössten Börsen in Asien.

Der japanische Leitindex Nikkei rückt um 07:00 MEZ um 2,51 Prozent auf 24'935,67 Indexpunkte vor.

Auch auf dem chinesischen Festland sind die Bullen in der Überzahl: Der Shanghai Composite liegt rund 1,97 Prozent im Plus und rückt bis auf 3'377.29 Zähler vor. Ein ähnliches Bild präsentiert sich an der Börse in Hongkong, wo es für den Hang Seng um 1,70 Prozent auf 26'149,34 Zähler nach oben geht.

Die Wachablösung von US-Präsident Donald Trump durch seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden wird an den Aktienmärkten in Fernost mit einem kleinen Kursfeuerwerk gefeiert.

Seit Samstag steht fest, dass Biden die Wahl gewonnen hat, auch wenn Trump seine Niederlage noch nicht eingestehen will und angekündigt hat, dagegen klagen zu wollen. "Der Markt feiert, dass er mit dem Biden-Sieg nun mehr Sicherheit hat und hoffentlich weniger schwankungsanfällig ist", sagt Portfoliomanager Ken Wong von Eastspring Investments.

Positiv komme bei den Anlegern auch an, dass die Republikaner möglicherweise die Mehrheit im Senat behielten, weil damit für den Aktienmarlt ungünstige Vorhaben wie das Zurückdrehen der Trump'schen Steuersenkungen sehr schwierig werden dürfte. Gleichwohl wird erst im Januar eine Stichwahl in Georgia endgültig entscheiden, wer im Senat die Mehrheit hat. Im Repräsentantenhaus konnten die Demokraten ihre Mehrheit bei der Wahl verteidigen.

"Global sind die Anleger einfach froh, dass sie die US-Wahl ad acta legen können", meint Anlageexperte Eli Lee von der Bank of Singapore. Das Szenario einer sich hinziehenden Wahl sei geringer geworden und das nehme Unsicherheit aus den Märkten und auch aus der Geldpolitik.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires