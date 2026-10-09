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Geändert am: 09.10.2026 08:23:19

SMI & DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen uneins

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften im Plus in den letzten Handelstag der Woche gehen. An den Börsen in Asien geht es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt könnte am Freitag etwas steigen.

Der SMI sowie die Nebenwertindizes SPI und SLI dürften im Plus in den Handel einsteigen.

Für den Start in den Freitag deutet sich an den europäischen Börsen eine freundliche Tendenz an. Zwar gaben die Indizes an der Wall Street nach, allerdings schlossen sie auch über den Tagestiefs, nachdem im Späthandel die Marktzinsen immer weiter gefallen waren. Im Tagesvergleich sank die meistbeachtete Zehnjahresrendite sogar um 5 Basispunkten auf 5,23 Prozent. Diese merkliche Entspannung bei den Anleihen dürfte wieder für erhöhte Risikobereitschaft sorgen, zumal auf dem an den Vortagen deutlicher ermässigten Niveaus. Dazu kommt, dass die Ölpreise wieder fallen. Branchenseitig sind die Vorgaben für Aktien mit KI-Fantasie schlecht. Auslöser war ein Bericht der Financial Times. Demnach geht aus der Zeitung vorliegenden Finanzdokumten hervor, dass der annualisierte Umsatz des ChatGPT-Entwicklers OpenAI per Ende September nur bei 50 Milliarden Dollar lag, 20 Milliarden unter der Prognose von OpenAI.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt wird mit einem Erholungsversuch gerechnet.

Der DAX dürfte am Freitag einen Teil seiner Vortagsverluste wettmachen.

Der deutsche Aktienmarkt könnte vor dem Wochenende einen Teil der Vortagesverluste aufholen. Erwartet wird am Freitag eine freundliche Tendenz. Für die zu Ende gehende Börsenwoche zeichnet sich gleichwohl ein Minus von knapp einem Prozent ab. Am Vortag war der Dax auf den tiefsten Stand seit Juli abgerutscht. Etwas Rückenwind kommt vom US-Anleihemarkt, wo die Renditen am Vortag gefallen waren. Im asiatischen Handel mit US-Bonds setzt sich diese Abwärtstendenz am Freitag moderat fort. Zehnjährige US-Papiere rentieren allerdings mit 5,2 Prozent nach wie vor auf einem hohen Niveau. Im Blick bleibt indes die ausgeprägte Schwäche von Techwerten in New York, die am Vortag unter einem Bericht der "Financial Times" gelitten hatten, wonach der Umsatz des KI-Konzerns OpenAI geringer ausfalle als zuvor signalisiert.

WALL STREET

An der Wall Street blieben Anleger auch am Donnerstag vorsichtig.

Der Dow Jones ging mit einem marginalen Plus von 0,10 Prozent bei 51'232,48 Punkten in den Feierabend.
Unterdessen stand der technologielastige NASDAQ Composite weiterhin unter Druck und verlor 1,25 Prozent auf 27'193,34 Zähler.

Hohe Anleihe- und Ölpreise vergällten am Donnerstag den Anlegern am US-Aktienmarkt die Kauflaune. "Solange weder bei den Energiepreisen noch bei den Anleiherenditen Entspannung eintritt, dürfte die Bereitschaft zu grösseren Aktienkäufen begrenzt bleiben", erklärte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Nach den jüngsten Höchstständen von NASDAQ 100 und S&P 500 in dieser Woche stehen die Zeichen weiter auf Gewinnmitnahmen, zumal Medien über mögliche neue Angriffe der USA auf den Iran berichteten.

Laut dem Magazin "The Atlantic", das sich auf zwei Regierungsvertreter beruft, forderte das Weisse Haus das Verteidigungsministerium auf, Optionen für Angriffe auf den Iran auszuarbeiten, die noch vor den Zwischenwahlen im November ausgeführt werden könnten. Damit widerspricht der Bericht der bislang weit verbreiteten Erwartung, dass US-Präsident Donald Trump eine weitere Eskalation des Konflikts mit Teheran vor den Zwischenwahlen vermeiden würde. Der US-Präsident dementierte dies am Abend aber: "Wir werden den Iran zu keinem Zeitpunkt vor den Zwischenwahlen, die am 3. November in den Vereinigten Staaten stattfinden, angreifen", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

ASIEN

Die grössten Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag uneins.

In Tokio notiert der Nikkei 225 nahe der Nulllinie bei 69'067,12 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite zeitweise um 0,21 Prozent auf 3'803,71 Punkte.

In Hongkong gewinnt der Hang Seng derewil 1,55 Prozent auf 24'155,00 Punkte.

Zum Wochenausklang lässt sich an den Börsen in Ostasien keine einheitliche Tendenz feststellen. Nach den teils kräftigen Verlusten des Vortags kommt es mancherorts zu einer Gegenbewegung, nachdem die US-Anleiherenditen am Vorabend deutlich gesunken sind und auch der Ölpreis aktuell etwas nachgibt. US-Präsident Donald Trump hatte gesagt, dass die USA vor den Zwischenwahlen Anfang November keine weiteren Angriffe auf den Iran vornehmen würden, auch wenn der Iran in den vergangenen Wochen verstärkt Tankschiffe angegriffen habe. Trump schrieb überdies von "produktiven" Gesprächen mit Teheran.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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