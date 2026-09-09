Ölpreise steigen weiter: Zurückhaltung an Asiens Börsen

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag an die Verluste zum Wochenauftakt angeknüpft.

Der SMI eröffnete die Sitzung minimal tiefer, geriet im Anschluss aber kräftig unter die Räder. Letztlich stand ein deutlicher Abschlag von 1,55 Prozent auf 14'057,61 Punkte an der Kurstafel.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex nach gut behauptetem Start. Hier ging es schliesslich um 0,87 Prozent auf 19'892,33 Zähler bzw. 0,75 Prozent auf 2'265,74 Einheiten nach unten.

Wieder einmal zog das Pharmaschwergewicht Novartis den Schweizer Leitindex nach einem weiteren Forschungsrückschlag mit in die Tiefe. Die ebenfalls schwer gewichteten Titel von Nestle verhinderten mit ihren Kursgewinnen noch stärkere Abgaben des Leitindex. Bewegungen aufgrund von mehreren Kapitalmarkttagen, Unternehmensmeldungen und Kurszieländerungen in den hinteren Reihen fanden dadurch praktisch keine Beachtung.

Zudem drückten weiterhin steigende Ölpreise auf das Sentiment, die Nordsee-Sorte Brent näherte sich wieder der Marke von 100 US-Dollar. "Der Markt bleibt derzeit stark von Ölpreis und Zinsen getrieben", sagte ein Händler. Solange sich die Lage im Nahen Osten nicht beruhige und die Energiepreise hoch blieben, dürfte die Risikobereitschaft begrenzt bleiben.

Im weiteren Wochenverlauf richtet sich der Blick auf den EZB-Zinsentscheid am Donnerstag. Eine Anhebung um 25 Basispunkte auf 2,5 Prozent gilt laut Experten als sicher, entsprechend dürften vor allem die Signale zum weiteren geldpolitischen Kurs interessieren.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag robust.

Der DAX eröffnete die Sitzung in der Verlustzone, rückt im weiteren Verlauf aber Stück für Stück an die Nulllinie heran. Im Späthandel festigte sich das Barometer und verabschiedete sich unverändert bei 26'007,63 Punkten in den Feierabend.

Angesichts weiterhin steigender Ölpreise im Zuge der Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien zeigte sich der deutsche Aktienmarkt relativ robust. Denn obwohl das grösste Ölförderland in der Golfregion daraufhin die Produktion in einigen Anlagen nahe der Grenze zum Jemen einstellte, holte der DAX seine Verluste aus dem frühen Handel vollständig wieder auf.

Im Grossen und Ganzen belastet der Ölpreisanstieg die Märkte dennoch. So hält der anhaltende Konflikt im Nahen Osten die Inflationssorgen am Leben, schrieb Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. Das dürfte dafür sorgen, dass höhere Zinsen für längere Zeit eingepreist werden. "Der Ölpreis bleibt damit das Fieberthermometer der Aktienmärkte", so der Marktexperte.

WALL STREET

Nach der Feiertagspause zum Wochenauftakt zeigten sich die US-Börsen mit Verlusten.

Entsprechend notierte der Dow Jones bereits zur Startglocke tiefer und fiel im Anschluss noch weiter zurück. Zum Börsenschluss stand ein Minus von 1,17 Prozent auf 52'787,53 Punkte an der Kurstafel.

Beim technologielastigen NASDAQ Composite ging es zunächst minimal aufwärts, doch auch hier waren im weiteren Verlauf Verluste zu sehen. Letztlich verabschiedete er sich 0,32 Prozent tiefer bei 26'421,41 Zählern aus dem Handel.

Als übergeordneter Bremsklotz des Aktienmarktes fungierten die Ölpreise, Brent näherte sich wieder der Marke von 100 Dollar pro Fass an und notiert auf dem höchsten Stand seit Juli. Bereits am Vortag waren die Ölpreise gestiegen als Reaktion auf neue Angriffe des Iran bzw. der USA. Nun zirkulierten Berichte über Drohnen- und Raketenangriffe auf saudische Ölinfrastruktur im Südwesten des Landes nahe der jemenitischen Grenze durch die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen.

"Die Märkte preisen zunehmend einen langwierigen Konflikt im Nahen Osten ein", urteilten die Analysten von Goldman Sachs. Befürchtungen, die US-Notenbank könnte noch in diesem Monat die Zinsen anheben, belastete die Wall Street wie schon am vergangenen Freitag ebenfalls. Die anziehenden Ölpreise befeuerten die Inflationssorgen und hievten die Anleiherenditen nach oben - gerade im Vorfeld der anstehenden US-Preisdaten am Donnerstag und Freitag. Nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag dürften erst die Inflationsdaten Aufschluss über die Zinsoptionen der US-Notenbank geben.

ASIEN

Uneinheitlich geht es am Mittwoch im Handelsverlauf an den Aktienmärkten in Asien zu.

Der Nikkei 225 notiert zeitweise marginale 0,07 Prozent im Plus bei 65'317,38 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,24 Prozent auf 3'949,89 Zähler.

In Hongkong notiert der Hang Seng nahezu unverändert bei 25'316,87 Einheiten.

Die weiter steigenden Ölpreise dürften stark mit dazu beitragen, dass sich die Börsianer mit Käufen nicht weiter aus dem Fenster wagen. Angesichts der unverändert angespannten und unübersichtlichen Lage in der Strasse von Hormus mit zuletzt wieder gegenseitigen Attacken der USA und des Iran verteuert sich Brent-Öl weiter, um 1,4 Prozent auf 99,28 Dollar. Die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar ist damit zum Greifen nah. Teheran warnte zudem Besatzungen von Tankern in der Nähe von Kais in Kuwait und Bahrain, ihre Schiffe zu verlassen, und drohte mit weiteren Angriffen auf die Energieinfrastruktur am Golf. Hohe Ölpreise gelten als Inflationstreiber und nähren damit Spekulationen über Zinserhöhungen.

Die Blicke vieler Akteure sind daher bereits auf den Donnerstag, insbesondere aber den Freitag gerichtet. Dann werden in den USA neue Inflationsdaten veröffentlicht, am Freitag die Verbraucherpreise. Für das Zinstreffen der US-Notenbank in der kommenden Woche wird weiter eine Wahrscheinlichkeit von etwa 60 Prozent für eine Erhöhung um 25 Basispunkte eingepreist.

Die Verbraucher- und Erzeugerpreise in China sind unterdessen im August leicht gestiegen, angetrieben von höheren Energiepreisen. Zugleich fielen sie aber fast genau wie erwartet aus, weswegen sie kaum Impulse entfachen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires