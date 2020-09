SMI in Grün -- DAX legt zu -- Asiens Börsen im Minus

Der heimische Markt präsentiert sich zur Wochenmitte im Plus. Der deutsche Leitindex weist ebenfalls Gewinne aus. An den Börsen in Fernost bewegen sich die Indizes am Mittwoch auf rotem Terrain.

SCHWEIZ

An den heimischen Börsen kommt es am Mittwoch zu Gewinnen.

Der Leitindex SMI eröffnete den Mittwochshandel 0,39 Prozent fester bei 10'290,05 Punkten und notiert ach weiterhin auf grüne Terrain.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI gingen mit Zuschlägen von 0,31 Prozent bei 1'560,01 Stellen bzw. 0,39 Prozent bei 12'780,41 Zählern in den Handel und folgen anschliessend dem positiven Trend des Leitindex.

Die Anleger dürften nach dem neuerlichen Kursrückgang an der Wall Street dennoch vorsichtig bleiben. Denn es sei ungewiss, ob eine etwas festere Eröffnung nur eine technische Gegenbewegung nach den Vortagesverlusten darstellt, oder ob die Kurskorrektur damit bereits ausgestanden ist, heisst es am Markt.

Gegen eine sofortige Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung spricht eine gewisse Stimmungseintrübung. Der Pharmahersteller AstraZeneca unterbricht wegen einer Nebenwirkung bei einem Probanden die Spätstudie mit einem Corona-Impfstoff, was zu einer Verzögerung im Zulassungsverfahren führt. "Das schlägt auf jeden Fall auf die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zum Normalzustand", sagt ein Händler. Und wenn sich die Stimmung eintrübe, erhielten fast automatsch auch die übrigen Problemfelder wie die Spannungen zwischen China und den USA oder der Brexit wieder mehr Gewicht. "Von überschwänglicher Euphorie kann im Augenblick wahrhaftig nicht gesprochen werden", heisst es in einem Kommentar von IG Markets.

DEUTSCHLAND

Am Mittwoch zeigen sich Anleger in Deutschland optimistisch.

Der DAX notierte zum Ertönen der Startglocke 0,17 Prozent fester bei 12'990,52 Punkten und kann seine Gewinne im weiteren Verlauf ausbauen.

Nach einem erholten Wochenstart und einem erneuten Rutsch am Dienstag bleibt der DAX im Bereich von 13'000 Punkten auf Schlingerkurs. Nach dem fortgesetzten Ausverkauf bei den US-Techwerten sei die Stimmung aber fragil, sagte Analyst David Madden von CMC Markets, Auch Pläne von US-Präsident Donald Trump, die Beziehungen mit China weiter zurückzufahren, sind potenzielle Störfeuer für die Börsen. Gut für den hiesigen Aktienmarkt ist hingegen der wieder etwas schwächere Euro, der sich positiv auf die Nachfrage nach Waren ausserhalb der Eurozone auswirken kann.

"Bisher gibt es keine Antwort auf die aktuell am häufigsten gestellte Frage: Es bleibt offen, ob wir uns in einer normalen Korrektur befinden oder am Auftakt des zweiten grossen Sell-offs in diesem Jahr", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. In der Vorwoche hatte es mit dem Anstieg auf 13'460 Punkten noch nach einem Vorstoss in alte Rekordhöhen aus dem Februar ausgesehen. Der scharfe Einbruch der Technologiewerte an der NASDAQ bremste diesen jedoch aus.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Dienstag erneut abwärts.

Der Dow Jones büsste im Handelsverlauf 2,25 Prozent auf 27'501,42 Punkte ein. Massiv abwärts ging es bei den Techwerten: Der NASDAQ Composite kam massiv unter die Räder und schloss mit einem Abschlag von 4,11 Prozent bei 10'847,69 Punkten.

Die Gewinnmitnahmen an den New Yorker Börsen sind am Dienstag in die nächste Runde gegangen. Marktexperten sprachen von einer überfälligen Korrektur, die sich nach dem verlängerten Wochenende fortsetze.

"Der jüngste Ausverkauf ist unverändert eine Korrektur, ein Rückfall war nahezu unvermeidlich geworden", schrieb Analyst Mathieu Savary vom Analysehaus BCA Research in einer Einschätzung. Aktien wachstumsstarker Unternehmen seien zuletzt geradezu senkrecht und ihre Bewertungen furios gestiegen. Mit einem längerfristigen, starken Rücksetzer rechnet er aber nicht.

Schwer traf es auch die Tesla: Während der Elektroautobauer eine Kapitalerhöhung abschloss und überraschend den Aufstieg in den S&P 500 verpasste, wechselten Anleger innerhalb der Branche für batteriebetriebene Fahrzeuge die Pferde - und setzten dabei auf das Unternehmen Nikola. General Motors übernimmt elf Prozent der Nikola-Aktien und will im Gegenzug von der Technologie des Herstellers batteriebetriebener Nutzfahrzeuge profitieren.

ASIEN

Der Mittwoch bringt den asiatischen Börsen zunächst Verluste.

In Tokio sinkt der japanische Leitindex Nikkei um 1,15 Prozent auf 23'006,48 Zähler. (6.57 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 1,07 Prozent auf 3'280,96 Punkte nach unten. In Hongkong ein ähnliches Bild: Hier verliert der Hang Seng 0,97 Prozent auf 24'385,51 Indexzähler.

Die erneut vor allem von Gewinnmitnahmen im Technologiesektor schwer belasteten US-Börsen bestimmen am Mittwoch das Geschehen Asien. In Tokio kommt als Bremsfaktor hinzu, dass der Yen von seinem Ruf als sicherer Hafen profitiert und im Vergleich zur gleichen Vortageszeit aufgewertet hat auf unter 106 je Dollar. Dadurch verteuern sich die japanischen Exporte auf dem Weltmarkt. Daneben sind auch Anleihen gesucht, die ebenfalls als sicherer Hafen gelten. Die Renditen sinken also, was am Aktienmarkt insbesondere für Bankaktien eine ungünstige Entwicklung ist, weil es die Margen im Kreditgeschäft schmälert.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires