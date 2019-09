SMI freundlich erwartet -- DAX vor stabilem Start -- Börsen in Fernost mehrheitlich im Plus

Am heimischen Aktienmarkt dürfte es am Montag freundlich zugehen. Der deutsche Leitindex dürfte mit positiver Tendenz starten. An den asiatischen Aktienmärkten überwiegt zum Wochenauftakt der Optimismus.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenauftakt etwas höher erwartet.

Der Leitindex SMI weist vorbörslich positive Vorzeichen aus.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI präsentieren sich derweil ebenfalls mit positiver Tendenz.

Mit steigenden Kursen an den Börsen rechnen Marktteilnehmer. Gestützt wird die Stimmung von günstigen Vorlagen aus Asien und auch vom US-Aktienterminmarkt. Der Markt setzt auf eine Lockerung der Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks. Neue BIP-Daten aus Japan und frische Aussenhandelsdaten aus China sind zwar schwach ausgefallen, Asien profitiert aber von den am Freitag angekündigten neuen geldpolitischen Stimuli der chinesischen Notenbank. Auf der Makroseite steht der Sentix-Konjunkturindex im Blick. Er gilt als Indikator für den ifo. Daneben gibt es aus Grossbritannien Daten zum Wirtschaftswachstum und zur Industrieproduktion sowie zum Aussenhandel.

DEUTSCHLAND

Die Zeichen am deutschen Aktienmarkt stehen am Montag nach seiner starken Vorwoche weiter auf grün.

Der DAX hält sich vorbörslich knapp in der Gewinnzone.

Nach einer starken Woche am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Montag weiter nach oben gehen. Marktexperte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel betonte allgemein spürbar verbesserte Stimmung an den Märkten und sagte speziell zum deutschen Leitindex: "Nachdem sich der DAX zuletzt klar über 12'000 Zählern etablieren konnte, unterstützt das weiter, so dass sich der Index in Richtung seiner nächsten Hürde von 12'400 Punkten bewegen kann."

Im Blick behalten werden sollen allerdings die schwachen chinesischen Handelsdaten, da sie "eine gefährliche Kombination aus Handelskonflikt und einem normalen zyklischen Wirtschaftsabschwung" sind, wie Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sagte. In China tendierten die Börsen mit Ausnahme von Hongkong am Montag gleichwohl im Plus. Auch in New York war die jüngste Rally am Freitag nach mauen Arbeitsmarktdaten weiter gegangen, wenn auch mit etwas weniger Tempo.

Das zentrale Ereignis in dieser Woche ist für Börsianer der am Donnerstag anstehende Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB). Ökonomen rechnen mit einer weiteren geldpolitischen Lockerung.

WALL STREET

Die US-Börsen kamen vor dem Wochenende im Zuge mauer Arbeitsmarktdaten kaum vom Fleck.

Der Dow Jones legte zum Handelsschluss um 0,26 Prozent auf 26'797,46 Punkten zu. Der Techwerteindex NASDAQ Composite tendierte hingegen etwas schwächer und schloss mit 8'103,07 Zählern 0,17 Prozent tiefer.

Nach den deutlichen Kursgewinnen der beiden vorigen Tage hat es an der Wall Street am Freitag nicht mehr für deutliche Gewinne gereicht. Der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung wurde nicht in allen Punkten den Erwartungen des Marktes gerecht. Zweites Hauptthema waren Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell, der die Wirtschaft in guter Verfassung sieht.

Unter den Einzelwerten fielen Facebook um 1,8 Prozent. Der Kurs der Google-Mutter Alphabet gab um 0,5 Prozent nach. Die beiden Internetriesen sehen sich nach Angaben informierter Kreise mit kartellrechtlichen Untersuchungen in den USA konfrontiert. Generalstaatsanwälte mehrerer Bundesstaaten beabsichtigen, in der kommenden Woche Kartellprüfungen aufzunehmen, heisst es von mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Diese dürften den ohnehin schon bestehenden Druck auf die beiden Technologiekonzerne erhöhen.

ASIEN

An den Börsen in Asien geht es trotz schwacher Handelsdaten aus China überwiegend aufwärts.

In Japan gewinnt der Nikkei derzeit (gegen 08.30 Uhr MESZ) 0,56 Prozent auf 21'318,42 Punkte.

Derweil verbucht der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland einen Aufschlag von 0,55 Prozent auf 3'016,06 Einheiten. In Hongkong zeigen sich Anleger derweil unentschlossen: Dort notiert der Hang Seng 0,11 Prozent schwächer bei 26'662,69 Zählern.

Ein Konjunkturstimulus in China, die Hoffnung auf weiter sinkende Zinsen in den USA und die Aussicht auf eine neue Runde von Gesprächen im US-chinesischen Handelsstreit sorgen am Montag an den Börsen in Asien für moderaten Auftrieb. Leicht dämpfend wirken schwächer als erwartet ausgefallene Exporte aus China, die die negativen Auswirkungen der gegenseitig auferlegten Strafzölle mit den USA widerspiegeln. Auch die Importe waren rückläufig.

Nachdem beide Seiten gerade erst zum 1. September wieder mit neuen Strafzöllen aufwarteten, brachen die Importe aus den USA im August um 22 Prozent ein im Vergleich zum Vorjahr, während die Exporte 16 Prozent niedriger ausfielen. Die nächste Strafzollerhöhung haben die USA bereits für den 15. Oktober angekündigt. Um dem davon ausgehenden konjunkturellen Dämpfer entgegenzuwirken, hatte die chinesische Notenbank am Freitag den Satz für die Mindestreserven, die die Banken halten müssen, gesenkt - laut Marktteilnehmern nicht allzu überraschend.

In Hongkong sorgen derweil die weiter andauernden Demonstrationen für mehr Demokratie und weniger Einmischung von Festlandchina für Verunsicherung und Kaufzurückhaltung.

Übergeordnet steht zunächst die Geldpolitik im Fokus. Nach den unter Erwarten ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, hat US-Notenbankchef Jerome Powell erneut die Bereitschaft angedeutet, den Leitzins im September zu senken. Zuvor bereits findet am Donnerstag das Treffen der EZB statt. Auch von dieser erwarten Marktteilnehmer angesichts eingetrübter Konjunkturaussichten geldpolitische Lockerungsmassnahmen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires