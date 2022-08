Gedämpfter Optimismus vor Inflationsdaten: SMI vorbörslich tiefer -- DAX vor Handelsstart in Rot -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün

SCHWEIZ

Der Schweizer Markt tendiert vorbörslich tiefer.

Der SMI wird vor Börsenstart minimal schwächer erwartet. Die Julius Bär taxiert den Schweizer Leitindex eine Stunde vor Handelsstart 0,09 Prozent tiefer bei 11'157,27 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen Tendenz des Leitindex.

Seit dem starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag stehe der Markt im Bann der Spekulationen über die künftigen Zinsschritte der US-Notenbank. Daher seien die US-Verbraucherpreise am Mittwoch die nächste wichtige Information zu diesem Thema. Bis zu ihrer Vorlage dürften die Märkte daher eher seitwärts tendieren. Als weiterer Indikator in dieser Richtung werden die Lohnstückkosten gesehen, die am Nachmittag im Rahmen der Daten zur US-Produktivität veröffentlicht werden. Schon die Lohnentwicklung im Rahmen des Job-Reports hatte Sorgen vor einer Lohn-Preis-Spirale geweckt. Dazu steht der Frühindikator der OECD für die konjunkturelle Entwicklung an. Bei der Berichtssaison ist es eher ruhig, hier stehen neben Munich Re zumeist nur Nebenwerte und finale Daten auf der Agenda.

Der deutsche Aktienmarkt wird am Dienstag schwächer erwartet.

Der Leitindex DAX wird vor Handelsbeginn tiefer taxiert. Der Broker IG taxierte den Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Beginn 0,2 Prozent tiefer auf 13'656 Punkte.

Nach seinem starken Wochenstart dürfte der DAX am Dienstag zunächst wieder etwas nachgeben. Wie bereits am vergangenen Donnerstag wurde der DAX tags zuvor an seiner 100-Tage-Durchschnittslinie ausgebremst. Sie gilt als ein Barometer für den mittelfristigen Trend. Die wichtigsten Indizes an der Wall Street sind ein Stück weiter und drehten am Abend an ihren langfristigen 200-Tage-Linien. "Die Kurserholung der US-Aktien pausiert", hiess es bei der Credit Suisse. Die Aufmerksamkeit gelte neben dem Wirtschaftsumfeld noch der Berichtssaison.

WALL STREET

Die Wall Street beendete den Montagshandel mit unterschiedlichen Vorzeichen, letztlich waren aber nur geringe Veränderungen zu beobachten.

Der Dow Jones ging fester in den Handel und konnte die anfänglichen Gewinne im frühen Handel sogar noch ausbauen. Später schmolzen die Gewinne jedoch dahin und kurzzeitig rutschte der Traditionsindex in den roten Bereich. Zum Handelsschluss konnte sich der Dow Jones aber wieder über die Nulllinie vorarbeiten und schloss 0,09 Prozent fester bei 32'832,54 Punkten. Auch der technologielastige NASDAQ Composite begann den Handel fester, fiel dann aber zwischenzeitlich deutlich unter den Schlusskurs vom Freitag. Am Ende stand ein leichter Verlust von 0,10 Prozent bei 12'644,46 Punkten an der Anzeigetafel.

Die US-Börsen konnten am Montag ihre Auftaktgewinne nicht halten. Ein enttäuschender Quartalsumsatz von NVIDIA drückte letztlich doch stärker auf die Stimmung im Technologiesektor.

Nach dem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht am Freitag hatte unter den wichtigsten Indizes zumindest der Dow Jones der Furcht vor zu schnell steigenden Zinsen getrotzt. Am Mittwoch dürfte die Debatte um den künftigen Kurs der US-Notenbank Fed zur Bekämpfung der hohen Inflation wieder Fahrt aufnehmen. Dann werden die Verbraucherpreisdaten für Juli veröffentlicht. Im Juni war die Teuerung in den USA auf 9,1 Prozent gestiegen und damit auf den höchsten Wert seit über 40 Jahren.

Der Chipkonzern NVIDIA verfehlte im vergangenen Quartal die eigene Prognose klar. Auslöser war vor allem ein deutlicher Rückgang im Gaming-Geschäft, in dem NVIDIA mit Grafikkarten stark ist.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte präsentieren sich am Dienstag mit unterschiedlicher Tendenz.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei 0,91 Prozent tiefer bei 27'991,08 Punkten.

Der Shanghai Composite verbucht zeitweise ein Plus von 0,20 Prozent auf 3'243,37 Zählern. Der Hang Seng zeigt sich ebenfalls in Grün mit einem Gewinn von 0,38 Prozent auf 20'121,81 Punkte (07:30 Uhr MEZ).

Überwiegend mit moderaten Aufschlägen präsentieren sich die asiatischen Börsen am Dienstag im späten Geschäft. Nur Tokio fällt mit deutlicheren Abgaben aus dem Rahmen. Anleger trauten sich nicht so recht aus Deckung, heisst es mit Blick auf wichtige Inflationsdaten in den USA am Mittwoch. Seit den überaus überzeugenden US-Arbeitsmarktdaten ist die Zinsdebatte wieder das beherrschende Thema und hierbei könnten die Verbraucherpreise neue Hinweise auf den geldpolitischen Straffungskurs der US-Notenbank liefern. "Dieser Bericht stellt die nächsten Schlüsselkonjunkturdaten", sagt Volkswirtin Kristina Clifton von CBA.

Während der Handel in Singapur wegen des Nationalfeiertages ruht, steigen die Indizes in Schanghai und Hongkong. Auf dem chinesischen Kernland drehen die Kurse mit Rückenwind des Sektors Erneuerbarer Energien ins Plus, aber auch Kohlewerte stützen. Elektroniktitel zeigen sich dagegen eher schwach. Shanxi Securities spricht insgesamt von Widerständen, die den Weg nach oben bremsten. Die Analysten verweisen auf die zunehmenden Spannungen rund um Taiwan und die Abkühlung der chinesischen Konjunktur. Zudem belegen neue Umfragen, dass mit einem Anziehen der chinesischen Inflation im Juli zu rechnen ist.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires