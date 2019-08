SMI fester -- DAX mit Verlusten -- Asiatische Indizes schliessen ohne gemeinsame Richtung

Für die US-Indizes geht es vor dem Wochenende bergab. Am heimischen Aktienmarkt waren geringe Pluszeichen auszumachen. In Frankfurt standen die Vorzeichen auf Rot. In Asien wiesen die Börsen unterschiedliche Tendenzen aus.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich knapp behauptet.

Der Leitindex SMI notierte zum Handelsstart marginale 0,07 Prozent tiefer bei 9'745,03 Indexpunkten. Obwohl er sich zunächst volatil zeigte, kann das Börsenbarometer aktuell etwas zulegen.

Die Nebenwerteindizes zeigen sich mit unterschiedlicher Tendenz: Während der SLI um die Nulllinie pendelt, zeigt sich der SPI fester.

Nach dem Kurssprung am Vortag geht dem Schweizer Aktienmarkt am Freitag die Puste aus. Dank seiner defensiven Schwergewichte kann sich der Schweizer Aktienmarkt in einer engen Spanne zwischen Gewinnen und Verlusten halten. Händler machen eine Mischung aus Gewinnmitnahmen und den wieder aufkochenden geopolitischen Themen dafür verantwortlich.

So wurde im US-chinesischen Handelskonflikt über Nacht ein weiteres Kapitel aufgeschlagen. Einem Bloomberg-Bericht zufolge sollen US-Unternehmen weiterhin keine Lizenzen erhalten, um Geschäfte mit Huawei wieder aufzunehmen. Dies könnte als Retourkutsche für die Nachricht aus China verstanden werden, weniger Agrargüter kaufen zu wollen.

Zudem geht in Italien das politische Ränkespiel in die nächste Runde. Die Populisten-Allianz aus rechter Lega und Fünf-Sterne-Bewegung ist nach nur 14 Monaten an der Macht gescheitert. Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini fordert eine Neuwahl. Laut Händlern sind es aktuell vor allem die drohenden Neuwahlen in Italien, die belasten. An der Börse wird diese Entwicklung als Risiko eingestuft. Das zeigt sich auch am Anleihenmarkt.

Unternehmensseitig steht unter anderem die BEKB im Fokus: Die Bank konnte im abgelaufenen Quartal ihren Gewinn steigern.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich mit Abgaben.

Der DAX verbuchte beim Ertönen der Startglockebereits ein Minus und rutschte anschliessend tiefer in die Verlustzone. Zum Börsenschluss stand ein Minus von 1,28 Prozent auf 11'693,80 Zähler an der Kurstafel.

"Die Anleger gehen erstmal in den Abwartemodus über", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Für eine langfristig tragfähige Erholung am Aktienmarkt müssten erst die grossen politischen Themen Brexit und Handelskonflikt gelöst werden. Für den DAX gelte es, die zurückeroberte 200-Tage-Linie bei aktuell 11 642 Punkten zu verteidigen. Zumal auf diesem Niveau auch der Rücksetzer Ende Mai und Anfang Juni geendet habe.

WALL STREET

Vor dem Wochenende geht es an der Wall Street bergab.

Der US-Leitindex Dow Jones zeigte sich zum Start des regulären Handels 0,16 Prozent tiefer bei 26'337,09 Punkten, danach sinkt er weiter. Von seinem Rekordstand von Mitte Juli bei knapp 27'400 Punkten ist der Index damit wieder recht weit entfernt. Daneben eröffnete der NASDAQ Composite 0,52 Prozent schwächer bei 7'997,19 Zähler und erweitert seine Verluste anschliessend.

Neuigkeiten aus dem Weissen Haus haben zuletzt daran erinnert, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China noch immer nicht geklärt ist. So hiess es in einem Medienbericht, dass die US-Regierung mit ihrer Entscheidung über eine Wiederaufnahme der Geschäfte amerikanischer Unternehmen mit dem Tech-Giganten Huawei nun doch noch länger warten will. Anlass sei die jüngste Ankündigung aus Peking, den Import von US-Agrarprodukten vorerst einzustellen. Dazu hatte Washington der chinesischen Regierung infolge der Yuan-Abwertung Anfang der Woche Währungsmanipulation vorgeworfen. China wies das zurück.

Unternehmensseitig rückt die Aktie des Fahrdienst-Vermittlers Uber nach einem Milliardenverlust im ersten Geschäftsquartal in den Blick. Die übliche Start-Up-Praxis, Mitarbeiter mit Aktien zu bezahlen, hatte das Unternehmen mit 5,2 Milliarden Dollar tief in die roten Zahlen gestürzt. Für die Papiere zeichneten sich deutliche Verluste ab. "Es war klar, dass die ersten Zahlen von Uber als offizielle Aktiengesellschaft ganz genau unter die Lupe genommen werden würden", schrieb CMC-Marktexperte Michael Hewson in einem Kommentar.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag uneinheitlich.

In Japan war die Stimmung freundlich: hier tendierte der Leitindex Nikkei um 0,44 Prozent höher bei 20'684,82 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland ging es dagegen bergab. Der Shanghai Composite verlor 0,71 Prozent auf 2'774,75 Zähler. Auch in Hongkong gewannen die Bären die Überhand. Der Leitindex Hang Seng ging um 0,69 Prozent leichter mit 25.939,30 Punkten aus der Sitzung.

Die asiatischen Börsen nahmen den positiven Schwung der Wall Street am Freitag nicht auf.

Zudem präsentierten sich die chinesischen Handelsplätze mit Abgaben. Gebremst bzw. belastet wurden die Aktienkurse in Asien von einem Bericht, dem zufolge die US-Regierung eine Entscheidung über Lizenzen für amerikanische Unternehmen zur Wiederaufnahme der Geschäfte mit Huawei zurückhalte. Damit rücke der Handelsstreit zwischen den USA und China wieder in den Fokus, hiess es im Handel.

China scheint an einer Entspannung des Konflikts offenbar nicht gelegen zu sein. Die chinesische Notenbank stellte den Wechselkurs des Dollar zum Renminbi erneut über der Schlüsselmarke von 7 Yuan fest. Der Greenback darf damit im Tageshandel um die Marke von 7,0136 Yuan pendeln. Dieser Wert liegt über den Markterwartungen. Kritiker wie US-Präsident Donald Trump werfen China angesichts der Abwertung der eigenen Währung Wechselkursmanipulationen vor. Allerdings kündigten offizielle Stellen in China an, den Renminbi "nicht signifikant fallen zu lassen."

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires