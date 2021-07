Stabilisierungstendenzen: SMI zeitweise wieder über 12'000er-Marke -- DAX auf grünem Terrain -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich im Freitagshandel freundlich.

Der SMI legte zum Start zunächst 0,2 Prozent auf 11'949,97 Indexpunkte zu und verteidigt seine Gewinne. Zeitweise kann das Börsenbarometer die psychologisch wichtige 12'000er-Marke wieder überspringen.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI waren 0,13 Prozent im Plus bei 1'927,94 Zähler und 0,19 Prozent fester bei 15'374,23 Punkten gestartet - auch hier zeigen sich im Verlauf weiter grüne Vorzeichen.

Nach den Verlusten vom Vortag habe man auf eine technische Erholung hoffen können, sagt ein Händler. Wie weit diese gehe, sei aber noch ungewiss. Die Anleger seien wieder etwas unruhiger geworden wegen der starken Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus. Daher nähmen auch die Zweifel an der Stärke der wirtschaftlichen Erholung zu. Vielmehr befürchteten die Investoren wegen des Wiederaufflackerns der Coronavirus-Pandemie, dass der Höhepunkt bereits erreicht sein könnte.

"Die Anleger sind aber keineswegs panisch, was ihre Aktienpositionen betrifft", sagt ein Händler. Sie hofften nämlich auf weitere Gewinne, wenn kommende Woche die Bilanzsaison richtig startet. Dabei seien die Erwartungen, dass die Unternehmen die Gewinnprognosen nicht nur erfüllen sondern übertreffen, sehr hoch, sagt der Händler. Auch für den Schweizer Markt stehen die wichtigen Zahlen der US-Grossbanken JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America und von Citigroup im Mittelpunkt.

DEUTSCHLAND

In Deutschland geht es im Freitagshandel ebenfalls aufwärts.< !-- sh_cad_6

Der DAX ist mit einem Plus von 0,50 Prozent bei 15'497,93 Punkten in den Handel eingestiegen und bleibt auch im Verlauf auf grünem Terrain.

Der Dax hat sich am Freitag deutlich von seinem Rückschlag vom Vortag erholt. Die gute Nachricht für den DAX sei tags zuvor gewesen, dass die Handelsspanne der vergangenen sieben Wochen weiter gehalten habe und die Käufer am unteren Ende der Handelsspanne, bei 15'300 Punkten, zurückgekommen seien, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. "Spannend wird jetzt, ob der Punkt, an dem das Kaufinteresse einsetzt, konstant bleibt oder ob sich dieser weiter nach unten verschiebt." Jedenfalls sei allenfalls eine leichte Nervosität unter den Anlegern spürbar, aber keinerlei Panik.

WALL STREET

Mit kräftigen Abschlägen präsentierte sich die Wall Street am Donnerstag.

Der Dow Jones baute seine Verluste im Handelsverlauf weiter aus und gab schlussendlich 0,76 Prozent auf 34'418,40 Indexpunkte nach. Auch der NASDAQ Composite rutschte ab und verabschiedete sich 0,72 Prozent schwächer bei 14'559,78 Zählern in den Feierabend.

Zunehmende Konjunktursorgen sorgten an der Wall Street für fallende Kurse. Damit ist die jüngste Rekordjagd zunächst einmal beendet. Es breitete sich die Sorge aus, dass die konjunkturelle Erholung doch nicht so stark ausfallen könnte wie erwartet. Es gebe erste Anzeichen, dass Arbeitskräftemangel und Engpässe in den Lieferketten das Tempo der Erholung bremsen könnten, hiess es. Dazu komme die weltweit immer rasantere Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus.

"Es gibt Erkenntnisse, dass die Dinge wirtschaftlich nicht mehr so positiv aussehen wie noch Mitte Juni", sagt Edward Park, Chief Investment Officer bei Brooks Macdonald. "Delta oder das nächste Delta wird ein wiederkehrendes Risiko an den Märkten sein", ergänzt er. Die US-Daten seien zuletzt ausserdem hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

In dieses Bild passten die vorbörslich veröffentlichten wöchentlichen Erstanträge, die entgegen den Erwartungen leicht gestiegen sind.

ASIEN

Die Anlegerstimmung in Fernost verbesserte sich im späten Handel.

Der japanische Leitindex Nikkei gab bis zur Schlussglocke 0,63 Prozent auf 27'940,42 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland kämpfte sich der Markt unterdessen an die Nulllinie. Dort schafft es der Shanghai Composite, sich vom tiefrotem Terrain zu lösen und ging mit einem marginalen Abschlag von 0,04 Prozent bei 3'524,09 Indexpunkten in den Feierabend. Fester präsentierte sich der Markt in Hongkong, wo es am Vortag überproportional abwärts gegangen war. Der Hang Seng gewann schlussendlich 0,7 Prozent auf 27'344,54 Zähler.

Die Stimmung der Anleger in Asien wurde im späteren Handelsverlauf deutlich besser. Dennoch hatten Sorgen um die sich wieder ausbreitende Corona-Pandemie und die damit verbundenen Lockdown-Massnahmen und Folgen für die Wirtschaft die Börsen in Asien am Freitag fest im Griff. Dazu kamen schwache Vorgaben aus den USA und speziell für den japanischen Markt noch ein weiter anziehender Yen, der ungünstig ist für die Exportaussichten der Unternehmen. Der Yen profitierte wie so oft von seinem Ruf als sicherer Hafen.

Neue Preisdaten aus China sind im Rahmen der Erwartungen ausgefallen und dämpften Sorgen vor einer erhöhten Inflation und damit möglicherweise bald straffer agierenden Notenbank etwas. Der Anstieg der Erzeugerpreise fiel im Juni niedriger als im Vormonat und wie erwartet aus mit 8,8 Prozent, während die Erzeugerpreise mit 1,1 Prozent einen Tick weniger zulegten als prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires