SMI fester erwartet -- DAX vorbörslich klar im Plus -- Asiens Börsen mit Gewinnen

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag mit Aufschlägen starten. Der DAX bewegt sich vor Handelsstart auf grünem Terrain. Die Märkte in Fernost können am Donnerstag zulegen.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag mit Gewinnen erwartet.

Der Leitindex SMI tendiert rund eine Stunde vor Handelseröffnung 0,46 Prozent höher bei zeitweise 10'225,40 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI beendeten die Sitzung am Mittwoch mit Abschlägen von 0,38 Prozent bei 1'533,40 Zählern bzw. 0,36 Prozent bei 12'581,09 Einheiten.

Die starken Vorlagen aus den USA und Asien dürften auch in Europa für steigende Kurse sorgen. "Besonders für die Technologiewerte ist die Ausgangsposition mit dem starken Nasdaq exzellent", so ein Fondsmanager. "Die Volatilität dürfte sich weiter zurückbilden", so der Fondsmanager. Gemessen an den Unternehmensanleihen sei die Volatilität am Aktienmarkt viel zu hoch. Bei fallender Volatilität dürften die institutionellen Marktteilnehmer ihre Positionen aber weiter aufstocken.

Die Berichtssaison startet hierzulande langsam mit einzelnen Unternehmen langsam. Vorbörslich legte der Schokoladenkonzern Barry Callebaut Zahlen vor. Am Freitag folgt dann EMS. Erst in der kommenden Woche beginnt der Kalender sich dann auch mit ersten Blue Chips zu füllen.

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Donnerstag aufwärts gehen.

Der DAX notiert vorbörslich zeitweise 1,10 Prozent im Plus bei 12'634,30 Zählern.

Positive Vorgaben aus Übersee dürften dem deutschen Aktienmarkt am Donnerstag Rückenwind liefern. Am Vortag war das Börsenbarometer ein wenig unter die Marke von 12'500 Punkten gerutscht, hatte sich aber immerhin in diesem Bereich behaupten können, den es erst jüngst erobert hatte.

An der Wall Street hatte sich der Leitindex Dow Jones Industrial zur Wochenmitte im späteren Handel von seinen Tagestiefs nach oben hin gelöst. Diesen Schwung nahmen auch die Börsen Asiens am Donnerstag ein Stück weit mit, zumal die Preisentwicklung in China im Juni auf eine Fortsetzung der wirtschaftlichen Erholung hindeutet.

Die von den Technologie-Aktien angeführte Erholung der Wall Street hat Analysten der Commerzbank zufolge erneut die Auffassung vieler Anleger unterstrichen, dass ein Anstieg der Corona-Infektionen zwar schlecht für die Wirtschaft, aber gut für die Papiere solcher Technologieunternehmen sein dürfte, die zum Beispiel von dem Trend hin zur Heimarbeit profitieren. Weitere Impulse lieferten wohl positiv aufgenommene Kommentare des Präsidenten der regionalen Notenbank von St. Louis, James Bullard. In einem Interview sagte Bullard, dass er immer noch ziemlich optimistisch in Bezug auf die wirtschaftliche Erholung sei. Bullard fügte hinzu, dass sich Unternehmen an neue Bedingungen anpassten und lernen würden, mit dem Virus umzugehen.

Davon abgesehen sind die Anleger aber weiter hin und her gerissen zwischen der Hoffnung auf eine rasche Konjunkturerholung und den Corona-Sorgen. So haben die USA erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 60'000 Neuinfektionen an einem einzelnen Tag verzeichnet.

Auf Unternehmensseite richten sich die Blicke auf SAP. Europas grösster Softwarehersteller SAP legte in der Corona-Krise ein unerwartet starkes zweites Quartal hin.

WALL STREET

Im Mittwochshandel bewegte sich der Dow Jones auf und ab.

Der US-Leitindex Dow Jones startete mit einem leichten Zuwachs von 0,23 Prozent bei 25'950,06 Einheiten in den Tag. Nachdem der US-amerikanische Leitindex zwischenzeitlich ins Minus gerutscht war, konnte er die Verluste im späten Handel wieder aufholen. Zur Schlussglocke tendierte das Börsenbarometer 0,69 Prozent höher bei 26'067,76 Zählern. Der NASDAQ Composite behauptete sich dagegen den Tag über im Plus und ging mit einem Gewinn von 1,44 Prozent bei 10'492,50 Einheiten in den Feierabend.

Die US-Märkte bewegten sich am Mittwoch in einem Spannungsfeld zwischen immer weiter steigenden Corona-Neuinfektionen und positiven Aussagen von Fed-Mitgliedern. So machte der Chef der St. Louis-Fed, James Bullard, klar, dass die US-Wirtschaft bereits wieder auf einem guten Weg sei. Ausserdem sieht der Notenbanker die Arbeitslosenrate zum Ende des laufenden Jahres bereits wieder im einstelligen Bereich.

Die USA hat einen neuen Höchststand von mit dem Coronavirus neu Infizierten erreicht. Binnen 24 Stunden haben sie circa 60'000 Menschen angesteckt.

ASIEN

Am Donnerstag dominieren an Asiens Börsen die Bullen.

In Tokio klettert der Nikkei gegen 07:00 MESZ um 0,91 Prozent auf 22'642,35 Punkte.

Der Shanghai Composite legt derweil um 1,03 Prozent auf 3'438,61 Zähler zu. In Hongkong notiert der Hang Seng mit plus 0,47 Prozent bei 26'252,36 Einheiten.

Die wichtigsten asiatischen Indizes bewegen sich am Donnerstag in der Gewinnzone. So scheinen aktuell trotz Corona-Sorgen wieder eher gute Nachrichten in den Fokus der Anleger zu rücken. Positive Vorgaben aus den USA dürften ebenfalls stützen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires