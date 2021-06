SMI stabil -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt kommt zur Wochenmitte nicht vom Fleck.

Der SMI bewegt sich im frühen Handel um seinen Vortagesschlusskurs.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI gingen am Dienstag fester aus dem Handel.

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch kaum verändert. Nachdem sich der hiesige Leitindex SMI über die vergangenen zwei Wochen praktisch nur noch nach oben bewegt und das Allzeithoch am Vortag auf mittlerweile knapp über 11'700 Punkte geschraubt hat, scheint die Luft für den Moment zumindest etwas dünn zu werden. Laut Marktkreisen kämen Gewinnmitnahmen oder zumindest eine Konsolidierung der jüngsten Gewinne am Berichtstag nicht überraschend.

Weiterhin bewegt sich die Stimmung der Investoren im Spannungsfeld zwischen den sich derzeit laufend weiter aufhellenden Konjunkturaussichten und den zunehmenden Sorgen wegen der steigenden Preise. Zuletzt wurden am Mittwoch Preisdaten aus China publiziert. Demnach haben die Produzentenpreise im Mai so stark angezogen wie seit 13 Jahren nicht mehr, vor allem wegen der Notierungen für Öl, Eisenerz und andere Metalle. Entsprechend heisst es denn auch in einem Marktkommentar der Credit Suisse: Die Inflation bleibt im Fokus.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück.

Der DAX geht marginale 0,01 Prozent höher bei 15'642,74 Punkten in den Handel.

Das Motto der Stunde laute Abwarten, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Wenn morgen praktisch gleichzeitig die EZB ihre Inflationserwartung anpasst und in den USA die Inflationsrate für den Mai veröffentlicht wird, könnten die Ausschläge deutlich zunehmen." Bis dahin hielten sich die Anleger zurück, Gewinnmitnahmen wären noch am wahrscheinlichsten.

Bei steigender Inflation im Zuge einer anziehenden Wirtschaft und höherer Staatsausgaben fürchten die Anleger eine Straffung der Geldpolitik durch die Notenbanken mit einer womöglich zeitigeren Anhebung der Zinsen. Dies kann dem Aktienmarkt schaden, da andere Anlageklassen dann wieder attraktiver werden.

Die USA haben in der Corona-Pandemie ihre Reisewarnung für amerikanische Staatsbürger für Ziele wie Deutschland und Dutzende andere Länder gelockert. Davon profitieren in Europa die Fluggesellschaften mit Langstreckennetz wie Lufthansa.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street schalteten am Dienstag einen Gang zurück.

Der Dow Jones startete mit einem minimalen Zuschlag und tendierte auch zum Börsenschluss kaum verändert bei 34'599,36 Punkten (-0,09 Prozent). Der NASDAQ Composite eröffnete den Handel mit einem Plus und gewann auch anschliessend hinzu. Er ging letztlich 0,31 Prozent fester bei 13'924,91 Stellen aus dem Handel.

Die US-Börsen haben sich am Dienstag kaum vom Fleck bewegt. Experten zufolge werden die Märkte derzeit weiterhin gestützt durch die Erholung der weltgrössten Volkswirtschaft sowie die geldpolitische Zurückhaltung der US-Notenbank. Das Umfeld bleibe daher vorerst risikofreundlich. Zugleich aber seien Inflationssorgen, hohe Bewertungen und Ungleichheiten in der weltweiten Einführung von Impfstoffen vorhandene Gefahren, die jederzeit wieder in den Vordergrund rücken könnten, hiess es warnend.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Mittwoch uneinheitlich.

In Tokio verliert der Nikkei gegen 07:00 MESZ 0,31 Prozent auf 28'873,53 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite dagegen ein Plus von 0,4 Prozent auf 3'594,53 Einheiten. Der Hang Seng in Hong Kong notiert derweil marginale 0,07 Prozent tiefer bei 28'762,26 Zählern.

Auch am Mittwoch tut sich bei den Indizes der Aktienmärkte in Asien eher wenig. Börsianer sprechen von Gewinnmitnahmen und einem richtungslosen Geschäft.

Im Fokus steht die globale Inflationsentwicklung, insbesondere jene in den USA. Neue Erkenntnisse erwarten Marktteilnehmer darüber am Donnerstag von den Verbraucherpreisen für Mai. Weil eine hohe Inflation einhergeht mit Spekulationen über eine straffere Geldpolitik der Notenbanken, dürften sich einige Akteure an den Börsen aktuell etwas zurückhalten mit Neuengagements.

Dafür sprechen auch die in der Nacht veröffentlichten chinesischen Erzeugerpreise. Sie sind im Mai stärker gestiegen als erwartet und zudem so stark wie seit 13 Jahren nicht. Allerdings legten die Verbraucherpreise zugleich nicht so stark zu, wie Ökonomen erwartet hatten und sie liegen zudem noch deutlicher unter dem Zielwert der Notenbank.

