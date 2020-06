Dow startet schwächer -- SMI fällt an die Nulllinie zurück -- DAX mit deutlichen Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

A A Drucken

An der Wall Street kommt es zu Kursverlusten. Der heimische Aktienmarkt kann seine Gewinne am Dienstag nicht halten. Der DAX fällt tief in die Verlustzone zurück. Die Börsen in Fernost fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.

SCHWEIZ Am heimischen Aktienmarkt zeigen sich Anleger am Dienstag vorsichtig. Der Leitindex SMI startete nahezu unverändert bei 10'153,39 Punkten in den Handel, schaffte anschliessend den Sprung in die Gewinnzone, fällt bis zum Mittag aber wieder an seinen Vortagesschlusskurs zurück. Die Nebenwerteindizes SLI und SPI präsentieren sich am Dienstag uneinheitlich. Während der SLI klar tiefer notiert, bewegt sich der SPI in einer engen Range um die Nulllinie. Der SLI war zuvor mit einem marginalen Minus von 0,02 Prozent bei 1'528,85 Punkten gestarte. Der SPI präsentierte sich zu Sitzungsbeginn nahezu unverändert bei 12'523,36 Indexeinheiten. Die Schweizer Börse präsentiert sich am Dienstag insgesamt wenig verändert. Händler beschreiben den Markt als uneinheitlich: Festen defensiven Werten stehen schwache zyklische und Finanzwerte gegenüber. Der Markt stehe unter dem Einfluss von ständigen Umschichtungen, heisst es. "Wir sehen eine weitere Runde der Sektorrotationen", sagte ein Börsianer. Dabei werden Sektoren bevorzugt, die zuletzt schlechter gelaufen sind; bei denjenigen, die gut gelaufen sind, werden derweil Gewinne eingestrichen. Händler schliessen nicht aus, dass sich das Geschehen im weiteren Verlauf etwas beruhigt. Die Anleger dürften vor der Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank Fed eine eher vorsichtigere Gangart einschlagen, heisst es, auch keine Änderungen der US-Geldpolitik erwartet weren. Aber es werden die Zins- und Konjunkturprognose veröffentlicht. Diese könnten den Märkten neue Impulse geben. DEUTSCHLAND Der deutsche Aktienmarkt verbucht am Dienstag Verluste. Der DAX eröffnete am zweiten Handelstag der Woche 0,31 Prozent höher bei 12'859,83 Zählern, fiel dann aber an die Nulllinie und anschliessend auf rotes Terrain zurück. Im Verlauf weitet er seine Verluste aus. Die jüngste Kursrally des DAX ist den Anlegern offenbar doch etwas zu weit gegangen. Am Dienstag wurden sie erst einmal vorsichtiger, der DAX schwenkte erst einmal auf einen Konsolidierungskurs. Die 13'000-Punkte-Marke rückte damit wieder etwas in die Ferne. In den vergangenen elf Handelstagen war der Leitindex ohne grösseren Stopp um teils gut 19 Prozent bis auf 12'913 Zähler geklettert, getragen vom Optimismus wegen der Lockerungsmassnahmen aus der Corona-Krise und zahlreichen Hilfsprogrammen von Notenbanken und Regierungen. Nachdem sich der DAX vom Corona-Crash V-förmig erholt habe, könnten nun stärkere Korrekturen kommen, hiess es bei Index Radar. Marktexperte Andreas Lipkow von der comdirect bank sagte, der DAX lote nun einen Boden aus. Die Kernfrage sei derzeit, ab welchem Kursniveau die Pandemie-Folgen tatsächlich in deutschen Standardwerten eingepreist seien. WALL STREET Am Dienstag nutzen Anleger die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen nach der Vortagsrally. Der US-Leitindex Dow Jones zeigt sich im frühen Handel mit einer klar negativen Tendenz, nachdem er 0,45 Prozent niedriger bei 27'447,37 Einheiten startete. Daneben weist der NASDAQ Composite zum Ertönen der Startglocke einen Verlust von 0,58 Prozent bei 9'867,19 Punkten aus. Teilnehmer sehen in dem Rückschlag eher eine gesunde Entwicklung nach dem Voranstürmen der Aktienkurse. "Nach einer Rally wie der gestern ist die Stimmung auf Gewinnmitnahmen ausgerichtet", sagt Chefstratege Luca Paolini von Pictet Asset Management. Es sei "keine Schande", die Positionen zu neutralisieren und zu pausieren. Zumal der Ausblick für die Weltwirtschaft "sehr, sehr herausfordernd" sei. So ist die US-Wirtschaft im Februar offiziell in die Rezession übergegangen - und dies nach einer 128 Monate andauernden Expansion. In der Sorge um die Wirtschaft des Landes hat die US-Notenbank am Montag günstigere Konditionen für ihr Programm zugunsten kleiner und mittlerer Unternehmen angekündigt. Sorgen bereitet aber auch die Entwicklung der Corona-Pandemie. In über einem Dutzend US-Staaten hat die Zahl der neuen Fälle stärker zugenommen als in der Woche zuvor. Allerorten geht nun das böse Wort von der "zweite Welle" um. ASIEN Die Aktienmärkte in Asien präsentierten sich am Dienstag uneinig. In Japan verzeichnete der Nikkei zum Handelsende ein Minus von 0,38 Prozent auf 23'091,03 Zähler. Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite derweil 0,62 Prozent auf 2'956,11 Punkte. In Hongkong konnte der Hang Seng letztlich um 1,13 Prozent zulegen auf 25'057,22 Einheiten. Die erneut sehr guten Vorgaben der Wall Street wurden von den Akteuren in Asien wieder nicht in ganzer Breite übernommen. Die Risikofreude an den Märkten sei derzeit derart erhöht, dass sie extrem empfindlich auf jegliche negative Nachricht reagierten, sei es wirtschaftlicher oder politischer Art, sagte Stephen Innes, Marktstratege bei AxiCorp. Der Nikkei-Index - am Vortag noch grösster Gewinner der Region - war nun der grösste Verlierer. Er wurde gebremst vom deutlich gestiegenen Yen. Derweil schlossen sich die chinesischen Börsen den guten US-Vorgaben an. Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires

Bildquelle: Keystone, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com