Blick auf drohenden Zahlungsausfall der USA: SMI schwächer -- DAX gibt nach Zahlenflut nach -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich

SCHWEIZ

Am Dienstag geht es am heimischen Aktienmarkt abwärts.

Der SMI ist mit einem Minus von 0,24 Prozent bei 11'566,53 Punkten in den Handel gestartet und bleibt im Verlauf in der Verlustzone.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI sind-0,11 Prozent tiefer bei 15'274,47 Punkten und -0,3 Prozent tiefer bei 1'798,47 Zählern gestartet und zeigen sich im Verlauf weiter in der Verlustzone.

Vor der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Mittwoch halten sich Anleger zurück. Diese gelten als wichtigste Orientierungsgrösse für die Zinspolitik der Notenbank Fed. Zuletzt hatten die unerwartet starken US-Arbeitsmarktdaten für Irritationen gesorgt. Denn diese nährten die Hoffnung auf eine sanfte Landung der US-Wirtschaft. Gleichzeitig gilt ein starker Arbeitsmarkt aber als tendenziell die Inflation anheizend, was wiederum höhere Zinsen erwarten lässt. Dagegen deutet die inverse Zinskurve weiterhin auf eine Rezession hin.

Zudem bleibt nach Ansicht der Credit Suisse der drohende Zahlungsausfall der US-Regierung ein wichtiges Thema. Heute soll sich US-Präsident Joe Biden mit führenden Kongressvertretern, speziell von den oppositionellen Republikanern, zu Verhandlungen treffen. Die Notenbankspitze hält es für möglich, dass dem US-Zentralstaat bereits kommenden Monat das Geld ausgeht. Dann könnte bis auf Weiteres nur noch genau so viel verausgabt werden, wie an Steuern und Gebühren eingenommen wird. Die Fronten im Schuldenstreit sind verhärtet. Es könnte eine Hängepartie werden, schreibt die LBBW. Sollte es also nicht bald eine Einigung geben, könnte dies noch zu Turbulenzen an den Märkten führen, heisst es am Markt.

Im Rampenlicht aber stehen die einmal mehr die beiden Grossbanken CS und UBS. Die beiden Banken sollen auf absehbare Zeit weiterhin unabhängig voneinander operieren. Die Integration werde stufenweise erfolgen, teilte UBS mit. Beide Gesellschaften würden weiterhin ihre Tochtergesellschaften und Geschäftsstellen betreiben, ihre Kundinnen und Kunden betreuen und mit Gegenparteien Geschäfte machen. Zudem wird CS-Chef Ulrich Körner mit Abschluss der Transaktion, die "in den nächsten Wochen" erfolgen soll, Mitglied der UBS-Geschäftsleitung werden.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht es im Dienstagshandel abwärts.

Der DAX war zunächst nahezu unverändert bei 15'950,89 Punkten in den Handel eingestiegen, im Verlauf dominieren die Verkäufer.

Die 16'000-Punkte-Marke bleibt weiter im Fokus der DAX-Anleger. Nach der Rally am Freitag hatte sich der deutsche Leitindex zum Wochenstart dicht unter dieser psychologisch wichtigen Hürde gehalten, aber kaum bewegt. An diesem Dienstag stehen nun zahlreiche Quartalsberichte deutscher Unternehmen im Fokus, bevor am Mittwoch Inflationsdaten aus Deutschland und am Nachmittag aus den USA Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ein weiteres Thema bleibt auch der drohende Zahlungsausfall der USA, sollte der Kongress nicht bald die Schuldenobergrenze anheben.

"Die Aktienmärkte bleiben seitwärts gerichtet", schrieben die Experten der Credit Suisse im Nachgang der New Yorker Börsen. Seit vier Wochen bewegt sich der deutsche Leitindex bereits in einer Spanne von rund 400 Punkten oder etwas mehr als zwei Prozent. Unter 15'700 Zählern bekommt er Unterstützung, bei 16'000 ist bisher aber Schluss.

Zahreiche Quartalsbilanzen sorgen am Dienstag am deutschen Aktienmarkt für Bewegung: Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck konnte im ersten Quartal seinen Gewinn nahezu verdreifachen, nachdem vor einem Jahr nicht zuletzt Kosten für den Rückzug aus Russland belastet hatten. Der Krankenhausbetreiber und Medizinkonzern Fresenius startete überraschend dynamisch in das neue Jahr. Auch die Zahlen der Tochter Fresenius Medical Care konnten auf den ersten Blick überzeugen. Evonik blickt wegen des Preisdrucks beim Tierfuttereiweiss Methionin sowie bei petrochemischen Standardprodukten etwas vorsichtiger auf die Gewinnentwicklung 2023. Auch K+S wurde zurückhaltender für das laufende Jahr.

Abgesehen von zahlreichen weiteren Unternehmen mit Zahlen stehen noch Änderungen in der Zusammensetzung des MDax und SDAX an. An diesem Dienstag nimmt SMA Solar den Platz des Wirkstoffforschers EVOTEC SE im Index der mittelgrossen Werte ein. EVOTEC hatte es aufgrund eines Cyberangriffs nicht geschafft, seinen testierten Geschäftsbericht fristgerecht vorzulegen und musste den Index verlassen. Für SMA rückt SÜSS MicroTec SESDAX auf.

WALL STREET

Zum Beginn der Woche zeigten sich die US-Börsen uneins.

Der Dow Jones Index notierte im Handelsverlauf auf rotem Terrain und beendete den Handelstag 0,17 Prozent tiefer bei 33'618,69 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite zeigte sich am Montag oberhalb der Nulllinie. Zum Handelsschluss notierte er 0,18 Prozent höher bei 12'256,92 Einheiten.

Nach der Rally zum Wochenschluss schien die Luft an der Wall Street am Montag raus zu sein. Auch wenn die jüngste Leitzinserhöhung in den USA erst ein paar Tage her war, liess das Zinsthema Anleger nicht los. Denn am Mittwoch werden mit den Verbraucherpreisen neue Inflationsdaten veröffentlicht. Nur bei weiter sinkenden Inflationsraten dürfte die von der US-Notenbank angedeutete Zinspause Wirklichkeit werden.

Sollten die Daten eine anziehende Teuerung offenbaren, müssten Anleger ihre Zinsannahmen nachjustieren, was sicher gegen den Kauf von Aktien spreche, hiess es im Handel. Daher blieben Anleger auch im Vorfeld der Daten vorsichtig und gingen nicht zu sehr ins Risiko. Von anderer Seite wird die Rezessionssorge für die Zurückhaltung bemüht. Einige Anleger rechneten mit einer harten Landung der US-Konjunktur - gerade wegen der jüngsten Zinsanhebungen: "Die letzten beiden Zinserhöhungen waren, um es offen zu sagen, verrückt", sagte Präsident Edward Yardeni von Yardeni Research. Allerdings sieht er noch immer eine Wahrscheinlichkeit einer weichen Landung von 60 Prozent.

ASIEN

In Asien präsentierten sich die Börsen am Dienstag uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei ging mit einem Plus von 1,01 Prozent bei 29'242,82 Punkten in den Feierabend.

Der Shanghai Composite schloss unterdessen 1,10 Prozent tiefer bei 3'357.67 Indexpunkten. Der Hang Seng verlor zeitweise 2,12 Prozent auf 19'867,58 Zähler.

Warnsignale aus China sorgten im späten Handel für Verunsicherung. Chinas Aussenhandel hatte im April an Schwung verloren. Zwar stiegen Exporte im Vorjahresvergleich um achteinhalb Prozent auf 295 Milliarden US-Dollar an. Der Zuwachs fiel damit aber geringer aus als im Vormonat. Stark rückläufig waren im April die Importe in die Volksrepublik, die im Jahresvergleich um 7,9 Prozent sanken. Marktexperte Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management sprach von klaren Warnsignalen für die Nachfrage in China.

Zuvor hatte es schon Zeichen gegeben, dass der Aufschwung ins Stocken geraten könnte. So hatte sich die Stimmung in der Industrie laut offiziellem Einkaufsmanagerindex (PMI) im April deutlich abgekühlt.

Anlagestratege Ulrich Stephan von der Postbank zog unterdessen ein erstes Fazit der Berichtsaison im asiatisch-pazifischen Raum ohne Berücksichtigung Japans. "Insgesamt konnten 44 Prozent der Unternehmen die Gewinnerwartungen der Analysten übertreffen, während gut ein Drittel hinter diesen zurückblieb", so Stephan. Mittel- bis längerfristig bleibe die Anlageregion aussichtsreich.

"In seinem April-Ausblick beschreibt der Internationale Währungsfonds den asiatisch-pazifischen Raum mit einem realen Wirtschaftswachstum von gut fünf Prozent weiterhin als massgeblichen globalen Wachstumstreiber für 2023 und 2024", betonte der Anlagestratege. "Davon sollten mittelfristig auch die Aktienmärkte der Region profitieren."

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires