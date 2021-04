Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag mit positiver Tendenz.

Der SMI begann den neuen Handelstag nahezu unverändert, kletterte im weiteren Verlauf dann aber in die Gewinnzone und ging mit plus 0,71 Prozent bei 11'206,88 Punkten in den Feierabend.

Daneben legten auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI zu und beendeten die Sitzung 0,56 Prozent höher bei 1'819,89 Einheiten respektive 0,72 Prozent fester bei 14'254,09 Zählern.

Am Freitag zeichnet sich eine wenig veränderte Eröffnung ab. Positiv werden laut Stephen Innes von Axi die erneut "taubenhaften" Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell auf der IMF-Frühjahrstagung gewertet. In Folge kamen die US-Renditen unter Druck und die Wachstumswerte an der Wall Street schnitten besser ab als Value-Werte und Aktien, die von einer Wiederöffnung der Wirtschaft proftieren.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex notierte am Donnerstag knapp im Plus.

Der DAX verbuchte zum Start noch einen Aufschlag und behielt seine positive Tendenz zunächst auch bei. Im Verlauf fiel er dann jedoch an seinen Vortagesschluss zurück. Letztlich stand ein Zuwachs von 0,17 Prozent auf 15'202,68 Punkte an der Tafel.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich am Freitag nach dem jüngsten DAX-Rekord weiter zurückhalten. Am Dienstag war der deutsche Leitindex erstmals über die Marke von 15'300 Punkten geklettert, seither lassen es die Investoren ruhiger angehen. Zuletzt hatten neben Fortschritten im Kampf gegen die Corona-Pandemie vor allem das billionenschwere US-Konjunkturprogramm sowie die Aussicht auf eine noch lange ultralockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank für gute Stimmung gesorgt.

Ein deutlicher Anstieg der Erzeugerpreise in China im März könnte nun aber die gute Laune ein wenig dämpfen. Denn: der Preisanstieg könnte durchaus Inflationssorgen wieder aufkommen lassen.

WALL STREET

Am Donnerstag zeigte sich der US-Leitindex stabil, während die Techwerte zulegen konnten.

Der Dow Jones ging marginal höher in den Tag und pendelte überwiegend um die Nulllinie. Zum Handelsende gewann der US-amerikanische Leitindex 0,17 Prozent auf 33'503,57 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite wies dagegen deutliche Gewinne aus. Er legte 1,03 Prozent auf 13'829,31 Zähler zu. Der S&P 500 markierte sogar ein neues Allzeithoch bei 4'098,19 Punkten.

Die Aussicht auf eine weiterhin lockere US-Geldpolitik hatte an der Wall Street insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte angetrieben. Der jüngste Aufwärtsdrang des Dow Jones Industrial aber erlahmte.

Die Vertreter der US-Notenbank Fed bestätigten auf ihrer jüngsten Sitzung ihre zuletzt optimistischeren Blick auf die US-Wirtschaft. Die Konjunkturpakete der Regierung und die lockere Geldpolitik würden die Konsumausgaben stützen, hiess es im bereits am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der Sitzung der Federal Reserve vom 16. bis 17. März. Eine Änderung dieser Geldpolitik stellten die Fed-Mitglieder nicht in Aussicht.

ASIEN

Am Freitag geht es für die wichtigsten Indizes in Fernost in unterschiedliche Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei zeigt sich gegen 07:30 Uhr MESZ 0,56 Prozent im Plus bei 29'876 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite dagegen 0,75 Prozent auf 3'457 Punkte. In Hongkong geht es für den Hang Seng derweil 0,81 Prozent auf 28'772 Einheiten nach unten.

Hinter der Abwärtstendenz sehen Marktteilnehmer zum einen Gewinnmitnahmen nach den jüngsten von Konjunkturzuversicht ausgelösten Aufschlägen, zum anderen dürften in der Nacht gemeldete stärker als erwartet gestiegene Erzeuger- und Verbraucherpreise aus China etwas auf die Stimmung drücken. Die Sorge ist, dass dies die chinesische Notenbank auf den Plan rufen könnte, die Geldpolitik zu straffen, um einer überbordenden Inflation zu begegnen.

Zu hören ist aber auch von belastenden geopolitischen Spannungen. So hätten die USA weitere chinesische Unternehmen auf eine schwarze Liste exportbeschränkter Firmen genommen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires