Asiens Börsen zeigen sich uneinheitlich

An den Börsen in Fernost sind teilweise Kurseinschnitte zu beobachten.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt gab am Mittwoch ab.

Der Leitindex SMI baute seinen anfänglichen Verlust aus und schloss 0,86 Prozent tiefer bei 9'432,39 Punkten.

Auch bei den Nebenwerteindizes SLI und SPI ging es auf rotes Terrain. Sie verloren bis Handelsschluss 0,81 Prozent auf 1'374,08 Zähler bzw. 0,65 Prozent auf 11'525,96 Punkte.

Die seit etwa zwei Wochen anhaltende Erholung am Schweizer Aktienmarkt erfuhr zur Wochenmitte eine Pause. Laut Händlern haben vor allem die jüngsten Statistiken über die Opfer der Coronakrise die Anleger verschreckt. Denn auch wenn derzeit die Hoffnung umgehe, dass die Pandemie in den kommenden Tagen ihren Höhepunkt erreiche, seien die Zahlen einfach erschreckend, hiess es bei Börsianern.

Daher nähmen Investoren erst einmal die Gewinne der jüngsten Erholung mit. Denn der Glaube an eine nachhaltige Erholung sei bei vielen Anlegern noch nicht vorhanden. Vielmehr blieben sie hin- und hergerissen zwischen den positiven Entwicklungen in Europa und der Unsicherheit, ob die Pandemie demnächst wirklich weltweit unter Kontrolle gebracht werden könne.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt zogen sich Anleger zur Wochenmitte zurück.

Der DAX stand während des gesamten Handelstages im Minus und ging letztlich 0,23 Prozent schwächer bei 10'332,89 Einheiten in den Feierabend.

Nach zwei starken Börsentagen ist die Erholung am deutschen Aktienmarkt vorerst beendet. Die Finanzminister der Europäischen Union konnten sich nicht auf ein milliardenschweres Corona-Hilfspaket einigen. Stattdessen vertagten sie sich auf Donnerstag. Das belastete die Kurse, nachdem sich der deutsche Leitindex in den vergangenen beiden Tagen um fast neun Prozent erholt hatte.

Nach wie vor schauen die Investoren gebannt auf die Ausbreitung des Coronavirus und die wirtschaftlichen Folgen. "In New York gibt es Licht am Ende des Tunnels, aber andere Teile der USA sind bedroht", sagte Aktienstratege Simon Powell von der US-Bank Jefferies. In einigen Bundesstaaten gebe es noch keine Aufforderung an die Bürger, zu Hause zu bleiben. Andere Bundesstaaten hätten die öffentlichen Aktivitäten bislang nur teilweise zurückgefahren.

Wegen des Coronavirus nahmen mit Henkel und der Deutschen Post zwei weitere DAX-Konzerne die Prognosen für das laufende Jahr zurück.

WALL STREET

Mit deutlich festerer Tendenz präsentierten sich die US-Aktienmärkte im Mittwochshandel.

Der Dow Jones eröffnete rund ein Prozent stärker und zeigte sich auch im weiteren Handelsverlauf freundlich. Bis zum Handelsende konnte er seine Gewinne noch ausbauen und schloss mit einem Zuwachs von 3,44 Prozent bei 23'433,57 Punkten. Auch der Nasdaq Composite legte letztlich um 2,58 Prozent zu auf 8'090,90 Zähler, nachdem er zum Start schon ein Plus ausgewiesen hatte.

Befördert wurde die Stimmung von der günstigen Entwicklung der Coronavirus-Pandemie in Europa. Sie weckt einerseits die Hoffnung, dass in den USA in baldiger Zeit ebenfalls eine Besserung eintreten könnte. Andererseits sind am Dienstag jedoch nahezu 50 Prozent mehr Personen gestorben als am bisher schlimmsten Tag.

Um die Krise besser zu bewältigen, soll das riesige US-Konjunkturpaket Finanzminister Steven Mnuchin zufolge nochmals um 250 Milliarden US-Dollar aufgestockt werden. Die für kleinere und mittlere Unternehmen vorgesehene Kreditsumme von rund 350 Milliarden Dollar müsse wegen der grossen Nachfrage rasch erhöht werden, hiess es. Damit sollen in den Firmen möglichst viele Jobs erhalten bleiben. Die Führung der Demokraten im US-Kongress forderte gar eine Aufstockung um 500 Milliarden.

Aus dem Protokoll der US-Notenbank Fed von der ausserordentlichen Zinssitzung am 15. März ging derweil hervor, dass die Federal Reserve länger an der Nullzinspolitik festhalten könnte. Der wirtschaftliche Ausblick sei mit einem "extrem grossen Ausmass" an Unsicherheit verbunden, wie dpa berichtet.

ASIEN

An den Aktienmärkten in Asien stehen die Vorzeichen unterschiedliche.

In Japan verzeichnet der Nikkei Abgaben in Höhe von 0,73 Prozent auf 19'211,30 Indexpunkte (Stand: 07:15 Uhr MESZ).

Auf dem chinesischen Festland dagegen notiert der Shanghai Composite 0,28 Prozent fester bei 2'823,27 Zählern. In Hongkong legt der Hang Seng parallel 0,70 Prozent auf 24'137,45 Einheiten zu.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires