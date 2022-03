Ukraine-Krise bleibt weiter Top-Thema: Asiatische Indizes geben nach

SCHWEIZ

Die Anleger in der Schweiz verliess am Dienstag wieder der Mut.

Der SMI wechselte nach einem verlustreichen Start ins Plus und im weiteren Verlauf wieder ins Minus. Am Abend schloss er dannn 1,32 Prozent tiefer bei 11'057,06 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI schwankten stark und beendeten den Handel letztlich mit Verlusten in Höhe von 1,33 Prozent bei 1'738,06 Einheiten bzw. 0,73 Prozent bei 14'059,73 Zählern.

Der immer weiter eskalierende Krieg in der Ukraine und die Furcht vor massiven wirtschaftlichen Folgen haben die globalen Finanzmärkte weiter fest im Griff. Nach der Achterbahnfahrt vom Wochenstart ging es am Dienstag in ähnlichem Stil weiter.

Die schnelle Erholung nach dem schwachen Start wurde vor allem mit einem sogenannten "Short Squeeze" begründet, da die Wetten auf sinkende Kurse bei Aktien und die Absicherungen gegen fallende Kurse auf einem Höchststand seit mehreren Jahren seien. Die News von der Kriegsfront waren derweil durchzogen. Das russische Militär hat nach eigenen Angaben am Dienstag zwar eine neue Feuerpause in der Ukraine in Kraft gesetzt und "humanitäre Korridore" in fünf Städten geöffnet. Ob Russland die Feuerpause einhält, sei allerdings sehr unsicher, hiess es im Markt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt stabilisierte sich nach seiner schwachen Vortagesentwicklung.

Der DAX wechselte nach einem deutlich schwächeren Start mehrfach das Vorzeichen und ging letztlich mit einem minimalen Minus von 0,02 Prozent bei 12'831,51 Punkten in den Feierabend.

Nach dem durchwachsenen Vortagshandel steuert der DAX am Mittwoch auf einen erneuten Erholungsversuch zu. Das Geschehen rund um den Ukraine-Krieg dominiert weiter. Öl- und Gaspreise steigen, internationale Konzerne ziehen sich aus Russland zurück.

"Die Stabilisierung geht in die nächste Runde", sagte am Morgen Marktbeobachter Thomas Altmann vom Broker QC Partners mit Blick auf den DAX. Der Leitindex kämpfe einmal mehr um die psychologisch jetzt besonders wichtige Marke von 13'000 Punkten. "Die Aussicht auf eine Stabilisierung lockt jetzt doch einige Schnäppchenjäger in den Markt", folgerte er. Solche Schnäppchen winken dabei offenbar vor allem in Europa: Die internationalen Vorgaben sind mit schlussendlichen Verlusten in New York und deutlichen Abschlägen an den Börsen in China sowie Hongkong nicht förderlich.

WALL STREET

Die Wall Street hat den Dienstagshandel mit Verlusten beendet.

Der Dow Jones zeigte sich volatil und pendelte häufiger zwischen Gewinn- und Verlustzone hin und her. Am Ende ging es abwärts: Das Börsenbarometer schloss mit einem Abschlag von 0,57 Prozent bei 32'631,72 Punkten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite schwankte stark, am Ende ging es 0,28 Prozent auf 12'795,55 Punkte abwärts.

Positiv aufgenommene wurden Berichte, wonach die Europäische Union eine gemeinsame Finanzierung von Energie- und Verteidigungsausgaben anstrebe. Die europäischen Staats- und Regierungschefs treffen sich diese Woche in Versailles, um Pläne zur Verringerung ihrer Abhängigkeit von russischer Energie zu debattieren. Die Hoffnung, dass die europäischen Länder durch eine grosse gemeinsame Anleiheemission eine finanzielle Atempause erhielten, stütze die Aktienmärkte etwas, sagt Analystin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown.

Belastend wirkte andererseits, dass die jüngst dritte Gesprächsrunde zwischen Delegierten Russlands und der Ukraine praktisch ergebnislos geblieben ist und Russland den Angriffskrieg auf ukrainische Städte ohne Unterlass fortsetzt. Zudem steigen die Erdölpreise weiter. Nun denkt auch Russland über ein Embargo für Ölexporte nach, nachdem am Wochenende aus den USA eine Diskussion angestossen worden war, keine Energie mehr aus Russland zu beziehen.

ASIEN

Die Börsen in Asien bewegen sich am Mittwoch nach unten.

In Japan zeigt sich der Leitindex Nikkei gegen 7:25 Uhr unserer Zeit um 0,30 Prozent schwächer bei 24'718 Punkten. Zeitweise waren hier kleine Gewinne zu sehen, es war von Schnäppchenkäufen die Rede.

Auf dem chinesischen Festland bricht der Shanghai Composite zur gleichen Zeit hingegen um 2,91 Prozent auf 3'198 Einheiten ein. In Hongkong herrschte weiterhin Skepsis vor: Der Hang Seng geht es derweil um 2,70 Prozent abwärts auf 20'206 Zähler.

Bremsend wirkt der weitere Anstieg der Ölpreise, aktuell um rund 2 Prozent. Die neuen 14-Jahreshochs werden aber zunächst nicht mehr erreicht. Für den jüngsten Aufwärtsimpuls sorgten die USA mit der Ankündigung, kein Öl aus Russland mehr beziehen zu wollen.

Neue Konjunkturdaten sind im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. In China sind die Verbraucherpreise im Februar um 0,9 Prozent zum Vorjahr exakt so gestiegen wie erwartet und in Japan ist das BIP-Wachstum im vierten Quartal 2021 auf 1,1 Prozent einen Tick nach unten revidiert worden. Dass die gedämpfte Teuerung in China der Notenbank laut Marktteilnehmern Spielraum für eine weitere Lockerung der Geldpolitik zur Stützung der Konjunktur eröffnet, half den Kursen nur anfangs, ehe ein scharfer Richtungswechsel einsetzte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires