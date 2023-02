Bilanzen der Schwergewichte: SMI stabil -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend höher

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Zeichen am Donnerstag auf erneut moderate Kursgewinne.

Der SMI gewinnt zu Handelsbeginn 0,33 Prozent auf 11'313,61 Einheiten hinzu und bewegt sich anschliessend an der Nulllinie.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgen dem Leitindex auf grünem Terrain, nachdem sie 0,29 Prozent höher bei 1'786,46 Punkten resp. mit einem Plus von 0,37 Prozent auf 14'575,69 Zählern in den Handelstag gestartet waren.

Dabei geben die Vorgaben ein eher gemischtes Bild ab. Die Wall Street war zur Wochenmitte mit Verlusten aus dem Handel gegangen und in Asien zeichnet sich am Donnerstag kein gleichmässiger Trend ab.

Während zur Wochenmitte Impulse noch rar waren, müssen Investoren an diesem Morgen zahlreiche Unternehmenszahlen bewerten, darunter die der Grossbank Credit Suisse und des Versicherers Zurich. Zudem müssen Investoren auf dieser Seite des Atlantik auch die jüngsten Kommentare von US-Notenbankvertretern einordnen, da sie in der Regel die Märkte weltweit bewegen. Sie hatten sich dem Vorsitzenden Jerome Powell angeschlossen und sagten, dass weitere Zinserhöhungen zu erwarten seien, da die US-Notenbank ihre Bemühungen zur Inflationskontrolle fortsetze.

DEUTSCHLAND

In Frankfurt zeigt sich am Donnerstag ein freundlicher Handelsstart.

Der DAX gewann mit Ertönen der Startglocke 0,96 Prozent auf 15'560,15 Punkte und bewegt sich auch im weiteren Verlauf deutlich in der Gewinnzone.

Die Daten zu den Preissteigerungen in Deutschland hätten eigentlich in der vergangenen Woche veröffentlicht werden sollen. Der Termin wurde aber vom Statistischen Bundesamt verschoben, was laut Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets durchaus zu erhöhter Nervosität an den Märkten führe, da so etwas Anlass für Spekulationen gebe. "In der Tat scheinen aber eher technische Problem der Grund gewesen zu sein." Ganz überrascht haben dürften die nun veröffentlichten Daten aber nicht, denn die europäische Statistikbehörde hatte in der vergangenen Woche die in ihre Zahlen einfliessenden, deutschen Verbraucherpreise und damit auch die Gesamtrate geschätzt.

Laut Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners ist der DAX im Moment allerdings nur "das Musterbeispiel eines volatilen Seitwärtsmarktes". Denn: In den vergangenen fünf Handelstagen ging es zwar moderat auf und ab, aber per saldo ergab sich keine klare Richtung. Zwischen Verlaufshoch und Verlaufstief lagen nicht einmal 300 Punkte. Die Angst, sich nach dem fulminanten Jahresstart jetzt auf der falschen Seite zu positionieren, ist Altmann zufolge gross.

Unternehmensseitig rücken nun auch hierzulande zunehmend mehr Quartalsberichte in den Blick, und die fielen per saldo positiv aus. So legte der Technologiekonzern Siemens einen starken Start in sein neues Geschäftsjahr 2022/23 hin und wurde damit optimistischer für das Gesamtjahr. Dabei konnten die Digitalisierungsgeschäfte Schwächen in der Zugsparte sowie bei der Medizintechniktochter Siemens Healthineers mehr als ausgleichen.

Ein reger Handel an den Finanzmärkten, die Kapriolen beim Gaspreis, höhere Zinsen und Zukäufe hielten die Deutschen Börse auf Rekordkurs. Der Marktplatzbetreiber verdiente im vergangenen Jahr so viel wie noch nie. Unter dem Strich zog der Gewinn um fast ein Viertel auf knapp 1,5 Milliarden Euro an, wobei in allen wichtigen Bereichen die Geschäfte besser liefen.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte schwach.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung leichter und notierte auch anschliessend im Minus. Er ging 0,60 Prozent tiefer bei 33'952,89 Punkten aus der Sitzung. Der technologielastige NASDAQ Composite rutschte im Verlauf deutlich tiefer in die Verlustzone, nachdem er bereits tiefer gestartet war. Er schloss 1,68 Prozent im Minus bei 11'910,52 Zählern.

Nachdem die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell in den USA am Dienstag noch positiv aufgenommen wurde, kamen den Anlegern am Mittwoch nun doch Zweifel. Investoren interpretierten die Aussagen des Fed-Chefs mit etwas Abstand nicht mehr so taubenhaft wie zuvor. "Das Abwärtsrisiko bei Powells Äusserungen besteht darin, dass der Inflationsdruck in der Güterwirtschaft zwar nachlässt, der Dienstleistungssektor, der eine stärkere Inflationskomponente aufweist, die hohe Inflation aber noch viel länger als erwartet stützen könnte", zitierte Dow Jones Newswires Aktienstratege Peter Garnry von der Saxo Bank. Zudem meldeten sich weitere Fed-Vertreter zu Wort und lieferten der Zinsdebatte somit neue Nahrung.

ASIEN

Die grössten Börsen Asiens wechselten die Richtung und zeigten überwiegend Pluszeichen.

In Tokio zeigte sich der japanische Leitindex Nikkei zu Handelsschluss 0,08 Prozent tiefer bei 27'584,35 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland konnte der Shanghai Composite letztlich ein Plus von 1,18 Prozent auf 3'270,38 Zähler verzeichnen. In Hongkong ging es ebenfalls deutlich aufwärts: Der Hang Seng schloss 1,41 Prozent höher bei 21'83,87 Indexpunkten.

Auf der Stimmung lasteten negative Vorgaben der US-Börsen, die am Mittwoch in Reaktion auf falkenhafte Äusserungen von US-Notenbankvertretern deutlicher nachgegeben hatten. Allerdings verringerten sich in Asien anfänglich grössere Kursverluste deutlich, parallel zu den ins Plus drehenden Futures auf die US-Aktienindizes.

An den chinesischen Börsen kam es zu deutlicheren Gewinnen. Hier setzten die Anleger auf eine Erholung der heimischen Wirtschaft nach dem Ende der Pandemie-Beschränkungen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires